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Спартак М - Оренбург 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2025 15:30
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
02 Марта 2025 года в 16:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур
Спартак МОренбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Оренбург, которое состоится 02 Марта 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
Сербия Деян Станкович
Босния и Герцеговина Владимир Слишкович
История личных встреч
21.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Оренбург2 : 0Спартак М
25.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Оренбург0 : 0Спартак М
14.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Спартак М3 : 1Оренбург
29.11.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Оренбург1 : 0Спартак М
23.07.2023 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Спартак М3 : 2Оренбург
18.03.2023 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Оренбург2 : 0Спартак М
31.07.2022 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Спартак М4 : 1Оренбург
14.03.2020 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Оренбург1 : 3Спартак М
29.09.2019 Россия - Премьер-Лига 11-й тур Спартак М1 : 2Оренбург
26.05.2019 Россия - Премьер-Лига 30-й тур Оренбург2 : 0Спартак М
24.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Спартак М3 : 1
20.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Спартак М2 : 1
11.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Финал Спартак М0 : 3
07.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа A 0 : 1Спартак М
02.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Спартак М4 : 1
22.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 5 : 3Оренбург
12.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Оренбург3 : 2
11.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Оренбург0 : 0
06.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Оренбург0 : 0
05.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Оренбург2 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Спартак» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1940
2 Зенит1940
3 Спартак М1837
4 Локомотив М1936
5 Динамо М1835
6 ЦСКА1932
7 Ростов1826
8 Рубин1926
9 Акрон1922
10 Крылья Советов1919
11 Пари Нижний Новгород1919
12 Динамо Мх1918
13
Стыковая зона
Химки1816
14
Стыковая зона
Ахмат1916
15
Зона вылета
Факел1814
16
Зона вылета
Оренбург188

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