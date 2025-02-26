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Бенфика - Брага 26 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 26-02-2025 22:45
26 Февраля 2025 года в 23:45 (+03:00). Кубок Португалии, 1/4 финала
Бенфика
Брага

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Брага, которое состоится 26 Февраля 2025 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Португалии, 1/4 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Брага
Брага
Главные тренеры
Португалия Бруну Лаже
Португалия Карлуш Карвальял
История личных встреч
04.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур Бенфика1 : 2Брага
27.04.2024 Португалия — Примейра 31-й тур Бенфика3 : 1Брага
10.01.2024 Кубок Португалии 1/8 финала Бенфика3 : 2Брага
17.12.2023 Португалия — Примейра 14-й тур Брага0 : 1Бенфика
06.05.2023 Португалия - Примейра 31-й тур Бенфика1 : 0Брага
09.02.2023 Кубок Португалии 1/4 финала Брага1 : 1 5 : 4Бенфика
31.12.2022 Португалия - Примейра 14-й тур Брага3 : 0Бенфика
01.04.2022 Португалия - Примейра 28-й тур Брага3 : 2Бенфика
08.11.2021 Португалия - Примейра 11-й тур Бенфика6 : 1Брага
23.05.2021 Кубок Португалии Финал Брага2 : 0Бенфика
22.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур Бенфика3 : 0
18.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч Бенфика3 : 3
15.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур 0 : 1Бенфика
12.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч 0 : 1Бенфика
08.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Бенфика3 : 2
21.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур Брага1 : 0
16.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур 0 : 0Брага
09.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Брага2 : 0
03.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 1 : 2Брага
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Брага1 : 0
Турнирная таблица
2-й раунд
Певидем
Маритиму
2 : 1 ДВ
Паредиш
Вилаверденсе
3 : 2
Ош Мариалваш
Тондела
2 : 1
Сан-Жоау Вер
Серпа
1 : 0
Лузитания Лороза
Визела
4 : 3 ДВ
1/32 финала
Портимоненсе
Спортинг
1 : 2
Ош Белененсеш
Жил Висенте
0 : 2
Атлетико Лиссабон
Риу Аве
1 : 3 ДВ
Гондомар
Санта-Клара
0 : 1
Амора
Каза Пия
0 : 5
Сантарем
Морейренсе
1 : 2
Амаранти
Жувентуде Лаженсе
6 : 1
Оливейра Оспиталь
Мафра
1 : 0
Калдаш
Тирсенсе
1 : 2
Пасуш де Феррейра
Витория Гимарайнш
1 : 3
Анадия
Эштрела
1 : 3 ДВ
1 Дезембру
Брага
1 : 2
Певидем
Бенфика
0 : 2
Санжуаненсе
Фаренсе
2 : 4
Лузитану де Эвора
Эшторил
0 : 0 4 : 3
Мария да Фонте
Арока
0 : 5
Ош Мариалваш
Ребордоза
1 : 2
Алпендорада
Синфайнш
1 : 2 ДВ
Лагоа
Фамаликан
0 : 2
Алверка
Перу Пинейру
3 : 0
Лейшойнш
Алкайнш
2 : 1
Ковильян
Монкарапашенсе
3 : 2
Бриту
Мора
1 : 0
Вила Реал
Атлетико Аркуш
2 : 0
Сан-Жоау Вер
Паредиш
4 : 1
У Элваш
Торринсе
3 : 2 ДВ
Лейрия
Насьонал
2 : 1
Шавиш
Лузитания Лороза
2 : 0
Синтренсе
Порту
0 : 3
Ош Сандиненсеш
АВС
0 : 2
Варзим
Боавишта
1 : 0
Пенафиел
СК Лузитания
2 : 3 ДВ
1/16 финала
Спортинг
Амаранти
6 : 0
СК Лузитания
Сан-Жоау Вер
0 : 2
Алверка
Риу Аве
2 : 2 2 : 4
Лузитану де Эвора
АВС
3 : 2
Арока
Фаренсе
1 : 2
Витория Гимарайнш
Лейрия
2 : 0
Лейшойнш
Брага
0 : 2
Каза Пия
Шавиш
3 : 0
Бенфика
Эштрела
7 : 0
Тирсенсе
Бриту
1 : 0
Вила Реал
Жил Висенте
0 : 2
Оливейра Оспиталь
Синфайнш
4 : 2
Ковильян
Ребордоза
2 : 3
Фамаликан
Санта-Клара
0 : 1
Морейренсе
Порту
2 : 1
Варзим
У Элваш
1 : 2
1/8 финала
Спортинг
Санта-Клара
2 : 1 ДВ
Тирсенсе
Ребордоза
1 : 0
Оливейра Оспиталь
Сан-Жоау Вер
1 : 3
У Элваш
Витория Гимарайнш
2 : 1
Каза Пия
Риу Аве
1 : 3
Жил Висенте
Морейренсе
1 : 0
Фаренсе
Бенфика
1 : 3
Брага
Лузитану де Эвора
2 : 1
1/4 финала
Риу Аве
Сан-Жоау Вер
2 : 1
У Элваш
Тирсенсе
0 : 2
Бенфика
Брага
26.02
Жил Висенте
Спортинг
27.02
1/2 финала
Команда12
QF3
QF2
02.0423.04
Команда12
QF4
Риу Аве
02.0423.04
Финал
SF1
SF2
25.05

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