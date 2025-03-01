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Гоу Эхед Иглс - ПСВ Эйндховен 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2025 19:45
Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
01 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур
Главный судья: Пол ван Букель (Венрай, Нидерланды);
Гоу Эхед Иглс
ПСВ Эйндховен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - ПСВ Эйндховен, которое состоится 01 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
22 Бельгия вр Яри Де Бюссер
2 Нидерланды зщ Матс Дейл
26 Нидерланды зщ Юлиюс Дирксен
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
5 Нидерланды зщ Dean James
21 Нидерланды пз Enric Llansana
8 Нидерланды пз Эверт Линторст
19 Финляндия пз Оливер Антман
16 Швеция нп Виктор Эдвардсен
17 Бельгия нп Матис Сюре
9 Нидерланды нп Милан Смит
1 Аргентина вр Вальтер Бенитес
37 США зщ Ричард Ледесма
6 Нидерланды зщ Райан Фламинго
4 Нидерланды зщ Армандо Обиспо
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
22 Нидерланды зщ Йерди Схаутен
23 Нидерланды пз Йоей Верман
20 Нидерланды пз Гус Тиль
11 Бельгия нп Жоан Бакайоко
27 Испания нп Лукас Перес
10 Нидерланды нп Ноа Ланг
Главные тренеры
Нидерланды Рене Хаке
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
26.02.2025 Кубок Нидерландов 1/2 финала ПСВ Эйндховен1 : 2Гоу Эхед Иглс
01.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур ПСВ Эйндховен3 : 0Гоу Эхед Иглс
08.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 1ПСВ Эйндховен
27.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур ПСВ Эйндховен3 : 0Гоу Эхед Иглс
28.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0Гоу Эхед Иглс
13.08.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 5ПСВ Эйндховен
02.03.2022 Кубок Нидерландов 1/2 финала Гоу Эхед Иглс1 : 2ПСВ Эйндховен
23.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0Гоу Эхед Иглс
22.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 2ПСВ Эйндховен
11.03.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 3ПСВ Эйндховен
26.02.2025 Кубок Нидерландов 1/2 финала ПСВ Эйндховен1 : 2Гоу Эхед Иглс
23.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 2 : 0Гоу Эхед Иглс
14.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 0
08.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 4 : 2Гоу Эхед Иглс
05.02.2025 Кубок Нидерландов 1/4 финала Гоу Эхед Иглс3 : 1
26.02.2025 Кубок Нидерландов 1/2 финала ПСВ Эйндховен1 : 2Гоу Эхед Иглс
19.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч ПСВ Эйндховен3 : 1 ДВ
15.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур ПСВ Эйндховен2 : 2
11.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч 2 : 1ПСВ Эйндховен
08.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур ПСВ Эйндховен1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2357
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2352
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фейеноорд2343
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар2343
5
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2343
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2342
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2335
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2429
9 Гронинген2327
10 Херенвен2327
11 НАК Бреда2327
12 НЕК Неймеген2325
13 ПЕК Зволле2325
14 Виллем II2324
15 Хераклес2324
16
Стыковая зона
Спарта2320
17
Зона вылета
Валвейк2417
18
Зона вылета
Алмере Сити2314

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