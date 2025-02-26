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Аль-Халидж - Аль-Иттихад 26 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 26-02-2025 19:00
26 Февраля 2025 года в 20:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 22-й тур
Аль-Халидж
Аль-Иттихад

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Халидж - Аль-Иттихад, которое состоится 26 Февраля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Халидж
Сайхат
Аль-Иттихад
Джидда
Главные тренеры
Греция Георгиос Донис
История личных встреч
27.09.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 5-й тур Аль-Иттихад4 : 1Аль-Халидж
16.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 32-й тур Аль-Халидж1 : 1Аль-Иттихад
30.11.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 15-й тур Аль-Иттихад4 : 2Аль-Халидж
20.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 21-й тур 0 : 0Аль-Халидж
15.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 20-й тур Аль-Халидж0 : 1
06.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 19-й тур 5 : 1Аль-Халидж
01.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 18-й тур Аль-Халидж1 : 1
26.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 17-й тур 1 : 2Аль-Халидж
22.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 21-й тур Аль-Иттихад4 : 1
15.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 20-й тур 1 : 4Аль-Иттихад
06.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 19-й тур 1 : 2Аль-Иттихад
01.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 18-й тур Аль-Иттихад4 : 3
27.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 17-й тур 2 : 1Аль-Иттихад
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттихад2155
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль2251
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Кадисия2247
4 Аль-Наср2247
5 Аль-Ахли2244
6 Аль-Шабаб2236
7 Эр-Рияд2129
8 Аль-Таавун2128
9 Аль-Иттифак2128
10 Аль-Халидж2128
11 Аль-Холуд2225
12 Дамак2224
13 Аль-Ороба2223
14 Аль-Фейха2120
15 Аль-Фатех2219
16
Зона вылета
Аль-Раед2217
17
Зона вылета
Аль-Охдуд2216
18
Зона вылета
Аль-Вахда2213

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