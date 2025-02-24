Галатасарай - Фенербахче 24 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 24-02-2025 19:00
Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
24 Февраля 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 25-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Фенербахче, которое состоится 24 Февраля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
|Окан Бурук
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|21.09.2024
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|1 : 3
|19.05.2024
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|0 : 1
|07.04.2024
|Суперкубок Турции
|Финал
|3 : 0 Т
|24.12.2023
|Турция - Суперлига
|18-й тур
|0 : 0
|04.06.2023
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|3 : 0
|08.01.2023
|Турция - Суперлига
|18-й тур
|0 : 3
|10.04.2022
|Турция - Суперлига
|32-й тур
|2 : 0
|21.11.2021
|Турция - Суперлига
|13-й тур
|1 : 2
|06.02.2021
|Турция - Суперлига
|24-й тур
|0 : 1
|27.09.2020
|Турция - Суперлига
|3-й тур
|0 : 0
|20.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|2 : 2
|17.02.2025
|Турция — Суперлига
|24-й тур
|1 : 2
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|4 : 1
|09.02.2025
|Турция — Суперлига
|23-й тур
|3 : 0 Т
|03.02.2025
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|0 : 1
|20.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|2 : 2
|16.02.2025
|Турция — Суперлига
|24-й тур
|3 : 1
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|3 : 0
|09.02.2025
|Турция — Суперлига
|23-й тур
|0 : 2
|02.02.2025
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|23
|63
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|23
|57
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Самсунспор
|24
|46
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Бешикташ
|23
|41
|5
|Эюпспор
|24
|40
|6
|Гёзтепе
|23
|35
|7
|Истанбул Башакшехир
|23
|33
|8
|Трабзонспор
|23
|32
|9
|Касымпаша
|24
|31
|10
|Аланьяспор
|24
|31
|11
|Ризеспор
|24
|30
|12
|Антальяспор
|24
|30
|13
|Газиантеп
|23
|29
|14
|Коньяспор
|24
|25
|15
|Сивасспор
|24
|24
| 16
Зона вылета
|Кайсериспор
|23
|24
| 17
Зона вылета
|Бодрум
|24
|23
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|24
|13
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|24
|3