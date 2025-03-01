Арока - Порту 01 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 01-03-2025 20:00
Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
01 Марта 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 24-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Порту, которое состоится 01 Марта 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арока
Арока
Порту
Порту
|1
|вр
|Жоау Валиду
|78
|зщ
|Александри Пинту
|73
|зщ
|Шику Ламба
|3
|зщ
|Хосе Фонтан
|26
|зщ
|Веверсон
|5
|пз
|Давид Симау
|21
|пз
|Таити Фукуи
|2
|пз
|Морлайе Силла
|19
|нп
|Alfonso Trezza
|22
|нп
|Пабло Госальбес
|39
|нп
|Энрике Араужу
|99
|вр
|Диогу Кошта
|97
|зщ
|Зе Педру
|4
|зщ
|Отавио
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|11
|зщ
|Пепе
|25
|пз
|Томас Перес
|70
|пз
|Гонсалу Боржеш
|10
|пз
|Фабиу Виейра
|22
|пз
|Алан Варела
|86
|пз
|Родригу Мора
|19
|нп
|Дэнни Намасо
Главные тренеры
|Мартин Ансельми
История личных встреч
|29.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|4 : 0
|12.02.2024
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|3 : 2
|03.09.2023
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|08.05.2023
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 1
|11.01.2023
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|4 : 0
|29.12.2022
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|5 : 1
|06.02.2022
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|0 : 2
|28.08.2021
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|3 : 0
|10.03.2017
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 4
|22.10.2016
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|3 : 0
|23.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|2 : 2
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|2 : 2
|10.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|24.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|24.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 1
|20.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 2
|16.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 1
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 1
|07.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|23
|53
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|23
|53
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|23
|47
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|23
|47
|5
|Санта-Клара
|23
|39
|6
|Каза Пия
|23
|36
|7
|Эшторил
|23
|34
|8
|Витория Гимарайнш
|23
|32
|9
|Фамаликан
|23
|31
|10
|Риу Аве
|23
|26
|11
|Морейренсе
|23
|26
|12
|Арока
|23
|25
|13
|Насьонал
|23
|23
|14
|Жил Висенте
|23
|22
|15
|Эштрела
|23
|21
| 16
Стыковая зона
|АВС
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|23
|16
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|23
|12