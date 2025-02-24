Шахтёр - Левый Берег 24 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 24-02-2025 18:00
Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
24 Февраля 2025 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 18-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Левый Берег, которое состоится 24 Февраля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо К
|17
|43
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Александрия
|17
|38
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Шахтёр
|15
|30
|4
|Полесье
|17
|29
|5
|Кривбасс
|16
|28
|6
|Верес
|17
|22
|7
|Карпаты
|17
|21
|8
|Рух В
|17
|20
|9
|ЛНЗ Черкассы
|16
|19
|10
|Заря
|16
|19
|11
|Колос
|17
|17
|12
|Оболонь-Бровар
|17
|16
| 13
Стыковая зона
|Черноморец
|17
|15
| 14
Стыковая зона
|Ворскла
|16
|13
| 15
Зона вылета
|Ингулец
|16
|8
| 16
Зона вылета
|Днепр-1
|0
|0