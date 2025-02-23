Биатлон. ЧМ-2025 смотреть онлайн женский масс старт 23.02.2025

20:10

Приветствуем всех любителей биатлона! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию женского масс-старта на 12,5 км на чемпионате мира в швейцарском Ленцерхайде. Старт запланирован на 15:45 по московскому времени.