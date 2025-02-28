Вальядолид - Лас-Пальмас 28 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 28-02-2025 22:00
Стадион: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 27618
28 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 26-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Лас-Пальмас, которое состоится 28 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
|13
|вр
|Карл Хейн
|2
|зщ
|Луис Перес
|15
|зщ
|Эрай Джёмерт
|5
|зщ
|Хави Санчес
|22
|пз
|Антонио Кандела
|21
|пз
|Селим Амалла
|12
|пз
|Марио Мартин
|8
|пз
|Флориан Гриллич
|23
|пз
|Ануар
|11
|пз
|Рауль Моро
|9
|нп
|Маркос Андре
|1
|вр
|Яспер Силлессен
|28
|зщ
|Хуанма Эрсог
|15
|зщ
|Скотт Маккенна
|3
|зщ
|Мика Мармоль
|29
|пз
|Дариу Эсугу
|21
|пз
|Стефан Байчетич
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|10
|пз
|Альберто Молейро
|18
|пз
|Росада Вити
|19
|нп
|Сандро Рамирес
|37
|нп
|Фабиу Силва
Главные тренеры
|Пауло Пессолано
|Диего Пенас Мартинес
История личных встреч
|07.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 1
|19.03.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 32-й тур
|0 : 1
|15.12.2021
|Кубок Испании
|2-й раунд
|3 : 1
|15.08.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 1-й тур
|1 : 1
|13.06.2015
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0
|10.06.2015
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|26.04.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 35-й тур
|1 : 1
|23.11.2014
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 14-й тур
|1 : 2
|23.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|7 : 1
|16.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|0 : 4
|07.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 0
|01.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|5 : 1
|25.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|0 : 3
|22.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 2
|16.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|3 : 1
|08.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 2
|03.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|24.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|25
|54
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|25
|54
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|25
|53
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|25
|48
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|25
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|25
|35
|7
|Бетис
|25
|35
|8
|Райо Вальекано
|25
|35
|9
|Реал Сосьедад
|25
|34
|10
|Севилья
|25
|32
|11
|Осасуна
|25
|32
|12
|Сельта
|25
|32
|13
|Жирона
|25
|31
|14
|Хетафе
|25
|30
|15
|Эспаньол
|25
|27
|16
|Леганес
|25
|24
|17
|Лас-Пальмас
|25
|23
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|25
|23
| 19
Зона вылета
|Алавес
|25
|22
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|25
|15