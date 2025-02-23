Лехия - Пуща 23 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 23-02-2025 13:15
Стадион: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша), вместимость: 43615
23 Февраля 2025 года в 14:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 22-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лехия - Пуща, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лехия
Гданьск
Пуща
Неполомице
История личных встреч
|16.08.2024
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|4 : 1
|17.02.2025
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|1 : 3
|09.02.2025
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 0
|01.02.2025
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|1 : 1
|07.12.2024
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|1 : 0
|30.11.2024
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|2 : 0
|15.02.2025
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|2 : 0
|10.02.2025
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 2
|02.02.2025
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|1 : 1
|08.12.2024
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|1 : 1
|30.11.2024
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Ракув
|22
|43
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Лех П
|21
|41
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|21
|41
|4
|Погонь
|22
|39
|5
|Легия
|22
|36
|6
|Краковия
|21
|34
|7
|Гурник З
|22
|34
|8
|ГКС Катовице
|21
|30
|9
|Пяст
|22
|30
|10
|Мотор
|21
|29
|11
|Корона
|22
|26
|12
|Видзев
|22
|26
|13
|Радомяк
|22
|24
|14
|Сталь
|22
|23
|15
|Заглембе Л
|21
|22
| 16
Зона вылета
|Лехия
|21
|21
| 17
Зона вылета
|Пуща
|21
|19
| 18
Зона вылета
|Шлёнск
|22
|14