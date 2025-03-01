Утрехт - НАК Бреда 01 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 01-03-2025 17:30
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
01 Марта 2025 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур
Главный судья: Эрвин Бланк (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - НАК Бреда, которое состоится 01 Марта 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Утрехт
Утрехт
НАК Бреда
Бреда
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|3
|зщ
|Mike van der Hoorn
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|9
|зщ
|Давид Мин
|18
|пз
|Йенс Торнстра
|6
|пз
|Оскар Фрауло
|14
|пз
|Зидан Икбаль
|21
|пз
|Пакстен Ааронсон
|91
|нп
|Себастьен Аллер
|99
|вр
|Даниэль Белица
|44
|зщ
|Максим Бузи
|5
|зщ
|Ян ван ден Берг
|2
|зщ
|Бойд Люкассен
|12
|пз
|Лео Граймль
|6
|пз
|Каспер Старинг
|20
|пз
|Фредрик Йенсен
|8
|пз
|Клинт Леманс
|77
|нп
|Лео Сауэр
|10
|нп
|Элиас Мар Омарссон
|29
|нп
|Сидней ван Хойдонк
Главные тренеры
|Рон Янс
История личных встреч
|24.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 2
|14.12.2021
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|3 : 2
|16.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|0 : 4
|05.10.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|2 : 1
|23.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|3 : 1
|29.10.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|2 : 2
|20.03.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|3 : 4
|29.11.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 5
|28.03.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|30-й тур
|2 : 2
|19.10.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|10-й тур
|4 : 2
|15.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|2 : 2
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|0 : 1
|04.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 0
|01.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|3 : 3
|24.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 1
|15.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|0 : 0
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|5 : 0
|31.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 1
|25.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|3 : 2
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|23
|57
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|23
|52
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|23
|43
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|23
|43
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|23
|43
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|23
|42
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|23
|35
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|24
|29
|9
|Гронинген
|23
|27
|10
|Херенвен
|23
|27
|11
|НАК Бреда
|23
|27
|12
|НЕК Неймеген
|23
|25
|13
|ПЕК Зволле
|23
|25
|14
|Виллем II
|23
|24
|15
|Хераклес
|23
|24
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|24
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|23
|14