Радомяк - Видзев 28 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 28-02-2025 19:00
Стадион: Радомяк (Радом, Польша), вместимость: 8840
28 Февраля 2025 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 23-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Радомяк - Видзев, которое состоится 28 Февраля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Радомяк (Радом, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Радомяк
Радом
Видзев
Лодзь
Главные тренеры
|Жоау Энрикеш
|Жоау Энрикеш
История личных встреч
|23.08.2024
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|3 : 2
|25.05.2024
|Польша - Экстракласса
|34-й тур
|1 : 3
|02.12.2023
|Польша - Экстракласса
|17-й тур
|0 : 3
|21.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 33-й тур
|3 : 1
|06.11.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 16-й тур
|1 : 3
|22.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|3 : 1
|15.02.2025
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|3 : 2
|08.02.2025
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 1
|02.02.2025
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|5 : 0
|14.12.2024
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|1 : 2
|22.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|0 : 4
|15.02.2025
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|3 : 0
|09.02.2025
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 1
|31.01.2025
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|4 : 1
|07.12.2024
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Лех П
|22
|44
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ракув
|22
|43
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|22
|42
|4
|Погонь
|22
|39
|5
|Легия
|22
|36
|6
|Краковия
|22
|35
|7
|Гурник З
|22
|34
|8
|Мотор
|22
|32
|9
|ГКС Катовице
|22
|30
|10
|Пяст
|22
|30
|11
|Корона
|22
|26
|12
|Видзев
|22
|26
|13
|Радомяк
|22
|24
|14
|Сталь
|22
|23
|15
|Заглембе Л
|22
|22
| 16
Зона вылета
|Пуща
|22
|22
| 17
Зона вылета
|Лехия
|22
|21
| 18
Зона вылета
|Шлёнск
|22
|14