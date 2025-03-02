Марсель - Нант 02 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 02-03-2025 21:45
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
02 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 24-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Нант, которое состоится 02 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
Нант
Нант
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|62
|зщ
|Микаэль Мурильо
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|3
|зщ
|Кентен Мерлен
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|44
|пз
|Луис Энрике
|22
|пз
|Исмаэль Беннасер
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|9
|нп
|Амин Гуири
|16
|вр
|Антони Лопеш
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|24
|зщ
|Сайду Соу
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|4
|зщ
|Николя Паллуа
|8
|пз
|Йоанн Лепенан
|6
|пз
|Дуглас
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|27
|пз
|Мозес Саймон
|39
|нп
|Маттис Аблин
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 2
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 0
|01.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|01.02.2023
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
|20.08.2022
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 1
|20.04.2022
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|3 : 2
|01.12.2021
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 1
|20.02.2021
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|28.11.2020
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|3 : 1
|22.02.2020
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 3
|22.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 0
|15.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|5 : 1
|09.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|3 : 2
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|2 : 0
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|15.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|7 : 1
|07.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 2
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|23
|59
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|23
|46
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|24
|46
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|24
|43
| 5
Лига Европы
|Лилль
|23
|41
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|23
|36
|7
|Страсбург
|23
|34
|8
|Ланс
|24
|33
|9
|Брест
|23
|33
|10
|Тулуза
|23
|30
|11
|Осер
|23
|28
|12
|Анже
|23
|27
|13
|Ренн
|23
|26
|14
|Нант
|23
|24
|15
|Реймс
|24
|22
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|24
|20
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|24
|19
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|23
|15