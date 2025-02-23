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Лехия - Пуща 23 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-02-2025 13:15
Стадион: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша), вместимость: 43615
23 Февраля 2025 года в 14:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 22-й тур
Лехия
Пуща

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лехия - Пуща, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лехия
Гданьск
Пуща
Неполомице
История личных встреч
16.08.2024 Польша — Экстракласса 5-й тур Пуща4 : 1Лехия
17.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур 1 : 3Лехия
09.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур Лехия1 : 0
01.02.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур 1 : 1Лехия
07.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур Лехия1 : 0
30.11.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур 2 : 0Лехия
15.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур 2 : 0Пуща
10.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур Пуща1 : 2
02.02.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур 1 : 1Пуща
08.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур Пуща1 : 1
30.11.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур 0 : 1Пуща
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Ракув2243
2
Квалификация Лиги конференций
Лех П2141
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония2141
4 Погонь2239
5 Легия2236
6 Краковия2134
7 Гурник З2234
8 ГКС Катовице2130
9 Пяст2230
10 Мотор2129
11 Корона2226
12 Видзев2226
13 Радомяк2224
14 Сталь2223
15 Заглембе Л2122
16
Зона вылета
Лехия2121
17
Зона вылета
Пуща2119
18
Зона вылета
Шлёнск2214

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