Витория Гимарайнш - Каза Пия 01 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 01-03-2025 22:30
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
01 Марта 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 24-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Каза Пия, которое состоится 01 Марта 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Каза Пия
Лиссабон
|14
|вр
|Бруну Варела
|24
|зщ
|Тони Боревкович
|4
|зщ
|Филипе Релвас
|13
|зщ
|Жоау Мендеш
|2
|пз
|Мага
|10
|пз
|Тьягу Силва
|8
|пз
|Томас Гендель
|18
|пз
|Телму Арканжу
|17
|пз
|Жоао Мендеш
|21
|нп
|Вандо Феликс
|7
|нп
|Нелсон Оливейра
|1
|вр
|Патрик Секейра
|4
|зщ
|Жоау Голарт
|6
|зщ
|Жозе Фонте
|2
|зщ
|Duplexe Tchamba
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|17
|пз
|Рафаэл Бриту
|89
|пз
|Адриан Краев
|5
|пз
|Леонарду Лелу
|29
|пз
|Жереми Ливолан
|9
|нп
|Макс Свенссон
|52
|нп
|Henrique Pereira
Главные тренеры
|Руй Боржеш
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|28.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|1 : 1
|24.02.2024
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|0 : 2
|23.09.2023
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 0
|19.02.2023
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|0 : 0
|29.08.2022
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|0 : 1
|01.08.2021
|Португалия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|24.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 1
|16.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 0
|08.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|0 : 0
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 0
|26.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|22.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 0
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|3 : 2
|09.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 0
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 1
|25.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|23
|53
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|23
|53
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|23
|47
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|23
|47
|5
|Санта-Клара
|23
|39
|6
|Каза Пия
|23
|36
|7
|Эшторил
|23
|34
|8
|Витория Гимарайнш
|23
|32
|9
|Фамаликан
|23
|31
|10
|Риу Аве
|23
|26
|11
|Морейренсе
|23
|26
|12
|Арока
|23
|25
|13
|Насьонал
|23
|23
|14
|Жил Висенте
|23
|22
|15
|Эштрела
|23
|21
| 16
Стыковая зона
|АВС
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|23
|16
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|23
|12