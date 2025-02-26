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Брентфорд - Эвертон 26 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 26-02-2025 21:30
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
26 Февраля 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Брентфорд
Эвертон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Эвертон, которое состоится 26 Февраля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
1 Нидерланды вр Марк Флеккен
20 Норвегия зщ Кристоффер Аер
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
5 Ямайка зщ Итан Пиннок
18 Украина пз Егор Ярмолюк
27 Германия пз Витали Янельт
23 Англия нп Кин Льюис-Поттер
19 Камерун нп Брайан Мбемо
24 Дания нп Миккель Дамсгор
7 Германия нп Кевин Шейд
11 ДР Конго нп Йоан Висса
1 Англия вр Джордан Пикфорд
15 Ирландия зщ Джейк О'Брайен
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
32 Англия зщ Джеррэд Брэнтуэйт
19 Украина зщ Виталий Миколенко
37 Англия пз Джеймс Гарнер
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
29 Дания пз Йеспер Линдстрём
16 Мали пз Абдулайе Дукуре
11 Англия нп Джек Харрисон
14 Гвинея-Бисау нп Бету
Главные тренеры
Дания Томас Франк
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Эвертон0 : 0Брентфорд
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Эвертон1 : 0Брентфорд
23.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Брентфорд1 : 3Эвертон
11.03.2023 Англия - Премьер-лига 27-й тур Эвертон1 : 0Брентфорд
27.08.2022 Англия - Премьер-лига 4-й тур Брентфорд1 : 1Эвертон
15.05.2022 Англия - Премьер-лига 37-й тур Эвертон2 : 3Брентфорд
05.02.2022 Кубок Англии 1/16 финала Эвертон4 : 1Брентфорд
28.11.2021 Англия - Премьер-лига 13-й тур Брентфорд1 : 0Эвертон
21.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур 0 : 4Брентфорд
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур 0 : 1Брентфорд
02.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур Брентфорд0 : 2
26.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур 1 : 2Брентфорд
18.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур Брентфорд0 : 2
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Эвертон2 : 2
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур 1 : 2Эвертон
12.02.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Эвертон2 : 2
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Эвертон0 : 2
01.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур Эвертон4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2764
2
Лига чемпионов
Арсенал2653
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2647
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2644
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед2644
6 Борнмут2743
7 Челси2643
8 Брайтон энд Хоув Альбион2743
9 Фулхэм2742
10 Астон Вилла2842
11 Брентфорд2637
12 Кристал Пэлас2736
13 Тоттенхэм Хотспур2633
14 Эвертон2631
15 Манчестер Юнайтед2630
16 Вест Хэм Юнайтед2630
17 Вулверхэмптон2722
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2617
19
Зона вылета
Лестер Сити2617
20
Зона вылета
Саутгемптон269

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