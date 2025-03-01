Фейеноорд - НЕК Неймеген 01 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 01-03-2025 22:00
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
01 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - НЕК Неймеген, которое состоится 01 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
НЕК Неймеген
Неймеген
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|26
|зщ
|Дживайро Рид
|3
|зщ
|Томас Белен
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|11
|зщ
|Квилиндсхи Хартман
|27
|пз
|Антони Миламбо
|14
|пз
|Игор Пайшао
|7
|пз
|Якуб Модер
|38
|нп
|Ибрахим Осман
|17
|нп
|Лука Иванушец
|19
|нп
|Хулиан Карранса
|22
|вр
|Робин Руфс
|2
|зщ
|Брайанн Перейра
|17
|зщ
|Брам Нуйтинк
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|5
|зщ
|Томас Ауэян
|71
|пз
|Дирк Пропер
|6
|пз
|Мес Худемакерс
|32
|пз
|Вито ван Кроой
|25
|нп
|Сами Уаисса
|10
|нп
|Сонтье Хансен
|30
|нп
|Брайан Линссен
Главные тренеры
|Паскаль Боссхарт (и.о.)
|Рогьер Мейер
История личных встреч
|28.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 3
|21.04.2024
|Кубок Нидерландов
|Финал
|1 : 0
|14.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|2 : 2
|08.02.2023
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|4 : 4 5 : 3
|25.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|2 : 0
|02.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 1
|23.01.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 4
|25.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|5 : 3
|29.01.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|4 : 0
|22.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 1
|18.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 1
|15.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|0 : 0
|12.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 0
|08.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|3 : 0
|23.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 0
|16.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|2 : 2
|08.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|2 : 1
|01.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|3 : 3
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|23
|57
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|23
|52
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|23
|43
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|23
|43
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|23
|43
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|23
|42
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|23
|35
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|24
|29
|9
|Гронинген
|23
|27
|10
|Херенвен
|23
|27
|11
|НАК Бреда
|23
|27
|12
|НЕК Неймеген
|23
|25
|13
|ПЕК Зволле
|23
|25
|14
|Виллем II
|23
|24
|15
|Хераклес
|23
|24
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|24
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|23
|14