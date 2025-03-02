Аугсбург - Фрайбург 02 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 02-03-2025 18:30
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
02 Марта 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 24-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Фрайбург, которое состоится 02 Марта 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Фрайбург
Фрайбург
|1
|вр
|Финн Дамен
|5
|зщ
|Крислен Матсима
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|16
|зщ
|Седрик Цезигер
|11
|зщ
|Мариус Вольф
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|17
|пз
|Кристиян Якич
|19
|пз
|Фрэнк Оньека
|24
|пз
|Фредрик Йенсен
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
|21
|нп
|Филлип Тиц
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|25
|зщ
|Килианн Сильдилья
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|42
|пз
|Рицу Доан
|34
|пз
|Мерлин Рёль
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|9
|пз
|Лукас Хёлер
Главные тренеры
|Йесс Торуп
|Юлиан Шустер
История личных встреч
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|25.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|01.10.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|28.01.2023
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|3 : 1
|06.08.2022
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|0 : 4
|19.02.2022
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 2
|26.09.2021
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|3 : 0
|21.03.2021
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 0
|28.11.2020
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|15.02.2020
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 1
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|0 : 3
|14.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 0
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|04.02.2025
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 0
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|21.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|5 : 0
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|0 : 1
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|24
|61
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|24
|53
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|24
|42
| 4
Лига чемпионов
|Майнц
|24
|41
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|23
|39
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|24
|38
|7
|Вольфсбург
|24
|37
|8
|Боруссия М
|24
|37
|9
|Штутгарт
|24
|36
|10
|Боруссия Д
|24
|35
|11
|Аугсбург
|23
|31
|12
|Вердер
|24
|30
|13
|Хоффенхайм
|24
|25
|14
|Унион
|23
|23
|15
|Санкт-Паули
|24
|21
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|24
|17
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|24
|15
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|23
|13