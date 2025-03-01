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Фейеноорд - НЕК Неймеген 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2025 22:00
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
01 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Нидерланды);
Фейеноорд
НЕК Неймеген

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - НЕК Неймеген, которое состоится 01 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
НЕК Неймеген
Неймеген
22 Германия вр Тимон Велленройтер
26 Нидерланды зщ Дживайро Рид
3 Нидерланды зщ Томас Белен
33 Словакия зщ Давид Ганцко
11 Нидерланды зщ Квилиндсхи Хартман
27 Нидерланды пз Антони Миламбо
14 Бразилия пз Игор Пайшао
7 Польша пз Якуб Модер
38 Гана нп Ибрахим Осман
17 Хорватия нп Лука Иванушец
19 Аргентина нп Хулиан Карранса
22 Нидерланды вр Робин Руфс
2 Франция зщ Брайанн Перейра
17 Нидерланды зщ Брам Нуйтинк
24 Нидерланды зщ Калвин Вердонк
5 Нидерланды зщ Томас Ауэян
71 Нидерланды пз Дирк Пропер
6 Нидерланды пз Мес Худемакерс
32 Нидерланды пз Вито ван Кроой
25 Нидерланды нп Сами Уаисса
10 Нидерланды нп Сонтье Хансен
30 Нидерланды нп Брайан Линссен
Главные тренеры
Нидерланды Паскаль Боссхарт (и.о.)
Нидерланды Рогьер Мейер
История личных встреч
28.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур НЕК Неймеген1 : 1Фейеноорд
12.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур НЕК Неймеген2 : 3Фейеноорд
21.04.2024 Кубок Нидерландов Финал Фейеноорд1 : 0НЕК Неймеген
14.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Фейеноорд2 : 2НЕК Неймеген
08.02.2023 Кубок Нидерландов 1/8 финала Фейеноорд4 : 4 5 : 3НЕК Неймеген
25.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Фейеноорд2 : 0НЕК Неймеген
02.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур НЕК Неймеген1 : 1Фейеноорд
23.01.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур НЕК Неймеген1 : 4Фейеноорд
25.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Фейеноорд5 : 3НЕК Неймеген
29.01.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Фейеноорд4 : 0НЕК Неймеген
22.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Фейеноорд2 : 1
18.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч 1 : 1Фейеноорд
15.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 0 : 0Фейеноорд
12.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Фейеноорд1 : 0
08.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Фейеноорд3 : 0
23.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 2 : 0НЕК Неймеген
16.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур НЕК Неймеген2 : 2
08.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 2 : 1НЕК Неймеген
01.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур НЕК Неймеген3 : 3
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур НЕК Неймеген4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2357
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2352
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фейеноорд2343
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар2343
5
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2343
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2342
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2335
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2429
9 Гронинген2327
10 Херенвен2327
11 НАК Бреда2327
12 НЕК Неймеген2325
13 ПЕК Зволле2325
14 Виллем II2324
15 Хераклес2324
16
Стыковая зона
Спарта2320
17
Зона вылета
Валвейк2417
18
Зона вылета
Алмере Сити2314

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