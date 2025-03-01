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Сент-Этьен - Ницца 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2025 18:00
Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 41965
01 Марта 2025 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 24-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Сент-Этьен
Ницца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Ницца, которое состоится 01 Марта 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Ницца
Ницца
30 Франция вр Готье Ларсоннёр
27 Франция зщ Иванн Масон
21 ДР Конго зщ Дилан Батубинсика
3 Франция зщ Микаэль Наде
19 Франция зщ Лео Петро
6 Марокко пз Беньямин Бушуари
4 Франция пз Пьер Эква
10 Франция пз Флорьян Тардье
22 Грузия нп Зурико Давиташвили
32 Бельгия нп Лукас Стассин
63 Франция нп Джилиан Н'Гессан
1 Польша вр Марцин Булка
55 Бурунди зщ Юссуф Ндайишимийе
64 Канада зщ Мойзе Бомбито
4 Бразилия зщ Данте Бонфин
92 Франция зщ Жонатан Клосс
2 Тунис зщ Али Абди
6 Алжир пз Хишем Будауи
28 Франция пз Батист Сантамария
24 Франция пз Гаэтан Лаборде
25 Франция пз Мохамед-Али Шо
29 Франция нп Эванн Гессан
Главные тренеры
Франция Франк Эз
История личных встреч
20.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур Ницца8 : 0Сент-Этьен
11.05.2022 Франция - Лига 1 36-й тур Ницца4 : 2Сент-Этьен
25.09.2021 Франция - Лига 1 8-й тур Сент-Этьен0 : 3Ницца
31.01.2021 Франция - Лига 1 22-й тур Ницца0 : 1Сент-Этьен
18.10.2020 Франция - Лига 1 7-й тур Сент-Этьен1 : 3Ницца
04.12.2019 Франция - Лига 1 16-й тур Сент-Этьен4 : 1Ницца
18.05.2019 Франция - Лига 1 37-й тур Сент-Этьен3 : 0Ницца
16.12.2018 Франция - Лига 1 18-й тур Ницца1 : 1Сент-Этьен
21.01.2018 Франция - Лига 1 22-й тур Ницца1 : 0Сент-Этьен
05.08.2017 Франция - Лига 1 1-й тур Сент-Этьен1 : 0Ницца
22.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур Сент-Этьен3 : 3
15.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур 5 : 1Сент-Этьен
08.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур Сент-Этьен0 : 2
01.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур 4 : 1Сент-Этьен
24.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур 1 : 1Сент-Этьен
23.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур Ницца2 : 0
16.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур 1 : 3Ницца
08.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур Ницца2 : 0
05.02.2025 Кубок Франции 1/8 финала 2 : 1Ницца
02.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур 1 : 1Ницца
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2359
2
Лига чемпионов
Марсель2346
3
Лига чемпионов
Ницца2343
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль2341
5
Лига Европы
Монако2340
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2336
7 Страсбург2334
8 Ланс2333
9 Брест2333
10 Тулуза2330
11 Осер2328
12 Анже2327
13 Ренн2326
14 Нант2324
15 Реймс2322
16
Стыковая зона
Сент-Этьен2319
17
Зона вылета
Гавр2317
18
Зона вылета
Монпелье2315

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