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Витория Гимарайнш - Каза Пия 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2025 22:30
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
01 Марта 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 24-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
Витория Гимарайнш
Каза Пия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Каза Пия, которое состоится 01 Марта 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Каза Пия
Лиссабон
14 Португалия вр Бруну Варела
24 Хорватия зщ Тони Боревкович
4 Португалия зщ Филипе Релвас
13 Португалия зщ Жоау Мендеш
2 Португалия пз Мага
10 Португалия пз Тьягу Силва
8 Португалия пз Томас Гендель
18 Кабо-Верде пз Телму Арканжу
17 Португалия пз Жоао Мендеш
21 Гвинея нп Вандо Феликс
7 Португалия нп Нелсон Оливейра
1 Коста-Рика вр Патрик Секейра
4 Португалия зщ Жоау Голарт
6 Португалия зщ Жозе Фонте
2 Камерун зщ Duplexe Tchamba
72 Испания пз Гаиска Ларрасабаль
17 Португалия пз Рафаэл Бриту
89 Болгария пз Адриан Краев
5 Португалия пз Леонарду Лелу
29 Франция пз Жереми Ливолан
9 Испания нп Макс Свенссон
52 Португалия нп Henrique Pereira
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
28.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Каза Пия1 : 1Витория Гимарайнш
24.02.2024 Португалия — Примейра 23-й тур Витория Гимарайнш0 : 2Каза Пия
23.09.2023 Португалия — Примейра 6-й тур Каза Пия0 : 0Витория Гимарайнш
19.02.2023 Португалия - Примейра 21-й тур Каза Пия0 : 0Витория Гимарайнш
29.08.2022 Португалия - Примейра 4-й тур Витория Гимарайнш0 : 1Каза Пия
01.08.2021 Португалия - Кубок лиги 2-й раунд Каза Пия0 : 1Витория Гимарайнш
24.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур 1 : 1Витория Гимарайнш
16.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Витория Гимарайнш0 : 0
08.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур 0 : 0Витория Гимарайнш
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Витория Гимарайнш2 : 0
26.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур 1 : 0Витория Гимарайнш
22.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур Каза Пия1 : 0
15.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур 3 : 2Каза Пия
09.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Каза Пия1 : 0
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 2 : 1Каза Пия
25.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур Каза Пия3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2353
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2353
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2347
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2347
5 Санта-Клара2339
6 Каза Пия2336
7 Эшторил2334
8 Витория Гимарайнш2332
9 Фамаликан2331
10 Риу Аве2326
11 Морейренсе2326
12 Арока2325
13 Насьонал2323
14 Жил Висенте2322
15 Эштрела2321
16
Стыковая зона
АВС2320
17
Зона вылета
Фаренсе2316
18
Зона вылета
Боавишта2312

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