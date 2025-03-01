Гоу Эхед Иглс - ПСВ Эйндховен 01 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 01-03-2025 19:45
Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
01 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур
Главный судья: Пол ван Букель (Венрай, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - ПСВ Эйндховен, которое состоится 01 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
|22
|вр
|Яри Де Бюссер
|2
|зщ
|Матс Дейл
|26
|зщ
|Юлиюс Дирксен
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|5
|зщ
|Dean James
|21
|пз
|Enric Llansana
|8
|пз
|Эверт Линторст
|19
|пз
|Оливер Антман
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
|17
|нп
|Матис Сюре
|9
|нп
|Милан Смит
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|37
|зщ
|Ричард Ледесма
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|4
|зщ
|Армандо Обиспо
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|22
|зщ
|Йерди Схаутен
|23
|пз
|Йоей Верман
|20
|пз
|Гус Тиль
|11
|нп
|Жоан Бакайоко
|27
|нп
|Лукас Перес
|10
|нп
|Ноа Ланг
Главные тренеры
|Рене Хаке
|Петер Бош
История личных встреч
|26.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|1 : 2
|01.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|3 : 0
|08.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|0 : 1
|27.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|3 : 0
|28.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|2 : 0
|13.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 5
|02.03.2022
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|1 : 2
|23.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|2 : 0
|22.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 2
|11.03.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 3
|26.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|1 : 2
|23.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 0
|14.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 0
|08.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|4 : 2
|05.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|3 : 1
|26.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|1 : 2
|19.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 1 ДВ
|15.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|2 : 2
|11.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 1
|08.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|23
|57
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|23
|52
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|23
|43
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|23
|43
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|23
|43
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|23
|42
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|23
|35
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|24
|29
|9
|Гронинген
|23
|27
|10
|Херенвен
|23
|27
|11
|НАК Бреда
|23
|27
|12
|НЕК Неймеген
|23
|25
|13
|ПЕК Зволле
|23
|25
|14
|Виллем II
|23
|24
|15
|Хераклес
|23
|24
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|24
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|23
|14