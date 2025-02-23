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Кёльн - Фортуна 23 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-02-2025 14:30
Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
23 Февраля 2025 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 23-й тур
Кёльн
Фортуна

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Фортуна, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Фортуна
Дюссельдорф
Главные тренеры
Австрия Герхард Штрубер
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
21.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур Фортуна2 : 2Кёльн
24.05.2020 Германия - Бундеслига 27-й тур Кёльн2 : 2Фортуна
03.11.2019 Германия - Бундеслига 10-й тур Фортуна2 : 0Кёльн
14.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур 3 : 0Кёльн
09.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур Кёльн1 : 0
05.02.2025 Кубок Германии 1/4 финала 3 : 2 ДВКёльн
01.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур 1 : 2Кёльн
25.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур Кёльн1 : 0
15.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур Фортуна2 : 1
09.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур 1 : 1Фортуна
01.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Фортуна3 : 2
25.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур 2 : 3Фортуна
17.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур Фортуна2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург2342
2
Повышение
Кёльн2240
3
Плей-офф за повышение
Кайзерслаутерн2339
4 Магдебург2338
5 Падерборн 072338
6 Фортуна2237
7 Эльверсберг2336
8 Ганновер-962335
9 Нюрнберг2335
10 Карлсруэ2333
11 Шальке-042227
12 Герта2326
13 Гройтер Фюрт2226
14 Дармштадт 982225
15 Пройссен Мюнстер2323
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б2221
17
Зона вылета
Ульм 18462318
18
Зона вылета
Ян2315

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