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Радомяк - Видзев 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2025 19:00
Стадион: Радомяк (Радом, Польша), вместимость: 8840
28 Февраля 2025 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 23-й тур
Радомяк
Видзев

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Радомяк - Видзев, которое состоится 28 Февраля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Радомяк (Радом, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Радомяк
Радом
Видзев
Лодзь
Главные тренеры
Португалия Жоау Энрикеш
Португалия Жоау Энрикеш
История личных встреч
23.08.2024 Польша — Экстракласса 6-й тур Видзев3 : 2Радомяк
25.05.2024 Польша - Экстракласса 34-й тур Радомяк1 : 3Видзев
02.12.2023 Польша - Экстракласса 17-й тур Видзев0 : 3Радомяк
21.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 33-й тур Радомяк3 : 1Видзев
06.11.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 16-й тур Видзев1 : 3Радомяк
22.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур Радомяк3 : 1
15.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур 3 : 2Радомяк
08.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур Радомяк1 : 1
02.02.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур 5 : 0Радомяк
14.12.2024 Польша — Экстракласса 3-й тур 1 : 2Радомяк
22.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур Видзев0 : 4
15.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур 3 : 0Видзев
09.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур Видзев1 : 1
31.01.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур 4 : 1Видзев
07.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур Видзев2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Лех П2244
2
Квалификация Лиги конференций
Ракув2243
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония2242
4 Погонь2239
5 Легия2236
6 Краковия2235
7 Гурник З2234
8 Мотор2232
9 ГКС Катовице2230
10 Пяст2230
11 Корона2226
12 Видзев2226
13 Радомяк2224
14 Сталь2223
15 Заглембе Л2222
16
Зона вылета
Пуща2222
17
Зона вылета
Лехия2221
18
Зона вылета
Шлёнск2214

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