Интер - Лацио 25 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 25-02-2025 22:00
25 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/4 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Лацио, которое состоится 25 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/4 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Лацио
Рим
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Марко Барони
История личных встреч
|16.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 6
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 1
|19.01.2024
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|3 : 0
|17.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|0 : 2
|30.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 32-й тур
|3 : 1
|26.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 3-й тур
|3 : 1
|09.01.2022
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 1
|16.10.2021
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 1
|14.02.2021
|Италия - Серия А
|22-й тур
|3 : 1
|04.10.2020
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 1
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 0
|10.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|06.02.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 0
|15.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|2 : 2
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|5 : 1
|03.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка Италии: «Интер» — «Лацио». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/32 финала
| Сассуоло
Читтаделла
|2 : 1
| Удинезе
Авеллино
|4 : 0
| Дженоа
Реджана
|1 : 0
| Монца
Зюйдтироль
|0 : 0 9 : 8
| Кремонезе
Бари
|1 : 1 5 : 4
| Верона
Чезена
|1 : 2
| Эмполи
Катандзаро
|4 : 1
| Наполи
Модена
|0 : 0 4 : 3
| Брешия
Венеция
|3 : 1
| Парма
Палермо
|0 : 1
| Сампдория
Комо
|1 : 1 4 : 3
| Торино
Козенца
|2 : 0
| Фрозиноне
Пиза
|0 : 3
| Лечче
Мантова
|2 : 1
| Салернитана
Специя
|3 : 3 5 : 4
| Кальяри
Каррарезе
|3 : 1
1/16 финала
| Лечче
Сассуоло
|0 : 2
| Кальяри
Кремонезе
|1 : 0
| Торино
Эмполи
|1 : 2
| Пиза
Чезена
|0 : 1
| Удинезе
Салернитана
|3 : 1
| Дженоа
Сампдория
|1 : 1 5 : 6
| Монца
Брешия
|3 : 1
| Наполи
Палермо
|5 : 0
1/8 финала
| Болонья
Монца
|4 : 0
| Милан
Сассуоло
|6 : 1
| Фиорентина
Эмполи
|2 : 2 3 : 4
| Лацио
Наполи
|3 : 1
| Ювентус
Кальяри
|4 : 0
| Аталанта
Чезена
|6 : 1
| Рома
Сампдория
|4 : 1
| Интер М
Удинезе
|2 : 0
1/4 финала
| Аталанта
Болонья
|0 : 1
| Милан
Рома
|3 : 1
| Интер М
Лацио
|25.02
| Ювентус
Эмполи
|26.02
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Милан
Winner QF 4
|02.04
|23.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Болонья
|02.04
|23.04
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|14.05