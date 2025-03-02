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Аугсбург - Фрайбург 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2025 18:30
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
02 Марта 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 24-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Аугсбург
Фрайбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Фрайбург, которое состоится 02 Марта 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Фрайбург
Фрайбург
1 Германия вр Финн Дамен
5 Франция зщ Крислен Матсима
6 Нидерланды зщ Джеффри Гауэлеув
16 Швейцария зщ Седрик Цезигер
11 Германия зщ Мариус Вольф
13 Греция зщ Димитрис Яннулис
17 Хорватия пз Кристиян Якич
19 Нигерия пз Фрэнк Оньека
24 Финляндия пз Фредрик Йенсен
20 Франция пз Алексис Клод-Морис
21 Германия нп Филлип Тиц
1 Германия вр Ноа Атуболу
25 Франция зщ Килианн Сильдилья
28 Германия зщ Маттиас Гинтер
3 Австрия зщ Филипп Линхарт
30 Германия зщ Кристиан Гюнтер
8 Германия пз Максимилиан Эггештайн
6 Германия пз Патрик Остерхаге
42 Япония пз Рицу Доан
34 Германия пз Мерлин Рёль
32 Италия пз Винченцо Грифо
9 Германия пз Лукас Хёлер
Главные тренеры
Дания Йесс Торуп
Германия Юлиан Шустер
История личных встреч
19.10.2024 Германия — Бундеслига 7-й тур Фрайбург3 : 1Аугсбург
25.02.2024 Германия - Бундеслига 23-й тур Аугсбург2 : 1Фрайбург
01.10.2023 Германия - Бундеслига 6-й тур Фрайбург2 : 0Аугсбург
28.01.2023 Германия - Бундеслига 18-й тур Фрайбург3 : 1Аугсбург
06.08.2022 Германия - Бундеслига 1-й тур Аугсбург0 : 4Фрайбург
19.02.2022 Германия - Бундеслига 23-й тур Аугсбург1 : 2Фрайбург
26.09.2021 Германия - Бундеслига 6-й тур Фрайбург3 : 0Аугсбург
21.03.2021 Германия - Бундеслига 26-й тур Фрайбург2 : 0Аугсбург
28.11.2020 Германия - Бундеслига 9-й тур Аугсбург1 : 1Фрайбург
15.02.2020 Германия - Бундеслига 22-й тур Аугсбург1 : 1Фрайбург
22.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур 0 : 3Аугсбург
14.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур Аугсбург0 : 0
08.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур 0 : 0Аугсбург
04.02.2025 Кубок Германии 1/4 финала 1 : 0Аугсбург
01.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур 1 : 1Аугсбург
21.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур Фрайбург5 : 0
15.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур 0 : 1Фрайбург
08.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур Фрайбург1 : 0
01.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур 0 : 1Фрайбург
25.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур Фрайбург1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2461
2
Лига чемпионов
Байер2453
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2442
4
Лига чемпионов
Майнц2441
5
Лига Европы
Фрайбург2339
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг2438
7 Вольфсбург2437
8 Боруссия М2437
9 Штутгарт2436
10 Боруссия Д2435
11 Аугсбург2331
12 Вердер2430
13 Хоффенхайм2425
14 Унион2323
15 Санкт-Паули2421
16
Стыковая зона
Бохум2417
17
Зона вылета
Хайденхайм2415
18
Зона вылета
Хольштайн2313

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