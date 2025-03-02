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Марсель - Нант 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2025 21:45
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
02 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 24-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Марсель
Нант

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Нант, которое состоится 02 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Нант
Нант
1АргентинаврХеронимо Рульи
62ПанамазщМикаэль Мурильо
5АргентиназщЛеонардо Балерди
3ФранциязщКентен Мерлен
25ФранцияпзАдриен Рабьо
19ЦАРпзЖоффрей Кондогбиа
44БразилияпзЛуис Энрике
22АлжирпзИсмаэль Беннасер
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
10АнглияпзМэйсон Гринвуд
9ФранциянпАмин Гуири
16ПортугалияврАнтони Лопеш
98ФранциязщКельвен Амьен-Аду
24ГвинеязщСайду Соу
21КамерунзщЖан-Шарль Кастеллетто
4ФранциязщНиколя Паллуа
8ФранцияпзЙоанн Лепенан
6Бразилияпз Дуглас
5ИспанияпзПедро Чиривелья
27НигерияпзМозес Саймон
39ФранциянпМаттис Аблин
31ЕгипетнпМостафа Мохамед
Главные тренеры
ИталияРоберто де Дзерби
ФранцияАнтуан Комбуаре
История личных встреч
03.11.2024Франция — Лига 110-й турНант1 : 2Марсель
10.03.2024Франция - Лига 125-й турМарсель2 : 0Нант
01.09.2023Франция - Лига 14-й турНант1 : 1Марсель
01.02.2023Франция - Лига 121-й турНант0 : 2Марсель
20.08.2022Франция - Лига 13-й турМарсель2 : 1Нант
20.04.2022Франция - Лига 133-й турМарсель3 : 2Нант
01.12.2021Франция - Лига 116-й турНант0 : 1Марсель
20.02.2021Франция - Лига 126-й турНант1 : 1Марсель
28.11.2020Франция - Лига 112-й турМарсель3 : 1Нант
22.02.2020Франция - Лига 126-й турМарсель1 : 3Нант
22.02.2025Франция — Лига 123-й тур3 : 0Марсель
15.02.2025Франция — Лига 122-й турМарсель5 : 1
09.02.2025Франция — Лига 121-й тур0 : 2Марсель
02.02.2025Франция — Лига 120-й турМарсель3 : 2
26.01.2025Франция — Лига 119-й тур2 : 0Марсель
23.02.2025Франция — Лига 123-й турНант3 : 1
15.02.2025Франция — Лига 122-й тур7 : 1Нант
07.02.2025Франция — Лига 121-й турНант0 : 2
02.02.2025Франция — Лига 120-й тур1 : 2Нант
26.01.2025Франция — Лига 119-й турНант1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2359
2
Лига чемпионов
Марсель2346
3
Лига чемпионов
Ницца2446
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2443
5
Лига Европы
Лилль2341
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2336
7 Страсбург2334
8 Ланс2433
9 Брест2333
10 Тулуза2330
11 Осер2328
12 Анже2327
13 Ренн2326
14 Нант2324
15 Реймс2422
16
Стыковая зона
Гавр2420
17
Зона вылета
Сент-Этьен2419
18
Зона вылета
Монпелье2315

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