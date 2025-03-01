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Аталанта - Венеция 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2025 16:00
Стадион: Джевисс (Бергамо, Италия), вместимость: 21300
01 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 27-й тур
Главный судья: Джузеппе Коллу (Италия);
Аталанта
Венеция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Венеция, которое состоится 01 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Венеция
Венеция
29 Италия вр Марко Карнезекки
5 Австрия зщ Стефан Пош
19 Албания зщ Берат Джимсити
23 Босния и Герцеговина зщ Сеад Колашинац
16 Италия зщ Рауль Белланова
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
77 Италия пз Давиде Дзаппакоста
17 Бельгия пз Шарль Де Кетеларе
13 Бразилия пз Эдерсон
11 Нигерия нп Адемола Лукман
32 Италия нп Матео Ретеги
28 Румыния вр Йонуц Раду
4 Нидерланды зщ Джей Идзес
2 Гвинея-Бисау зщ Фали Канде
33 Хорватия зщ Марин Шверко
7 Италия зщ Франческо Дзампано
14 Италия пз Ханс Николусси Кавилья
71 Испания пз Кике Перес
11 Италия пз Гаэтано Ористанио
6 США пз Джанлука Бузио
24 Италия нп Алессио Дзербин
9 Дания нп Кристиан Гиткьяер
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Италия Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
20.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Венеция0 : 2Аталанта
23.04.2022 Италия - Серия А 34-й тур Венеция1 : 3Аталанта
12.01.2022 Кубок Италии 1/8 финала Аталанта2 : 0Венеция
30.11.2021 Италия - Серия А 15-й тур Аталанта4 : 0Венеция
23.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур 0 : 5Аталанта
18.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч Аталанта1 : 3
15.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур Аталанта0 : 0
12.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч 2 : 1Аталанта
08.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур 0 : 5Аталанта
22.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур Венеция0 : 0
17.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур 2 : 0Венеция
09.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Венеция0 : 1
01.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур 3 : 2Венеция
27.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур Венеция1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2657
2
Лига чемпионов
Наполи2656
3
Лига чемпионов
Аталанта2654
4
Лига чемпионов
Ювентус2649
5
Лига Европы
Лацио2647
6
Квалификация Лиги конференций
Болонья2644
7 Фиорентина2642
8 Милан2641
9 Рома2640
10 Удинезе2636
11 Торино2631
12 Дженоа2630
13 Комо2628
14 Верона2626
15 Кальяри2625
16 Лечче2625
17 Парма2623
18
Зона вылета
Эмполи2621
19
Зона вылета
Венеция2617
20
Зона вылета
Монца2614

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