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Балтика - Шинник 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2025 18:00
02 Марта 2025 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 22-й тур
БалтикаШинник

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Шинник, которое состоится 02 Марта 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Россия Дмитрий Николаевич Черышев
История личных встреч
20.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур Шинник1 : 3Балтика
02.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Балтика0 : 1Шинник
19.11.2022 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур Балтика1 : 0Шинник
31.07.2022 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Шинник1 : 1Балтика
25.11.2020 ФНЛ - Первый дивизион 24-й тур Шинник1 : 3Балтика
16.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Балтика2 : 0Шинник
23.10.2019 ФНЛ - Первый дивизион 19-й тур Шинник0 : 2Балтика
10.03.2019 ФНЛ - Первый дивизион 26-й тур Шинник1 : 0Балтика
26.08.2018 ФНЛ - Первый дивизион 8-й тур Балтика1 : 0Шинник
02.05.2018 ФНЛ - Первый дивизион 36-й тур Балтика0 : 0Шинник
23.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 0Балтика
29.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур Балтика3 : 0
23.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур Балтика2 : 1
16.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур 0 : 1Балтика
09.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур 1 : 2Балтика
01.12.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур 1 : 1Шинник
26.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) Шинник0 : 1
23.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур 0 : 0Шинник
17.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур Шинник0 : 0
10.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур Шинник0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2145
2
Повышение
Торпедо М2243
3
Стыковая зона
Черноморец2239
4
Стыковая зона
Урал2137
5 Сочи2137
6 Енисей2230
7 Арсенал Т2230
8 Ротор2130
9 СКА-Хабаровск2129
10 Чайка2128
11 Нефтехимик2126
12 КАМАЗ2225
13 Родина2124
14 Шинник2121
15 Уфа2120
16
Зона вылета
Сокол2119
17
Зона вылета
Алания2218
18
Зона вылета
Тюмень2112

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