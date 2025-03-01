Аталанта - Венеция 01 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 01-03-2025 16:00
Стадион: Джевисс (Бергамо, Италия), вместимость: 21300
01 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 27-й тур
Главный судья: Джузеппе Коллу (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Венеция, которое состоится 01 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Венеция
Венеция
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|5
|зщ
|Стефан Пош
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|16
|зщ
|Рауль Белланова
|15
|пз
|Мартен де Рон
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|13
|пз
|Эдерсон
|11
|нп
|Адемола Лукман
|32
|нп
|Матео Ретеги
|28
|вр
|Йонуц Раду
|4
|зщ
|Джей Идзес
|2
|зщ
|Фали Канде
|33
|зщ
|Марин Шверко
|7
|зщ
|Франческо Дзампано
|14
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|71
|пз
|Кике Перес
|11
|пз
|Гаэтано Ористанио
|6
|пз
|Джанлука Бузио
|24
|нп
|Алессио Дзербин
|9
|нп
|Кристиан Гиткьяер
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 2
|23.04.2022
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 3
|12.01.2022
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 0
|30.11.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|4 : 0
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 5
|18.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 3
|15.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 0
|12.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 1
|08.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 5
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 0
|17.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|2 : 0
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 1
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|3 : 2
|27.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|26
|57
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|26
|56
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|26
|54
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|26
|49
| 5
Лига Европы
|Лацио
|26
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Болонья
|26
|44
|7
|Фиорентина
|26
|42
|8
|Милан
|26
|41
|9
|Рома
|26
|40
|10
|Удинезе
|26
|36
|11
|Торино
|26
|31
|12
|Дженоа
|26
|30
|13
|Комо
|26
|28
|14
|Верона
|26
|26
|15
|Кальяри
|26
|25
|16
|Лечче
|26
|25
|17
|Парма
|26
|23
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|26
|21
| 19
Зона вылета
|Венеция
|26
|17
| 20
Зона вылета
|Монца
|26
|14