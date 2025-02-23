Фамаликан - Морейренсе 23 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 23-02-2025 22:30
Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
23 Февраля 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 23-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Морейренсе, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
|25
|вр
|Лазар Царевич
|17
|зщ
|Родригу Пиньейру
|3
|зщ
|Леонардо Реальпе
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|5
|зщ
|Рафа Соареш
|14
|зщ
|Mathias De Amorim
|6
|пз
|Томми ван Де Лои
|7
|пз
|Marcos Vinicios Lopes Moura
|20
|пз
|Gustavo Sa
|11
|нп
|Oscar Aranda
|29
|нп
|Вацлав Сейк
|40
|вр
|Кевин
|76
|зщ
|Диниш Пинту
|26
|зщ
|Маракас
|66
|зщ
|Gilberto Batista
|23
|зщ
|Годфрид Фримпонг
|11
|пз
|Алан де Соуза
|80
|пз
|Лоуренс Офори
|8
|пз
|Иву Родригеш
|20
|пз
|Бернарду Соуза Перейра Бритеш Мартинш
|21
|нп
|Педру Сантуш
|95
|нп
|Гильерме Шеттине
Главные тренеры
|Арманду Евангелишта
История личных встреч
|21.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 0
|28.01.2024
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|21.08.2023
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 0
|13.02.2022
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|5 : 0
|12.09.2021
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|2 : 2
|19.05.2021
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|3 : 0
|05.02.2021
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|0 : 2
|24.06.2020
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 1
|09.11.2019
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|3 : 3
|17.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 2
|08.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|0 : 0
|31.01.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 2
|25.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|0 : 0
|17.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|4 : 0
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|3 : 2
|08.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|3 : 2
|03.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|24.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|19.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бенфика
|23
|53
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Спортинг
|22
|52
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Брага
|23
|47
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Порту
|22
|46
|5
|Санта-Клара
|22
|38
|6
|Каза Пия
|23
|36
|7
|Витория Гимарайнш
|22
|31
|8
|Эшторил
|22
|31
|9
|Фамаликан
|22
|28
|10
|Риу Аве
|22
|26
|11
|Морейренсе
|22
|26
|12
|Арока
|22
|24
|13
|Насьонал
|23
|23
|14
|Жил Висенте
|23
|22
|15
|Эштрела
|22
|20
| 16
Стыковая зона
|АВС
|22
|19
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|22
|15
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|23
|12