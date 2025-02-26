Брентфорд - Эвертон 26 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 26-02-2025 21:30
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
26 Февраля 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Эвертон, которое состоится 26 Февраля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
|1
|вр
|Марк Флеккен
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|18
|пз
|Егор Ярмолюк
|27
|пз
|Витали Янельт
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|7
|нп
|Кевин Шейд
|11
|нп
|Йоан Висса
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|29
|пз
|Йеспер Линдстрём
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|11
|нп
|Джек Харрисон
|14
|нп
|Бету
Главные тренеры
|Томас Франк
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 3
|11.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|27.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|15.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 3
|05.02.2022
|Кубок Англии
|1/16 финала
|4 : 1
|28.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|21.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 4
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|02.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|26.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 2
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|12.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 2
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|27
|64
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|26
|53
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|26
|47
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|26
|44
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|44
|6
|Борнмут
|27
|43
|7
|Челси
|26
|43
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|27
|43
|9
|Фулхэм
|27
|42
|10
|Астон Вилла
|28
|42
|11
|Брентфорд
|26
|37
|12
|Кристал Пэлас
|27
|36
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|26
|33
|14
|Эвертон
|26
|31
|15
|Манчестер Юнайтед
|26
|30
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|30
|17
|Вулверхэмптон
|27
|22
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|26
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|26
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|26
|9