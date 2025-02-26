Тоттенхэм - Манчестер Сити 26 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 26-02-2025 21:30
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
26 Февраля 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити, которое состоится 26 Февраля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|33
|зщ
|Бен Дэвис
|24
|зщ
|Джед Спенс
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|11
|пз
|Матис Тель
|22
|нп
|Бреннан Джонсон
|21
|нп
|Деян Кулушевски
|7
|нп
|Сон Хын Мин
|31
|вр
|Эдерсон
|45
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|6
|зщ
|Натан Аке
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|14
|пз
|Нико Гонсалес
|20
|пз
|Бернарду Силва
|7
|пз
|Омар Мармуш
|26
|нп
|Савио
|11
|нп
|Жереми Доку
|47
|нп
|Фил Фоден
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 4
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 1
|14.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 2
|26.01.2024
|Кубок Англии
|1/16 финала. 4-й матч
|0 : 1
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 3
|05.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 0
|19.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|4 : 2
|19.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 3
|15.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|25.04.2021
|Англия - Кубок лиги
|Финал
|1 : 0
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 4
|16.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|09.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|06.02.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 0
|02.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|23.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 2
|19.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 1
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|4 : 0
|11.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 3
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|27
|64
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|26
|53
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|26
|47
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|26
|44
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|44
|6
|Борнмут
|27
|43
|7
|Челси
|26
|43
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|27
|43
|9
|Фулхэм
|27
|42
|10
|Астон Вилла
|28
|42
|11
|Брентфорд
|26
|37
|12
|Кристал Пэлас
|27
|36
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|26
|33
|14
|Эвертон
|26
|31
|15
|Манчестер Юнайтед
|26
|30
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|30
|17
|Вулверхэмптон
|27
|22
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|26
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|26
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|26
|9