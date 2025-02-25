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Аль-Вахда - Аль-Наср 25 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 25-02-2025 18:00
25 Февраля 2025 года в 19:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 22-й тур
Аль-Вахда
Аль-Наср

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Вахда - Аль-Наср, которое состоится 25 Февраля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Вахда
Мекка
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
27.09.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 5-й тур Аль-Наср2 : 0Аль-Вахда
04.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 30-й тур Аль-Наср6 : 0Аль-Вахда
11.11.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 13-й тур Аль-Вахда1 : 3Аль-Наср
22.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 21-й тур 1 : 0Аль-Вахда
15.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 20-й тур Аль-Вахда1 : 4
07.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 19-й тур 4 : 2Аль-Вахда
30.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 18-й тур 1 : 0Аль-Вахда
25.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 17-й тур Аль-Вахда2 : 2
21.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 21-й тур Аль-Наср2 : 3
17.02.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 8-й тур 0 : 0Аль-Наср
13.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 20-й тур 2 : 3Аль-Наср
07.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 19-й тур Аль-Наср3 : 0
03.02.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 7-й тур Аль-Наср4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттихад2155
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль2148
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Кадисия2147
4 Аль-Наср2144
5 Аль-Ахли2141
6 Аль-Шабаб2133
7 Эр-Рияд2129
8 Аль-Таавун2128
9 Аль-Иттифак2128
10 Аль-Халидж2128
11 Аль-Холуд2125
12 Дамак2224
13 Аль-Ороба2223
14 Аль-Фейха2120
15 Аль-Фатех2219
16
Зона вылета
Аль-Раед2117
17
Зона вылета
Аль-Охдуд2216
18
Зона вылета
Аль-Вахда2113

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