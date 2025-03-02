Спартак М - Оренбург 02 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 02-03-2025 15:30
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
02 Марта 2025 года в 16:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Оренбург, которое состоится 02 Марта 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Деян Станкович
|Владимир Слишкович
История личных встреч
|21.07.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|25.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 0
|14.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|3 : 1
|29.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 0
|23.07.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 2
|18.03.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|31.07.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|4 : 1
|14.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|1 : 3
|29.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|11-й тур
|1 : 2
|26.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|2 : 0
|24.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
|20.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|11.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Финал
|0 : 3
|07.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа A
|0 : 1
|02.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 1
|22.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|5 : 3
|12.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|11.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 0
|06.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 0
|05.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Спартак» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|19
|40
|2
|Зенит
|19
|40
|3
|Спартак М
|18
|37
|4
|Локомотив М
|19
|36
|5
|Динамо М
|18
|35
|6
|ЦСКА
|19
|32
|7
|Ростов
|18
|26
|8
|Рубин
|19
|26
|9
|Акрон
|19
|22
|10
|Крылья Советов
|19
|19
|11
|Пари Нижний Новгород
|19
|19
|12
|Динамо Мх
|19
|18
| 13
Стыковая зона
|Химки
|18
|16
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|19
|16
| 15
Зона вылета
|Факел
|18
|14
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|18
|8