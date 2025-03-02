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Дженоа - Эмполи 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2025 16:00
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
02 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 27-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Дженоа
Эмполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Эмполи, которое состоится 02 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Эмполи
Эмполи
1ИталияврНикола Леали
4БельгиязщКони де Винтер
13ИталиязщМаттья Бани
22МексиказщХоан Васкес
3ИспаниязщАарон Кариколь
59ИталиязщАлессандро Дзаноли
32ДанияпзМортен Френнруп
73ИталияпзПатрицио Мазини
23ИталияпзФабио Миретти
10БразилиянпЖуниор Мессьяс
19ИталиянпАндреа Пинамонти
1ИталияврМарко Сильвестри
2ГрузиязщСаба Гогличидзе
34АлбаниязщАрдиан Исмайли
13Новая ЗеландиязщЛиберато Кэкачей
3ИталиязщДжузеппе Пеццелла
5ИталияпзАльберто Грасси
6ШотландияпзЛиам Хендерсон
93МароккопзЮссеф Мале
11ГананпЭммануэль Гьяси
29ИталиянпЛоренцо Коломбо
99ИталиянпСебастьяно Эспозито
Главные тренеры
ИталияАльберто Джилардино
ФранцияПатрик Виейра
ФранцияПатрик Виейра
ИталияРоберто Д'Аверса
История личных встреч
28.12.2024Италия — Серия А18-й турЭмполи1 : 2Дженоа
03.02.2024Италия - Серия А23-й турЭмполи0 : 0Дженоа
02.12.2023Италия - Серия А14-й турДженоа1 : 1Эмполи
06.03.2022Италия - Серия А28-й турДженоа0 : 0Эмполи
05.11.2021Италия - Серия А12-й турЭмполи2 : 2Дженоа
28.01.2019Италия - Серия А21-й турЭмполи1 : 3Дженоа
26.08.2018Италия - Серия А2-й турДженоа2 : 1Эмполи
05.03.2017Италия - Серия А27-й турЭмполи0 : 2Дженоа
16.10.2016Италия - Серия А8-й турДженоа0 : 0Эмполи
06.03.2016Италия - Серия А28-й турДженоа1 : 0Эмполи
22.02.2025Италия — Серия А26-й тур1 : 0Дженоа
17.02.2025Италия — Серия А25-й турДженоа2 : 0
08.02.2025Италия — Серия А24-й тур1 : 1Дженоа
02.02.2025Италия — Серия А23-й тур2 : 1Дженоа
27.01.2025Италия — Серия А22-й турДженоа2 : 0
26.02.2025Кубок Италии1/4 финала1 : 1 2 : 4Эмполи
23.02.2025Италия — Серия А26-й турЭмполи0 : 5
16.02.2025Италия — Серия А25-й тур3 : 0Эмполи
08.02.2025Италия — Серия А24-й турЭмполи0 : 2
02.02.2025Италия — Серия А23-й тур4 : 1Эмполи
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2758
2
Лига чемпионов
Наполи2757
3
Лига чемпионов
Аталанта2755
4
Лига чемпионов
Ювентус2649
5
Лига Европы
Лацио2647
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина2745
7 Болонья2644
8 Милан2641
9 Рома2640
10 Удинезе2636
11 Торино2631
12 Дженоа2630
13 Комо2628
14 Верона2626
15 Кальяри2625
16 Лечче2725
17 Парма2623
18
Зона вылета
Эмполи2621
19
Зона вылета
Венеция2718
20
Зона вылета
Монца2614

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