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Вест Хэм Юнайтед - Лестер Сити 27 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 27-02-2025 22:00
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
27 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Лестер Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Лестер Сити, которое состоится 27 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Лестер Сити
Лестер
23 Франция вр Альфонс Ареола
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
25 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
26 Англия зщ Макс Килман
3 Англия зщ Аарон Крессуэлл
57 Англия зщ Оливер Скарлс
28 Чехия пз Томаш Соучек
19 Мексика пз Эдсон Альварес
4 Испания пз Карлос Солер
14 Гана пз Мохаммед Кудус
20 Англия нп Джаррод Боуэн
30 Дания вр Мадс Хермансен
25 Франция зщ Войо Кулибали
3 Бельгия зщ Ваут Фас
23 Дания зщ Янник Вестергор
16 Дания зщ Виктор Кристиансен
6 Нигерия пз Онинье Ндиди
24 Франция пз Бубакари Сумаре
40 Аргентина пз Факундо Буонанотте
11 Марокко пз Билал Эль-Ханнус
10 Англия нп Стефи Мавидиди
9 Англия нп Джейми Варди
Главные тренеры
Англия Грэм Поттер
Нидерланды Руд ван Нистелрой
История личных встреч
03.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Лестер Сити3 : 1Вест Хэм Юнайтед
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Лестер Сити2 : 1Вест Хэм Юнайтед
12.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2Лестер Сити
13.02.2022 Англия - Премьер-лига 25-й тур Лестер Сити2 : 2Вест Хэм Юнайтед
23.08.2021 Англия - Премьер-лига 2-й тур Вест Хэм Юнайтед4 : 1Лестер Сити
11.04.2021 Англия - Премьер-лига 31-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 2Лестер Сити
04.10.2020 Англия - Премьер-лига 4-й тур Лестер Сити0 : 3Вест Хэм Юнайтед
22.01.2020 Англия - Премьер-лига 24-й тур Лестер Сити4 : 1Вест Хэм Юнайтед
28.12.2019 Англия - Премьер-лига 20-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2Лестер Сити
20.04.2019 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2Лестер Сити
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур 0 : 1Вест Хэм Юнайтед
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 1
03.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур 2 : 1Вест Хэм Юнайтед
26.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур 1 : 1Вест Хэм Юнайтед
18.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2
21.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Лестер Сити0 : 4
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Лестер Сити0 : 2
07.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 2 : 1Лестер Сити
01.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур 4 : 0Лестер Сити
26.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур 1 : 2Лестер Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2867
2
Лига чемпионов
Арсенал2754
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2748
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2747
5
Лига Европы
Челси2746
6 Ньюкасл Юнайтед2744
7 Борнмут2743
8 Брайтон энд Хоув Альбион2743
9 Фулхэм2742
10 Астон Вилла2842
11 Брентфорд2738
12 Кристал Пэлас2736
13 Тоттенхэм Хотспур2733
14 Манчестер Юнайтед2733
15 Эвертон2732
16 Вест Хэм Юнайтед2630
17 Вулверхэмптон2722
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2717
19
Зона вылета
Лестер Сити2617
20
Зона вылета
Саутгемптон279

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