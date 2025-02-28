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Астон Вилла - Кардифф Сити 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2025 22:00
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
28 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Кубок Англии, 1/8 финала
Астон Вилла
Кардифф Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Кардифф Сити, которое состоится 28 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Кардифф Сити
Кардифф
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
10.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Астон Вилла1 : 0Кардифф Сити
12.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Кардифф Сити3 : 0Астон Вилла
02.01.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Кардифф Сити1 : 0Астон Вилла
26.11.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Астон Вилла3 : 1Кардифф Сити
11.02.2014 Англия - Премьер-лига 26-й тур Кардифф Сити0 : 0Астон Вилла
09.11.2013 Англия - Премьер-лига 11-й тур Астон Вилла2 : 0Кардифф Сити
25.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур 4 : 1Астон Вилла
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Астон Вилла2 : 1
19.02.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Астон Вилла2 : 2
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Астон Вилла1 : 1
09.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Астон Вилла2 : 1
25.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Кардифф Сити1 : 0
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 1 : 1Кардифф Сити
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Кардифф Сити1 : 1
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 2 : 1Кардифф Сити
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 3 : 3 2 : 4Кардифф Сити
Турнирная таблица
1-й раунд
Тамуорт
Хаддерсфилд Таун
1 : 0
Ноттс Каунти
Альфретон Таун
5 : 1
Хенсфорд Таун
Гейнсборо Тринити
4 : 4 4 : 5
Стивенидж
Гайзли
1 : 1 5 : 4
Гримсби Таун
Уилдстон
0 : 1
Бристоль Роверс
Уэстон-сьюпер-Мэр
3 : 1 ДВ
Солихалл Мурс
Мейдстон Юнайтед
3 : 0
Рединг
Флитвуд Таун
2 : 0
Транмир Роверс
Олдхэм Атлетик
1 : 2
Эксетер Сити
Барнет
5 : 3
Бёртон Альбион
Скарборо Атлетик
1 : 0
Уолсолл
Болтон Уондерерс
2 : 1
Порт Вейл
Барнсли
1 : 3
Рочдейл
Бромли
3 : 4
Брэдфорд Сити
Олдершот Таун
3 : 1
Уэртинг
Моркам
0 : 2
Уиком Уондерерс
Йорк Сити
3 : 2
Барроу
Донкастер Роверс
0 : 1
Ротерхэм Юнайтед
Челтнем Таун
1 : 3
Брэкли Таун
Брейнтри Таун
0 : 0 5 : 4
Рашолл Олимпик
Аккрингтон Стэнли
0 : 2
Тонбридж Эйнджелс
Харборо Таун
1 : 4
Ньюпорт Каунти
Питерборо Юнайтед
2 : 4
Уокинг
Кембридж Юнайтед
0 : 1
Гиллингем
Блэкпул
0 : 2
Саутенд Юнайтед
Чарльтон Атлетик
3 : 4 ДВ
Честерфилд
Хоршем
3 : 1
Мейденхед Юнайтед
Кроули Таун
1 : 2 ДВ
Кру Александра
Дагенхэм энд Редбридж
0 : 1
Суиндон Таун
Колчестер Юнайтед
2 : 1 ДВ
Карлайл Юнайтед
Уиган Атлетик
0 : 2 ДВ
Стокпорт Каунти
Форест Грин Роверс
2 : 1 ДВ
Солфорд Сити
Шрусбери Таун
2 : 1
Нортгемптон Таун
Кеттеринг Таун
1 : 2 ДВ
Милтон-Кинс Донс
Уимблдон
0 : 2
Саттон Юнайтед
Бирмингем Сити
0 : 1
Борхэм Вуд
Лейтон Ориент
2 : 2 1 : 3
Керзон Аштон
Мэнсфилд Таун
0 : 4
Харрогейт Таун
Рексем
1 : 0
Чешам Юнайтед
Линкольн Сити
0 : 4
2-й раунд
Харрогейт Таун
Гейнсборо Тринити
1 : 0
Уилдстон
Уиком Уондерерс
0 : 2
Кембридж Юнайтед
Уиган Атлетик
1 : 2 ДВ
Солфорд Сити
Челтнем Таун
2 : 0
Барнсли
Бристоль Роверс
0 : 0 3 : 4
Моркам
Брэдфорд Сити
1 : 0
Уолсолл
Чарльтон Атлетик
0 : 4
Эксетер Сити
Честерфилд
2 : 0
Аккрингтон Стэнли
Суиндон Таун
2 : 2 4 : 1
Лейтон Ориент
Олдхэм Атлетик
2 : 1 ДВ
Питерборо Юнайтед
Ноттс Каунти
4 : 3
Стокпорт Каунти
Брэкли Таун
3 : 1
Кроули Таун
Линкольн Сити
3 : 4
Стивенидж
Мэнсфилд Таун
0 : 1
Уимблдон
Дагенхэм энд Редбридж
1 : 2
Кеттеринг Таун
Донкастер Роверс
1 : 2 ДВ
Блэкпул
Бирмингем Сити
1 : 2
Бёртон Альбион
Тамуорт
1 : 1 3 : 4
Рединг
Харборо Таун
5 : 3 ДВ
Солихалл Мурс
Бромли
1 : 2
1/32 финала
Шеффилд Юнайтед
Кардифф Сити
0 : 1
Фулхэм
Уотфорд
4 : 1
Эвертон
Питерборо Юнайтед
2 : 0
Уиком Уондерерс
Портсмут
2 : 0
Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
2 : 1
Мидлсбро
Блэкберн Роверс
0 : 1
Бристоль Сити
Вулверхэмптон
1 : 2
Бирмингем Сити
Линкольн Сити
2 : 1
Ливерпуль
Аккрингтон Стэнли
4 : 0
Лестер Сити
Куинз Парк Рейнджерс
6 : 2
Ноттингем Форест
Лутон Таун
2 : 0
Эксетер Сити
Оксфорд Юнайтед
3 : 1
Сандерленд
Сток Сити
1 : 2 ДВ
Брентфорд
Плимут Аргайл
0 : 1
Норвич Сити
Брайтон энд Хоув Альбион
0 : 4
Рединг
Бёрнли
1 : 3 ДВ
Челси
Моркам
5 : 0
Борнмут
Вест Бромвич Альбион
5 : 1
Лидс Юнайтед
Харрогейт Таун
1 : 0
Манчестер Сити
Солфорд Сити
8 : 0
Ковентри Сити
Шеффилд Уэнсдей
1 : 1 4 : 3
Халл Сити
Донкастер Роверс
1 : 1 4 : 5
Тамуорт
Тоттенхэм Хотспур
0 : 3 ДВ
Арсенал
Манчестер Юнайтед
1 : 1 3 : 5
Ньюкасл Юнайтед
Бромли
3 : 1
Ипсвич Таун
Бристоль Роверс
3 : 0
Кристал Пэлас
Стокпорт Каунти
1 : 0
Саутгемптон
Суонси Сити
3 : 0
Миллуолл
Дагенхэм энд Редбридж
3 : 0
Престон Норт Энд
Чарльтон Атлетик
2 : 1
Лейтон Ориент
Дерби Каунти
1 : 1 6 : 5
Мэнсфилд Таун
Уиган Атлетик
0 : 2
1/16 финала
Манчестер Юнайтед
Лестер Сити
2 : 1
Лейтон Ориент
Манчестер Сити
1 : 2
Лидс Юнайтед
Миллуолл
0 : 2
Сток Сити
Кардифф Сити
3 : 3 2 : 4
Ковентри Сити
Ипсвич Таун
1 : 4
Эвертон
Борнмут
0 : 2
Саутгемптон
Бёрнли
0 : 1
Уиган Атлетик
Фулхэм
1 : 2
Престон Норт Энд
Уиком Уондерерс
0 : 0 4 : 2
Бирмингем Сити
Ньюкасл Юнайтед
2 : 3
Брайтон энд Хоув Альбион
Челси
2 : 1
Блэкберн Роверс
Вулверхэмптон
0 : 2
Плимут Аргайл
Ливерпуль
1 : 0
Астон Вилла
Тоттенхэм Хотспур
2 : 1
Донкастер Роверс
Кристал Пэлас
0 : 2
Эксетер Сити
Ноттингем Форест
2 : 2 2 : 4
1/8 финала
Астон Вилла
Кардифф Сити
28.02
Престон Норт Энд
Бёрнли
01.03
Кристал Пэлас
Миллуолл
01.03
Борнмут
Вулверхэмптон
01.03
Манчестер Сити
Плимут Аргайл
01.03
Ньюкасл Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
02.03
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
02.03
Ноттингем Форест
Ипсвич Таун
03.03

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