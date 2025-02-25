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Сток Сити - Мидлсбро 25 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 25-02-2025 21:45
Стадион: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия), вместимость: 30089
25 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 31-й тур
Сток Сити
Мидлсбро

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Мидлсбро, которое состоится 25 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Мидлсбро
Мидлсбро
Главные тренеры
Англия Стивен Шумахер
Англия Марк Робинс
История личных встреч
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Мидлсбро2 : 0Сток Сити
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Мидлсбро0 : 5Сток Сити
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Сток Сити2 : 0Мидлсбро
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Мидлсбро0 : 2Сток Сити
14.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Мидлсбро1 : 1Сток Сити
17.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Сток Сити2 : 2Мидлсбро
30.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Мидлсбро3 : 1Сток Сити
11.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Сток Сити0 : 0Мидлсбро
13.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Мидлсбро3 : 0Сток Сити
05.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Сток Сити1 : 0Мидлсбро
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 4 : 2Сток Сити
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Сток Сити3 : 1
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 2 : 0Сток Сити
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Сток Сити3 : 3 2 : 4
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 1 : 2Сток Сити
21.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 2 : 1Мидлсбро
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Мидлсбро0 : 1
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 3 : 1Мидлсбро
03.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Мидлсбро2 : 3
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 2 : 1Мидлсбро
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3372
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3370
3
Плей-офф
Бёрнли3468
4
Плей-офф
Сандерленд3462
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3451
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс3451
7 Ковентри Сити3450
8 Бристоль Сити3449
9 Уотфорд3448
10 Норвич Сити3447
11 Миллуолл3445
12 Шеффилд Уэнсдей3445
13 Мидлсбро3344
14 Куинз Парк Рейнджерс3444
15 Престон Норт Энд3442
16 Суонси Сити3440
17 Портсмут3439
18 Оксфорд Юнайтед3438
19 Сток Сити3335
20 Халл Сити3333
21 Кардифф Сити3333
22
Зона вылета
Плимут Аргайл3430
23
Зона вылета
Дерби Каунти3429
24
Зона вылета
Лутон Таун3428

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