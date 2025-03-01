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Бохум - Хоффенхайм 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2025 16:30
Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 27599
01 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 24-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Бохум
Хоффенхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Хоффенхайм, которое состоится 01 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бохум
Бохум
Хоффенхайм
Зинсхайм
1ГерманияврТимо Хорн
14ГерманиязщТим Эрман
4СербиязщЭрхан Машович
20УкраиназщИван Ордец
5Бразилиязщ Бернардо
32ГерманияпзМаксимилиан Виттек
19СловакияпзМатуш Беро
6ФранцияпзИбраима Сиссоко
17ГерманияпзТом Краус
33ГерманиянпФилипп Хофман
11ГрециянпГеоргиос Масурас
1ГерманияврОливер Бауман
3ЧехиязщПавел Кадержабек
35БразилиязщАртур Шавес
4НорвегиязщЛео Эстигор
22АвстриязщАлександер Прасс
16ГерманиязщАнтон Стах
20ГерманияпзФинн Оле Беккер
7ГерманияпзТом Бишоф
27ХорватияпзАндрей Крамарич
21ГерманиянпМариус Бюльтер
14НигериянпГифт Орбан
Главные тренеры
ГерманияПетер Цейдлер
ГерманияДитер Хеккинг
АвстрияКристиан Ильцер
История личных встреч
19.10.2024Германия — Бундеслига7-й турХоффенхайм3 : 1Бохум
26.04.2024Германия - Бундеслига31-й турБохум3 : 2Хоффенхайм
08.12.2023Германия - Бундеслига14-й турХоффенхайм3 : 1Бохум
04.02.2023Германия - Бундеслига19-й турБохум5 : 2Хоффенхайм
13.08.2022Германия - Бундеслига2-й турХоффенхайм3 : 2Бохум
02.04.2022Германия - Бундеслига28-й турХоффенхайм1 : 2Бохум
06.11.2021Германия - Бундеслига11-й турБохум2 : 0Хоффенхайм
13.02.2010Германия - Бундеслига22-й турБохум2 : 1Хоффенхайм
12.09.2009Германия - Бундеслига5-й турХоффенхайм3 : 0Бохум
11.04.2009Германия - Бундеслига27-й турХоффенхайм0 : 3Бохум
22.02.2025Германия — Бундеслига23-й тур1 : 1Бохум
15.02.2025Германия — Бундеслига22-й турБохум2 : 0
09.02.2025Германия — Бундеслига21-й тур2 : 2Бохум
01.02.2025Германия — Бундеслига20-й турБохум0 : 1
25.01.2025Германия — Бундеслига19-й тур3 : 0Бохум
23.02.2025Германия — Бундеслига23-й турХоффенхайм1 : 1
16.02.2025Германия — Бундеслига22-й тур1 : 3Хоффенхайм
08.02.2025Германия — Бундеслига21-й турХоффенхайм0 : 4
02.02.2025Германия — Бундеслига20-й тур3 : 1Хоффенхайм
30.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й тур3 : 4Хоффенхайм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2358
2
Лига чемпионов
Байер2350
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2342
4
Лига чемпионов
Фрайбург2339
5
Лига Европы
Майнц2338
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг2338
7 Штутгарт2336
8 Вольфсбург2334
9 Боруссия М2334
10 Боруссия Д2332
11 Аугсбург2331
12 Вердер2330
13 Унион2324
14 Хоффенхайм2322
15 Санкт-Паули2321
16
Стыковая зона
Хайденхайм2315
17
Зона вылета
Бохум2315
18
Зона вылета
Хольштайн2313

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