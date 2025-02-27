Вест Хэм Юнайтед - Лестер Сити 27 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 27-02-2025 22:00
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
27 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Лестер Сити, которое состоится 27 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Лестер Сити
Лестер
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|25
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|26
|зщ
|Макс Килман
|3
|зщ
|Аарон Крессуэлл
|57
|зщ
|Оливер Скарлс
|28
|пз
|Томаш Соучек
|19
|пз
|Эдсон Альварес
|4
|пз
|Карлос Солер
|14
|пз
|Мохаммед Кудус
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|30
|вр
|Мадс Хермансен
|25
|зщ
|Войо Кулибали
|3
|зщ
|Ваут Фас
|23
|зщ
|Янник Вестергор
|16
|зщ
|Виктор Кристиансен
|6
|пз
|Онинье Ндиди
|24
|пз
|Бубакари Сумаре
|40
|пз
|Факундо Буонанотте
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|10
|нп
|Стефи Мавидиди
|9
|нп
|Джейми Варди
Главные тренеры
|Грэм Поттер
|Руд ван Нистелрой
История личных встреч
|03.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|12.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 2
|13.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 2
|23.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 1
|11.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 2
|04.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 3
|22.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 1
|28.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|20.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 2
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|03.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 1
|26.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|21.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 4
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|07.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 0
|26.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|28
|67
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|27
|54
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|27
|48
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|27
|47
| 5
Лига Европы
|Челси
|27
|46
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|44
|7
|Борнмут
|27
|43
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|27
|43
|9
|Фулхэм
|27
|42
|10
|Астон Вилла
|28
|42
|11
|Брентфорд
|27
|38
|12
|Кристал Пэлас
|27
|36
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|27
|33
|14
|Манчестер Юнайтед
|27
|33
|15
|Эвертон
|27
|32
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|30
|17
|Вулверхэмптон
|27
|22
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|27
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|26
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|27
|9