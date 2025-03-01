Сент-Этьен - Ницца 01 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 01-03-2025 18:00
Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 41965
01 Марта 2025 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 24-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Ницца, которое состоится 01 Марта 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Ницца
Ницца
|30
|вр
|Готье Ларсоннёр
|27
|зщ
|Иванн Масон
|21
|зщ
|Дилан Батубинсика
|3
|зщ
|Микаэль Наде
|19
|зщ
|Лео Петро
|6
|пз
|Беньямин Бушуари
|4
|пз
|Пьер Эква
|10
|пз
|Флорьян Тардье
|22
|нп
|Зурико Давиташвили
|32
|нп
|Лукас Стассин
|63
|нп
|Джилиан Н'Гессан
|1
|вр
|Марцин Булка
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|64
|зщ
|Мойзе Бомбито
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|92
|зщ
|Жонатан Клосс
|2
|зщ
|Али Абди
|6
|пз
|Хишем Будауи
|28
|пз
|Батист Сантамария
|24
|пз
|Гаэтан Лаборде
|25
|пз
|Мохамед-Али Шо
|29
|нп
|Эванн Гессан
Главные тренеры
|Франк Эз
История личных встреч
|20.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|8 : 0
|11.05.2022
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|4 : 2
|25.09.2021
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 3
|31.01.2021
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|0 : 1
|18.10.2020
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|1 : 3
|04.12.2019
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|4 : 1
|18.05.2019
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|3 : 0
|16.12.2018
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|21.01.2018
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 0
|05.08.2017
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|22.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 3
|15.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|5 : 1
|08.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
|01.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|4 : 1
|24.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|1 : 3
|08.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|05.02.2025
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 1
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|23
|59
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|23
|46
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|23
|43
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|23
|41
| 5
Лига Европы
|Монако
|23
|40
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|23
|36
|7
|Страсбург
|23
|34
|8
|Ланс
|23
|33
|9
|Брест
|23
|33
|10
|Тулуза
|23
|30
|11
|Осер
|23
|28
|12
|Анже
|23
|27
|13
|Ренн
|23
|26
|14
|Нант
|23
|24
|15
|Реймс
|23
|22
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|23
|19
| 17
Зона вылета
|Гавр
|23
|17
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|23
|15