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Фамаликан - Морейренсе 23 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-02-2025 22:30
Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
23 Февраля 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 23-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Фамаликан
Морейренсе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Морейренсе, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
25 Черногория вр Лазар Царевич
17 Португалия зщ Родригу Пиньейру
3 Эквадор зщ Леонардо Реальпе
16 Нидерланды зщ Юстин де Хас
5 Португалия зщ Рафа Соареш
14 Португалия зщ Mathias De Amorim
6 Нидерланды пз Томми ван Де Лои
7 Бразилия пз Marcos Vinicios Lopes Moura
20 Португалия пз Gustavo Sa
11 Испания нп Oscar Aranda
29 Чехия нп Вацлав Сейк
40 Бразилия вр Кевин
76 Португалия зщ Диниш Пинту
26 Бразилия зщ Маракас
66 Гвинея-Бисау зщ Gilberto Batista
23 Нидерланды зщ Годфрид Фримпонг
11 Бразилия пз Алан де Соуза
80 Гана пз Лоуренс Офори
8 Португалия пз Иву Родригеш
20 Португалия пз Бернарду Соуза Перейра Бритеш Мартинш
21 Португалия нп Педру Сантуш
95 Бразилия нп Гильерме Шеттине
Главные тренеры
Португалия Арманду Евангелишта
История личных встреч
21.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Морейренсе0 : 0Фамаликан
28.01.2024 Португалия — Примейра 19-й тур Морейренсе1 : 0Фамаликан
21.08.2023 Португалия — Примейра 2-й тур Фамаликан0 : 0Морейренсе
13.02.2022 Португалия - Примейра 22-й тур Фамаликан5 : 0Морейренсе
12.09.2021 Португалия - Примейра 5-й тур Морейренсе2 : 2Фамаликан
19.05.2021 Португалия - Примейра 34-й тур Морейренсе3 : 0Фамаликан
05.02.2021 Португалия - Примейра 17-й тур Фамаликан0 : 2Морейренсе
24.06.2020 Португалия - Примейра 28-й тур Морейренсе1 : 1Фамаликан
09.11.2019 Португалия - Примейра 11-й тур Фамаликан3 : 3Морейренсе
17.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур 0 : 2Фамаликан
08.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Фамаликан0 : 0
31.01.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 0 : 2Фамаликан
25.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур Фамаликан0 : 0
17.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур 4 : 0Фамаликан
15.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Морейренсе3 : 2
08.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур 3 : 2Морейренсе
03.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Морейренсе1 : 2
24.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур 1 : 0Морейренсе
19.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур Морейренсе0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бенфика2353
2
Квалификация Лиги чемпионов
Спортинг2252
3
Квалификация Лиги Европы
Брага2347
4
Квалификация Лиги конференций
Порту2246
5 Санта-Клара2238
6 Каза Пия2336
7 Витория Гимарайнш2231
8 Эшторил2231
9 Фамаликан2228
10 Риу Аве2226
11 Морейренсе2226
12 Арока2224
13 Насьонал2323
14 Жил Висенте2322
15 Эштрела2220
16
Стыковая зона
АВС2219
17
Зона вылета
Фаренсе2215
18
Зона вылета
Боавишта2312

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