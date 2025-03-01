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Хайденхайм - Боруссия М 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2025 16:30
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
01 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 24-й тур
Главный судья: Сёрен Шторкс (Фелен, Германия);
Хайденхайм
Боруссия М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Боруссия М, которое состоится 01 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1ГерманияврКевин Мюллер
5ГерманиязщБенедикт Гимбер
6ГерманиязщПатрик Майнка
4ГерманиязщТим Зирслебен
23ГерманиязщОмар Хактаб Траоре
27ГерманиязщТомас Келлер
19ГерманиязщЙонас Фёренбах
20ГерманияпзЛука Кербер
10ГерманияпзПауль Ваннер
17АвстрияпзМатиас Хонсак
12ГрузиянпБуду Зивзивадзе
21ГерманияврТобиас Зиппель
29СШАзщДжозеф Скалли
3ЯпониязщКоу Итакура
30ШвейцариязщНико Эльведи
26ГерманиязщЛукас Ульрих
16ГерманияпзФилипп Зандер
8ГерманияпзЮлиан Вайгль
7АвстрияпзКевин Штёгер
19ФранциянпНатан Нгуму
25ГерманиянпРобин Хак
11ГерманиянпТим Кляйндинст
Главные тренеры
ГерманияФранк Шмидт
ШвейцарияХерардо Сеоане
История личных встреч
19.10.2024Германия — Бундеслига7-й турБоруссия М3 : 2Хайденхайм
16.03.2024Германия - Бундеслига26-й турХайденхайм1 : 1Боруссия М
31.10.2023Кубок Германии1/16 финалаБоруссия М3 : 1Хайденхайм
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й турБоруссия М2 : 1Хайденхайм
23.02.2025Германия — Бундеслига23-й тур2 : 2Хайденхайм
20.02.2025Лига конференцийСтыковые матчи. 2-й матчХайденхайм1 : 3 ДВ
16.02.2025Германия — Бундеслига22-й турХайденхайм0 : 2
13.02.2025Лига конференцийСтыковые матчи. 1-й матч1 : 2Хайденхайм
08.02.2025Германия — Бундеслига21-й тур1 : 0Хайденхайм
22.02.2025Германия — Бундеслига23-й турБоруссия М0 : 3
15.02.2025Германия — Бундеслига22-й тур1 : 2Боруссия М
08.02.2025Германия — Бундеслига21-й турБоруссия М1 : 1
01.02.2025Германия — Бундеслига20-й тур1 : 2Боруссия М
25.01.2025Германия — Бундеслига19-й турБоруссия М3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2358
2
Лига чемпионов
Байер2350
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2342
4
Лига чемпионов
Фрайбург2339
5
Лига Европы
Майнц2338
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг2338
7 Штутгарт2336
8 Вольфсбург2334
9 Боруссия М2334
10 Боруссия Д2332
11 Аугсбург2331
12 Вердер2330
13 Унион2324
14 Хоффенхайм2322
15 Санкт-Паули2321
16
Стыковая зона
Хайденхайм2315
17
Зона вылета
Бохум2315
18
Зона вылета
Хольштайн2313

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