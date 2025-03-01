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Арока - Порту 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2025 20:00
Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
01 Марта 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 24-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия)
Арока
Порту

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Порту, которое состоится 01 Марта 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арока
Арока
Порту
Порту
1 Португалия вр Жоау Валиду
78 Португалия зщ Александри Пинту
73 Португалия зщ Шику Ламба
3 Испания зщ Хосе Фонтан
26 Бразилия зщ Веверсон
5 Португалия пз Давид Симау
21 Япония пз Таити Фукуи
2 Гвинея пз Морлайе Силла
19 Уругвай нп Alfonso Trezza
22 Испания нп Пабло Госальбес
39 Португалия нп Энрике Араужу
99 Португалия вр Диогу Кошта
97 Португалия зщ Зе Педру
4 Бразилия зщ Отавио
74 Португалия зщ Франсишку Моура
11 Бразилия зщ Пепе
25 Аргентина пз Томас Перес
70 Португалия пз Гонсалу Боржеш
10 Португалия пз Фабиу Виейра
22 Аргентина пз Алан Варела
86 Португалия пз Родригу Мора
19 Англия нп Дэнни Намасо
Главные тренеры
Аргентина Мартин Ансельми
История личных встреч
29.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Порту4 : 0Арока
12.02.2024 Португалия — Примейра 21-й тур Арока3 : 2Порту
03.09.2023 Португалия — Примейра 4-й тур Порту1 : 1Арока
08.05.2023 Португалия - Примейра 31-й тур Арока0 : 1Порту
11.01.2023 Кубок Португалии 1/8 финала Порту4 : 0Арока
29.12.2022 Португалия - Примейра 14-й тур Порту5 : 1Арока
06.02.2022 Португалия - Примейра 21-й тур Арока0 : 2Порту
28.08.2021 Португалия - Примейра 4-й тур Порту3 : 0Арока
10.03.2017 Португалия - Примейра 25-й тур Арока0 : 4Порту
22.10.2016 Португалия - Примейра 8-й тур Порту3 : 0Арока
23.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур Арока2 : 2
15.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур 2 : 2Арока
10.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Арока1 : 1
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 1 : 2Арока
24.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур Арока1 : 0
24.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур Порту1 : 1
20.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч 3 : 2Порту
16.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур 0 : 1Порту
13.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч Порту1 : 1
07.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Порту1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2353
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2353
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2347
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2347
5 Санта-Клара2339
6 Каза Пия2336
7 Эшторил2334
8 Витория Гимарайнш2332
9 Фамаликан2331
10 Риу Аве2326
11 Морейренсе2326
12 Арока2325
13 Насьонал2323
14 Жил Висенте2322
15 Эштрела2321
16
Стыковая зона
АВС2320
17
Зона вылета
Фаренсе2316
18
Зона вылета
Боавишта2312

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