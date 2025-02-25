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Интер - Лацио 25 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 25-02-2025 22:00
25 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/4 финала
Интер М
Лацио

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Лацио, которое состоится 25 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/4 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Лацио
Рим
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Италия Марко Барони
История личных встреч
16.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур Лацио0 : 6Интер М
19.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур Интер М1 : 1Лацио
19.01.2024 Суперкубок Италии 1/2 финала Интер М3 : 0Лацио
17.12.2023 Италия - Серия А 16-й тур Лацио0 : 2Интер М
30.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 32-й тур Интер М3 : 1Лацио
26.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 3-й тур Лацио3 : 1Интер М
09.01.2022 Италия - Серия А 21-й тур Интер М2 : 1Лацио
16.10.2021 Италия - Серия А 8-й тур Лацио3 : 1Интер М
14.02.2021 Италия - Серия А 22-й тур Интер М3 : 1Лацио
04.10.2020 Италия - Серия А 3-й тур Лацио1 : 1Интер М
22.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур Интер М1 : 0
16.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур 1 : 0Интер М
10.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Интер М2 : 1
06.02.2025 Италия — Серия А 14-й тур 3 : 0Интер М
02.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур 1 : 1Интер М
22.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур 0 : 0Лацио
15.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур Лацио2 : 2
09.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Лацио5 : 1
03.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур 1 : 2Лацио
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 1 : 0Лацио
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка Италии: «Интер» — «Лацио». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/32 финала
Сассуоло
Читтаделла
2 : 1
Удинезе
Авеллино
4 : 0
Дженоа
Реджана
1 : 0
Монца
Зюйдтироль
0 : 0 9 : 8
Кремонезе
Бари
1 : 1 5 : 4
Верона
Чезена
1 : 2
Эмполи
Катандзаро
4 : 1
Наполи
Модена
0 : 0 4 : 3
Брешия
Венеция
3 : 1
Парма
Палермо
0 : 1
Сампдория
Комо
1 : 1 4 : 3
Торино
Козенца
2 : 0
Фрозиноне
Пиза
0 : 3
Лечче
Мантова
2 : 1
Салернитана
Специя
3 : 3 5 : 4
Кальяри
Каррарезе
3 : 1
1/16 финала
Лечче
Сассуоло
0 : 2
Кальяри
Кремонезе
1 : 0
Торино
Эмполи
1 : 2
Пиза
Чезена
0 : 1
Удинезе
Салернитана
3 : 1
Дженоа
Сампдория
1 : 1 5 : 6
Монца
Брешия
3 : 1
Наполи
Палермо
5 : 0
1/8 финала
Болонья
Монца
4 : 0
Милан
Сассуоло
6 : 1
Фиорентина
Эмполи
2 : 2 3 : 4
Лацио
Наполи
3 : 1
Ювентус
Кальяри
4 : 0
Аталанта
Чезена
6 : 1
Рома
Сампдория
4 : 1
Интер М
Удинезе
2 : 0
1/4 финала
Аталанта
Болонья
0 : 1
Милан
Рома
3 : 1
Интер М
Лацио
25.02
Ювентус
Эмполи
26.02
1/2 финала
Команда12
Милан
Winner QF 4
02.0423.04
Команда12
Winner QF 1
Болонья
02.0423.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
14.05

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