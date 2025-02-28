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Вальядолид - Лас-Пальмас 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2025 22:00
Стадион: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 27618
28 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 26-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Вальядолид
Лас-Пальмас

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Лас-Пальмас, которое состоится 28 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
13 Эстония вр Карл Хейн
2 Испания зщ Луис Перес
15 Швейцария зщ Эрай Джёмерт
5 Испания зщ Хави Санчес
22 Италия пз Антонио Кандела
21 Марокко пз Селим Амалла
12 Испания пз Марио Мартин
8 Австрия пз Флориан Гриллич
23 Марокко пз Ануар
11 Испания пз Рауль Моро
9 Бразилия нп Маркос Андре
1 Нидерланды вр Яспер Силлессен
28 Испания зщ Хуанма Эрсог
15 Шотландия зщ Скотт Маккенна
3 Испания зщ Мика Мармоль
29 Португалия пз Дариу Эсугу
21 Испания пз Стефан Байчетич
5 Испания пз Хавьер Муньос
10 Испания пз Альберто Молейро
18 Испания пз Росада Вити
19 Испания нп Сандро Рамирес
37 Португалия нп Фабиу Силва
Главные тренеры
Уругвай Пауло Пессолано
Испания Диего Пенас Мартинес
История личных встреч
07.12.2024 Испания — Примера 16-й тур Лас-Пальмас2 : 1Вальядолид
19.03.2022 Испания - Сегунда Сегунда. 32-й тур Вальядолид0 : 1Лас-Пальмас
15.12.2021 Кубок Испании 2-й раунд Вальядолид3 : 1Лас-Пальмас
15.08.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 1-й тур Лас-Пальмас1 : 1Вальядолид
13.06.2015 Испания - Сегунда Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч Лас-Пальмас0 : 0Вальядолид
10.06.2015 Испания - Сегунда Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч Вальядолид1 : 1Лас-Пальмас
26.04.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 35-й тур Лас-Пальмас1 : 1Вальядолид
23.11.2014 Испания - Сегунда Сегунда. 14-й тур Вальядолид1 : 2Лас-Пальмас
23.02.2025 Испания — Примера 25-й тур 7 : 1Вальядолид
16.02.2025 Испания — Примера 24-й тур Вальядолид0 : 4
07.02.2025 Испания — Примера 23-й тур 1 : 0Вальядолид
01.02.2025 Испания — Примера 22-й тур 5 : 1Вальядолид
25.01.2025 Испания — Примера 21-й тур Вальядолид0 : 3
22.02.2025 Испания — Примера 25-й тур Лас-Пальмас0 : 2
16.02.2025 Испания — Примера 24-й тур 3 : 1Лас-Пальмас
08.02.2025 Испания — Примера 23-й тур Лас-Пальмас1 : 2
03.02.2025 Испания — Примера 22-й тур 2 : 1Лас-Пальмас
24.01.2025 Испания — Примера 21-й тур Лас-Пальмас1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2554
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2554
3
Лига чемпионов
Атлетико М2553
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2548
5
Лига Европы
Вильярреал2544
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка2535
7 Бетис2535
8 Райо Вальекано2535
9 Реал Сосьедад2534
10 Севилья2532
11 Осасуна2532
12 Сельта2532
13 Жирона2531
14 Хетафе2530
15 Эспаньол2527
16 Леганес2524
17 Лас-Пальмас2523
18
Зона вылета
Валенсия2523
19
Зона вылета
Алавес2522
20
Зона вылета
Вальядолид2515

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