04:25 ()
Свернуть список

Тоттенхэм - Манчестер Сити 26 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 26-02-2025 21:30
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
26 Февраля 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити, которое состоится 26 Февраля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
1 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
4 Австрия зщ Кевин Дансо
33 Уэльс зщ Бен Дэвис
24 Англия зщ Джед Спенс
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
11 Франция пз Матис Тель
22 Уэльс нп Бреннан Джонсон
21 Швеция нп Деян Кулушевски
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
31 Бразилия вр Эдерсон
45 Узбекистан зщ Абдукодир Хусанов
3 Португалия зщ Рубен Диаш
6 Нидерланды зщ Натан Аке
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
14 Испания пз Нико Гонсалес
20 Португалия пз Бернарду Силва
7 Египет пз Омар Мармуш
26 Бразилия нп Савио
11 Бельгия нп Жереми Доку
47 Англия нп Фил Фоден
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Манчестер Сити0 : 4Тоттенхэм Хотспур
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Тоттенхэм Хотспур2 : 1Манчестер Сити
14.05.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 2Манчестер Сити
26.01.2024 Кубок Англии 1/16 финала. 4-й матч Тоттенхэм Хотспур0 : 1Манчестер Сити
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Манчестер Сити3 : 3Тоттенхэм Хотспур
05.02.2023 Англия - Премьер-лига 22-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0Манчестер Сити
19.01.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Манчестер Сити4 : 2Тоттенхэм Хотспур
19.02.2022 Англия - Премьер-лига 26-й тур Манчестер Сити2 : 3Тоттенхэм Хотспур
15.08.2021 Англия - Премьер-лига 1-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0Манчестер Сити
25.04.2021 Англия - Кубок лиги Финал Манчестер Сити1 : 0Тоттенхэм Хотспур
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур 1 : 4Тоттенхэм Хотспур
16.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0
09.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 2 : 1Тоттенхэм Хотспур
06.02.2025 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч 4 : 0Тоттенхэм Хотспур
02.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур 0 : 2Тоттенхэм Хотспур
23.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Манчестер Сити0 : 2
19.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч 3 : 1Манчестер Сити
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Манчестер Сити4 : 0
11.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Манчестер Сити2 : 3
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 1 : 2Манчестер Сити
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2764
2
Лига чемпионов
Арсенал2653
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2647
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2644
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед2644
6 Борнмут2743
7 Челси2643
8 Брайтон энд Хоув Альбион2743
9 Фулхэм2742
10 Астон Вилла2842
11 Брентфорд2637
12 Кристал Пэлас2736
13 Тоттенхэм Хотспур2633
14 Эвертон2631
15 Манчестер Юнайтед2630
16 Вест Хэм Юнайтед2630
17 Вулверхэмптон2722
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2617
19
Зона вылета
Лестер Сити2617
20
Зона вылета
Саутгемптон269

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close