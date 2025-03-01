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Утрехт - НАК Бреда 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2025 17:30
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
01 Марта 2025 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур
Главный судья: Эрвин Бланк (Нидерланды);
Утрехт
НАК Бреда

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - НАК Бреда, которое состоится 01 Марта 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Утрехт
Утрехт
НАК Бреда
Бреда
1 Греция вр Вассилис Баркас
2 Бельгия зщ Сибе Хореманс
3 Нидерланды зщ Mike van der Hoorn
24 Нидерланды зщ Ник Виргевер
16 Марокко зщ Суфьян Эль-Каруани
9 Нидерланды зщ Давид Мин
18 Нидерланды пз Йенс Торнстра
6 Дания пз Оскар Фрауло
14 Ирак пз Зидан Икбаль
21 США пз Пакстен Ааронсон
91 Кот-д'Ивуар нп Себастьен Аллер
99 Польша вр Даниэль Белица
44 Бельгия зщ Максим Бузи
5 Бельгия зщ Ян ван ден Берг
2 Нидерланды зщ Бойд Люкассен
12 Австрия пз Лео Граймль
6 Нидерланды пз Каспер Старинг
20 Норвегия пз Фредрик Йенсен
8 Нидерланды пз Клинт Леманс
77 Словакия нп Лео Сауэр
10 Исландия нп Элиас Мар Омарссон
29 Нидерланды нп Сидней ван Хойдонк
Главные тренеры
Нидерланды Рон Янс
История личных встреч
24.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур НАК Бреда1 : 2Утрехт
14.12.2021 Кубок Нидерландов 2-й раунд НАК Бреда3 : 2Утрехт
16.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур НАК Бреда0 : 4Утрехт
05.10.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Утрехт2 : 1НАК Бреда
23.12.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур НАК Бреда3 : 1Утрехт
29.10.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Утрехт2 : 2НАК Бреда
20.03.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Утрехт3 : 4НАК Бреда
29.11.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур НАК Бреда1 : 5Утрехт
28.03.2014 Нидерланды - Эредивизия 30-й тур НАК Бреда2 : 2Утрехт
19.10.2013 Нидерланды - Эредивизия 10-й тур Утрехт4 : 2НАК Бреда
15.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 2 : 2Утрехт
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Утрехт0 : 1
04.02.2025 Кубок Нидерландов 1/4 финала 2 : 0Утрехт
01.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 3 : 3Утрехт
24.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 1 : 1Утрехт
15.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур НАК Бреда0 : 0
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 5 : 0НАК Бреда
31.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур НАК Бреда1 : 1
25.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 3 : 2НАК Бреда
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур НАК Бреда2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2357
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2352
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фейеноорд2343
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар2343
5
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2343
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2342
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2335
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2429
9 Гронинген2327
10 Херенвен2327
11 НАК Бреда2327
12 НЕК Неймеген2325
13 ПЕК Зволле2325
14 Виллем II2324
15 Хераклес2324
16
Стыковая зона
Спарта2320
17
Зона вылета
Валвейк2417
18
Зона вылета
Алмере Сити2314

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