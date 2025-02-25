Аль-Вахда - Аль-Наср 25 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 25-02-2025 18:00
25 Февраля 2025 года в 19:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 22-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Вахда - Аль-Наср, которое состоится 25 Февраля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Вахда
Мекка
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|27.09.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|5-й тур
|2 : 0
|04.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|30-й тур
|6 : 0
|11.11.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|13-й тур
|1 : 3
|22.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|21-й тур
|1 : 0
|15.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|20-й тур
|1 : 4
|07.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|19-й тур
|4 : 2
|30.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|18-й тур
|1 : 0
|25.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|17-й тур
|2 : 2
|21.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|21-й тур
|2 : 3
|17.02.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 8-й тур
|0 : 0
|13.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|20-й тур
|2 : 3
|07.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|19-й тур
|3 : 0
|03.02.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 7-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Иттихад
|21
|55
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|21
|48
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Кадисия
|21
|47
|4
|Аль-Наср
|21
|44
|5
|Аль-Ахли
|21
|41
|6
|Аль-Шабаб
|21
|33
|7
|Эр-Рияд
|21
|29
|8
|Аль-Таавун
|21
|28
|9
|Аль-Иттифак
|21
|28
|10
|Аль-Халидж
|21
|28
|11
|Аль-Холуд
|21
|25
|12
|Дамак
|22
|24
|13
|Аль-Ороба
|22
|23
|14
|Аль-Фейха
|21
|20
|15
|Аль-Фатех
|22
|19
| 16
Зона вылета
|Аль-Раед
|21
|17
| 17
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|22
|16
| 18
Зона вылета
|Аль-Вахда
|21
|13