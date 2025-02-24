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Порту - Витория Гимарайнш 24 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 24-02-2025 22:15
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
24 Февраля 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 23-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Порту
Витория Гимарайнш

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Витория Гимарайнш, которое состоится 24 Февраля 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
99 Португалия вр Диогу Кошта
97 Португалия зщ Зе Педру
3 Португалия зщ Тьягу Джало
4 Бразилия зщ Отавио
11 Бразилия зщ Пепе
74 Португалия зщ Франсишку Моура
10 Португалия пз Фабиу Виейра
6 Канада пз Стефен Эуштакиу
86 Португалия пз Родригу Мора
9 Испания нп Саму Омородион
27 Швеция нп Дениз Гюль
14 Португалия вр Бруну Варела
4 Португалия зщ Филипе Релвас
24 Хорватия зщ Тони Боревкович
13 Португалия зщ Жоау Мендеш
2 Португалия пз Мага
10 Португалия пз Тьягу Силва
8 Португалия пз Томас Гендель
18 Кабо-Верде пз Телму Арканжу
20 Португалия пз Саму
77 Португалия пз Нуну Сантуш
7 Португалия нп Нелсон Оливейра
Главные тренеры
Аргентина Мартин Ансельми
Португалия Руй Боржеш
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
21.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Витория Гимарайнш0 : 3Порту
17.04.2024 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч Порту3 : 1Витория Гимарайнш
07.04.2024 Португалия — Примейра 28-й тур Порту1 : 2Витория Гимарайнш
03.04.2024 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Витория Гимарайнш0 : 1Порту
11.11.2023 Португалия — Примейра 11-й тур Витория Гимарайнш1 : 2Порту
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Порту3 : 0Витория Гимарайнш
21.01.2023 Португалия - Примейра 17-й тур Витория Гимарайнш0 : 1Порту
10.04.2022 Португалия - Примейра 29-й тур Витория Гимарайнш0 : 1Порту
28.11.2021 Португалия - Примейра 12-й тур Порту2 : 1Витория Гимарайнш
22.04.2021 Португалия - Примейра 28-й тур Порту1 : 0Витория Гимарайнш
20.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч 3 : 2Порту
16.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур 0 : 1Порту
13.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч Порту1 : 1
07.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Порту1 : 1
03.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 2 : 2Порту
16.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Витория Гимарайнш0 : 0
08.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур 0 : 0Витория Гимарайнш
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Витория Гимарайнш2 : 0
26.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур 1 : 0Витория Гимарайнш
18.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур Витория Гимарайнш2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2353
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2353
3
Квалификация Лиги Европы
Брага2347
4
Квалификация Лиги конференций
Порту2246
5 Санта-Клара2339
6 Каза Пия2336
7 Эшторил2334
8 Витория Гимарайнш2231
9 Фамаликан2228
10 Риу Аве2326
11 Морейренсе2226
12 Арока2325
13 Насьонал2323
14 Жил Висенте2322
15 Эштрела2321
16
Стыковая зона
АВС2320
17
Зона вылета
Фаренсе2316
18
Зона вылета
Боавишта2312

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