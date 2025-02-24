Порту - Витория Гимарайнш 24 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 24-02-2025 22:15
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
24 Февраля 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 23-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Витория Гимарайнш, которое состоится 24 Февраля 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
|99
|вр
|Диогу Кошта
|97
|зщ
|Зе Педру
|3
|зщ
|Тьягу Джало
|4
|зщ
|Отавио
|11
|зщ
|Пепе
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|10
|пз
|Фабиу Виейра
|6
|пз
|Стефен Эуштакиу
|86
|пз
|Родригу Мора
|9
|нп
|Саму Омородион
|27
|нп
|Дениз Гюль
|14
|вр
|Бруну Варела
|4
|зщ
|Филипе Релвас
|24
|зщ
|Тони Боревкович
|13
|зщ
|Жоау Мендеш
|2
|пз
|Мага
|10
|пз
|Тьягу Силва
|8
|пз
|Томас Гендель
|18
|пз
|Телму Арканжу
|20
|пз
|Саму
|77
|пз
|Нуну Сантуш
|7
|нп
|Нелсон Оливейра
Главные тренеры
|Мартин Ансельми
|Руй Боржеш
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|21.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 3
|17.04.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1
|07.04.2024
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|1 : 2
|03.04.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
|11.11.2023
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 2
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|3 : 0
|21.01.2023
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|0 : 1
|10.04.2022
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|28.11.2021
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|2 : 1
|22.04.2021
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 0
|20.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 2
|16.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 1
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 1
|07.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|03.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 2
|16.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 0
|08.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|0 : 0
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 0
|26.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|18.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|23
|53
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|23
|53
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Брага
|23
|47
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Порту
|22
|46
|5
|Санта-Клара
|23
|39
|6
|Каза Пия
|23
|36
|7
|Эшторил
|23
|34
|8
|Витория Гимарайнш
|22
|31
|9
|Фамаликан
|22
|28
|10
|Риу Аве
|23
|26
|11
|Морейренсе
|22
|26
|12
|Арока
|23
|25
|13
|Насьонал
|23
|23
|14
|Жил Висенте
|23
|22
|15
|Эштрела
|23
|21
| 16
Стыковая зона
|АВС
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|23
|16
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|23
|12