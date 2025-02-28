Валвейк - Фортуна 28 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 28-02-2025 21:00
Стадион: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды), вместимость: 7508
28 Февраля 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валвейк - Фортуна, которое состоится 28 Февраля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валвейк
Валвейк
Фортуна
Ситтард-Гелен
|1
|вр
|Йерун Хаувен
|2
|зщ
|Юлиан Леливелд
|4
|зщ
|Лиам ван Гелдерен
|33
|пз
|Файссал Аль-Мазиани
|5
|пз
|Хуан Фамилио-Кастильо
|35
|пз
|Кевин Фелида
|22
|пз
|Tim van de Loo
|6
|пз
|Яссин Укили
|52
|пз
|Мохаммед Ихаттарен
|19
|нп
|Рихонелл Маргарет
|9
|нп
|Оскар Завада
|1
|вр
|Luuk Koopmans
|6
|зщ
|Сиб ван Оттеле
|14
|зщ
|Родриго Гут
|24
|зщ
|Дэйли Синкгравен
|12
|пз
|Иву Пинту
|35
|пз
|Митчелл Дейкс
|10
|пз
|Ален Халилович
|33
|пз
|Эсекьель Бульяуде
|80
|нп
|Райан Фоссо-Имефак
|7
|нп
|Кристоффер Петерсон
|23
|нп
|Алессио да Круз
Главные тренеры
|Хенк Фразер
|Данни Бёйс
История личных встреч
|14.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|3 : 2
|24.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|0 : 1
|10.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 0
|17.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|3 : 1
|15.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|0 : 0
|23.01.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|2 : 1
|27.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|2 : 2
|27.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|1 : 2
|22.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|2 : 1
|14.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|3 : 2
|16.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|2 : 0
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|5 : 0
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 4
|26.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 0
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|1 : 1
|23.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 0
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|0 : 2
|01.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 2
|26.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 4
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|23
|57
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|23
|52
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|23
|43
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|23
|43
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|23
|43
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|23
|42
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|23
|35
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|23
|27
|9
|Херенвен
|23
|27
|10
|НАК Бреда
|23
|27
|11
|Фортуна
|23
|26
|12
|НЕК Неймеген
|23
|25
|13
|ПЕК Зволле
|23
|25
|14
|Виллем II
|23
|24
|15
|Хераклес
|23
|24
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|23
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|23
|14