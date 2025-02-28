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Валвейк - Фортуна 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2025 21:00
Стадион: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды), вместимость: 7508
28 Февраля 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
Валвейк
Фортуна

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валвейк - Фортуна, которое состоится 28 Февраля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валвейк
Валвейк
Фортуна
Ситтард-Гелен
1 Нидерланды вр Йерун Хаувен
2 Нидерланды зщ Юлиан Леливелд
4 Нидерланды зщ Лиам ван Гелдерен
33 Бельгия пз Файссал Аль-Мазиани
5 Нидерланды пз Хуан Фамилио-Кастильо
35 Нидерланды пз Кевин Фелида
22 Нидерланды пз Tim van de Loo
6 Нидерланды пз Яссин Укили
52 Нидерланды пз Мохаммед Ихаттарен
19 Нидерланды нп Рихонелл Маргарет
9 Польша нп Оскар Завада
1 Нидерланды вр Luuk Koopmans
6 Нидерланды зщ Сиб ван Оттеле
14 Бразилия зщ Родриго Гут
24 Нидерланды зщ Дэйли Синкгравен
12 Португалия пз Иву Пинту
35 Нидерланды пз Митчелл Дейкс
10 Хорватия пз Ален Халилович
33 Аргентина пз Эсекьель Бульяуде
80 Швейцария нп Райан Фоссо-Имефак
7 Швеция нп Кристоффер Петерсон
23 Кабо-Верде нп Алессио да Круз
Главные тренеры
Нидерланды Хенк Фразер
Нидерланды Данни Бёйс
История личных встреч
14.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур Фортуна3 : 2Валвейк
24.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Валвейк0 : 1Фортуна
10.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Фортуна1 : 0Валвейк
17.02.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Валвейк3 : 1Фортуна
15.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Фортуна0 : 0Валвейк
23.01.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Валвейк2 : 1Фортуна
27.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Фортуна2 : 2Валвейк
27.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Валвейк1 : 2Фортуна
22.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Фортуна2 : 1Валвейк
14.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Фортуна3 : 2Валвейк
16.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 2 : 0Валвейк
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Валвейк5 : 0
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 1 : 4Валвейк
26.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Валвейк2 : 0
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 1 : 1Валвейк
23.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 1 : 0Фортуна
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Фортуна0 : 2
01.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 2 : 2Фортуна
26.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Фортуна1 : 4
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 4 : 1Фортуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2357
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2352
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фейеноорд2343
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар2343
5
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2343
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2342
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2335
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген2327
9 Херенвен2327
10 НАК Бреда2327
11 Фортуна2326
12 НЕК Неймеген2325
13 ПЕК Зволле2325
14 Виллем II2324
15 Хераклес2324
16
Стыковая зона
Спарта2320
17
Зона вылета
Валвейк2317
18
Зона вылета
Алмере Сити2314

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