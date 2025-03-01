08:12 ()
Онлайн трансляции
Суббота 01 марта
Свернуть список

Айнтрахт Б - Ульм 1846 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2025 14:00
Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия), вместимость: 24474
01 Марта 2025 года в 15:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 24-й тур
Айнтрахт Б
Ульм 1846

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Ульм 1846, которое состоится 01 Марта 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Ульм 1846
Ульм
История личных встреч
27.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур Ульм 18463 : 1Айнтрахт Б
23.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур 3 : 0Айнтрахт Б
15.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур Айнтрахт Б1 : 0
09.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур 0 : 2Айнтрахт Б
01.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Айнтрахт Б1 : 2
24.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур 1 : 1Айнтрахт Б
22.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур Ульм 18460 : 0
16.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур 2 : 0Ульм 1846
08.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур Ульм 18460 : 2
01.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур 3 : 2Ульм 1846
26.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур Ульм 18465 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург2342
2
Повышение
Кёльн2341
3
Плей-офф за повышение
Кайзерслаутерн2339
4 Магдебург2338
5 Падерборн 072338
6 Фортуна2438
7 Эльверсберг2336
8 Ганновер-962335
9 Нюрнберг2335
10 Карлсруэ2333
11 Гройтер Фюрт2432
12 Шальке-042430
13 Дармштадт 982328
14 Герта2326
15 Пройссен Мюнстер2423
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б2321
17
Зона вылета
Ульм 18462318
18
Зона вылета
Ян2315

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close