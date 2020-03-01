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Карлсруэ - Кёльн 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2025 21:30
Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 34302
01 Марта 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 24-й тур
Карлсруэ
Кёльн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Кёльн, которое состоится 01 Марта 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
Австрия Герхард Штрубер
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
29.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур Кёльн4 : 4Карлсруэ
14.02.2009 Германия - Бундеслига 20-й тур Кёльн0 : 0Карлсруэ
29.08.2008 Германия - Бундеслига 3-й тур Карлсруэ0 : 2Кёльн
22.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур Карлсруэ3 : 1
16.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур 2 : 1Карлсруэ
09.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур Карлсруэ0 : 2
31.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур 2 : 2Карлсруэ
25.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур Карлсруэ2 : 3
23.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур Кёльн1 : 1
14.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур 3 : 0Кёльн
09.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур Кёльн1 : 0
05.02.2025 Кубок Германии 1/4 финала 3 : 2 ДВКёльн
01.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур 1 : 2Кёльн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург2342
2
Повышение
Кёльн2341
3
Плей-офф за повышение
Кайзерслаутерн2339
4 Магдебург2338
5 Падерборн 072338
6 Фортуна2438
7 Эльверсберг2336
8 Ганновер-962335
9 Нюрнберг2335
10 Карлсруэ2333
11 Гройтер Фюрт2432
12 Шальке-042430
13 Дармштадт 982328
14 Герта2326
15 Пройссен Мюнстер2423
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б2321
17
Зона вылета
Ульм 18462318
18
Зона вылета
Ян2315

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