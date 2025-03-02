Дженоа - Эмполи 02 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 02-03-2025 16:00
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
02 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 27-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Эмполи, которое состоится 02 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Эмполи
Эмполи
|1
|вр
|Никола Леали
|4
|зщ
|Кони де Винтер
|13
|зщ
|Маттья Бани
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|73
|пз
|Патрицио Мазини
|23
|пз
|Фабио Миретти
|10
|нп
|Жуниор Мессьяс
|19
|нп
|Андреа Пинамонти
|1
|вр
|Марко Сильвестри
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|13
|зщ
|Либерато Кэкачей
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|5
|пз
|Альберто Грасси
|6
|пз
|Лиам Хендерсон
|93
|пз
|Юссеф Мале
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|99
|нп
|Себастьяно Эспозито
Главные тренеры
|Альберто Джилардино
|Патрик Виейра
|Патрик Виейра
|Роберто Д'Аверса
История личных встреч
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 2
|03.02.2024
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 0
|02.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|06.03.2022
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 0
|05.11.2021
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|28.01.2019
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 3
|26.08.2018
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|05.03.2017
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 2
|16.10.2016
|Италия - Серия А
|8-й тур
|0 : 0
|06.03.2016
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 0
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|17.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|2 : 0
|08.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 1
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|2 : 1
|27.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|2 : 0
|26.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 1 2 : 4
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 5
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|3 : 0
|08.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 2
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|27
|58
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|27
|55
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|26
|49
| 5
Лига Европы
|Лацио
|26
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|27
|45
|7
|Болонья
|26
|44
|8
|Милан
|26
|41
|9
|Рома
|26
|40
|10
|Удинезе
|26
|36
|11
|Торино
|26
|31
|12
|Дженоа
|26
|30
|13
|Комо
|26
|28
|14
|Верона
|26
|26
|15
|Кальяри
|26
|25
|16
|Лечче
|27
|25
|17
|Парма
|26
|23
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|26
|21
| 19
Зона вылета
|Венеция
|27
|18
| 20
Зона вылета
|Монца
|26
|14