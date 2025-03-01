Бохум - Хоффенхайм 01 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 01-03-2025 16:30
Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 27599
01 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 24-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Хоффенхайм, которое состоится 01 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бохум
Бохум
Хоффенхайм
Зинсхайм
|1
|вр
|Тимо Хорн
|14
|зщ
|Тим Эрман
|4
|зщ
|Эрхан Машович
|20
|зщ
|Иван Ордец
|5
|зщ
|Бернардо
|32
|пз
|Максимилиан Виттек
|19
|пз
|Матуш Беро
|6
|пз
|Ибраима Сиссоко
|17
|пз
|Том Краус
|33
|нп
|Филипп Хофман
|11
|нп
|Георгиос Масурас
|1
|вр
|Оливер Бауман
|3
|зщ
|Павел Кадержабек
|35
|зщ
|Артур Шавес
|4
|зщ
|Лео Эстигор
|22
|зщ
|Александер Прасс
|16
|зщ
|Антон Стах
|20
|пз
|Финн Оле Беккер
|7
|пз
|Том Бишоф
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|21
|нп
|Мариус Бюльтер
|14
|нп
|Гифт Орбан
Главные тренеры
|Петер Цейдлер
|Дитер Хеккинг
|Кристиан Ильцер
История личных встреч
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|26.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 2
|08.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 1
|04.02.2023
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|5 : 2
|13.08.2022
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|3 : 2
|02.04.2022
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 2
|06.11.2021
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|13.02.2010
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|2 : 1
|12.09.2009
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|3 : 0
|11.04.2009
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 3
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|2 : 0
|09.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 2
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|0 : 1
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|3 : 0
|23.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|16.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 3
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 4
|02.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|3 : 1
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|23
|58
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|23
|50
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|23
|42
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|23
|39
| 5
Лига Европы
|Майнц
|23
|38
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|23
|38
|7
|Штутгарт
|23
|36
|8
|Вольфсбург
|23
|34
|9
|Боруссия М
|23
|34
|10
|Боруссия Д
|23
|32
|11
|Аугсбург
|23
|31
|12
|Вердер
|23
|30
|13
|Унион
|23
|24
|14
|Хоффенхайм
|23
|22
|15
|Санкт-Паули
|23
|21
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|23
|15
| 17
Зона вылета
|Бохум
|23
|15
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|23
|13