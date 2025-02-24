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Галатасарай - Фенербахче 24 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 24-02-2025 19:00
Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
24 Февраля 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 25-й тур
Галатасарай
Фенербахче

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Фенербахче, которое состоится 24 Февраля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
21.09.2024 Турция — Суперлига 6-й тур Фенербахче1 : 3Галатасарай
19.05.2024 Турция - Суперлига 37-й тур Галатасарай0 : 1Фенербахче
07.04.2024 Суперкубок Турции Финал Галатасарай3 : 0 ТФенербахче
24.12.2023 Турция - Суперлига 18-й тур Фенербахче0 : 0Галатасарай
04.06.2023 Турция - Суперлига 37-й тур Галатасарай3 : 0Фенербахче
08.01.2023 Турция - Суперлига 18-й тур Фенербахче0 : 3Галатасарай
10.04.2022 Турция - Суперлига 32-й тур Фенербахче2 : 0Галатасарай
21.11.2021 Турция - Суперлига 13-й тур Галатасарай1 : 2Фенербахче
06.02.2021 Турция - Суперлига 24-й тур Фенербахче0 : 1Галатасарай
27.09.2020 Турция - Суперлига 3-й тур Галатасарай0 : 0Фенербахче
20.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч Галатасарай2 : 2
17.02.2025 Турция — Суперлига 24-й тур 1 : 2Галатасарай
13.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч 4 : 1Галатасарай
09.02.2025 Турция — Суперлига 23-й тур Галатасарай3 : 0 Т
03.02.2025 Турция — Суперлига 22-й тур 0 : 1Галатасарай
20.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч 2 : 2Фенербахче
16.02.2025 Турция — Суперлига 24-й тур Фенербахче3 : 1
13.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч Фенербахче3 : 0
09.02.2025 Турция — Суперлига 23-й тур 0 : 2Фенербахче
02.02.2025 Турция — Суперлига 22-й тур Фенербахче3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2363
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче2357
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор2446
4
Квалификация Лиги конференций
Бешикташ2341
5 Эюпспор2440
6 Гёзтепе2335
7 Истанбул Башакшехир2333
8 Трабзонспор2332
9 Касымпаша2431
10 Аланьяспор2431
11 Ризеспор2430
12 Антальяспор2430
13 Газиантеп2329
14 Коньяспор2425
15 Сивасспор2424
16
Зона вылета
Кайсериспор2324
17
Зона вылета
Бодрум2423
18
Зона вылета
Хатайспор2413
19
Зона вылета
Адана Демирспор243

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