Хайденхайм - Боруссия М 01 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 01-03-2025 16:30
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
01 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 24-й тур
Главный судья: Сёрен Шторкс (Фелен, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Боруссия М, которое состоится 01 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Боруссия М
Мёнхенгладбах
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|5
|зщ
|Бенедикт Гимбер
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|4
|зщ
|Тим Зирслебен
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|27
|зщ
|Томас Келлер
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|20
|пз
|Лука Кербер
|10
|пз
|Пауль Ваннер
|17
|пз
|Матиас Хонсак
|12
|нп
|Буду Зивзивадзе
|21
|вр
|Тобиас Зиппель
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|3
|зщ
|Коу Итакура
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|26
|зщ
|Лукас Ульрих
|16
|пз
|Филипп Зандер
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|19
|нп
|Натан Нгуму
|25
|нп
|Робин Хак
|11
|нп
|Тим Кляйндинст
Главные тренеры
|Франк Шмидт
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 2
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 1
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|23.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|20.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 3 ДВ
|16.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 2
|13.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 2
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|0 : 3
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|23
|58
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|23
|50
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|23
|42
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|23
|39
| 5
Лига Европы
|Майнц
|23
|38
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|23
|38
|7
|Штутгарт
|23
|36
|8
|Вольфсбург
|23
|34
|9
|Боруссия М
|23
|34
|10
|Боруссия Д
|23
|32
|11
|Аугсбург
|23
|31
|12
|Вердер
|23
|30
|13
|Унион
|23
|24
|14
|Хоффенхайм
|23
|22
|15
|Санкт-Паули
|23
|21
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|23
|15
| 17
Зона вылета
|Бохум
|23
|15
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|23
|13