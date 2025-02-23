Биатлон. ЧМ-2025 смотреть онлайн женский масс старт 23.02.2025
Начало трансляции: 23-02-2025 14:45
Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 12.5 км Масс-старт
23 Февраля 2025 года в 15:45 (+03:00)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
20:10
Приветствуем всех любителей биатлона! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию женского масс-старта на 12,5 км на чемпионате мира в швейцарском Ленцерхайде. Старт запланирован на 15:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Командный зачёт