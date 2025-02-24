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Шахтёр - Левый Берег 24 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 24-02-2025 18:00
Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
24 Февраля 2025 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 18-й тур

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Левый Берег, которое состоится 24 Февраля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо К1743
2
Квалификация Лиги конференций
Александрия1738
3
Квалификация Лиги конференций
Шахтёр1530
4 Полесье1729
5 Кривбасс1628
6 Верес1722
7 Карпаты1721
8 Рух В1720
9 ЛНЗ Черкассы1619
10 Заря1619
11 Колос1717
12 Оболонь-Бровар1716
13
Стыковая зона
Черноморец1715
14
Стыковая зона
Ворскла1613
15
Зона вылета
Ингулец168
16
Зона вылета
Днепр-100

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