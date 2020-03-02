Балтика - Шинник 02 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 02-03-2025 18:00
02 Марта 2025 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 22-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Шинник, которое состоится 02 Марта 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балтика
Калининград
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Дмитрий Николаевич Черышев
История личных встреч
|20.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|1 : 3
|02.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|19.11.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|19-й тур
|1 : 0
|31.07.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 1
|25.11.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|24-й тур
|1 : 3
|16.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|2 : 0
|23.10.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|19-й тур
|0 : 2
|10.03.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|1 : 0
|26.08.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|8-й тур
|1 : 0
|02.05.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|36-й тур
|0 : 0
|23.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|29.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|3 : 0
|23.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|2 : 1
|16.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|0 : 1
|09.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|1 : 2
|01.12.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|1 : 1
|26.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|0 : 1
|23.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|0 : 0
|17.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|0 : 0
|10.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|21
|45
| 2
Повышение
|Торпедо М
|22
|43
| 3
Стыковая зона
|Черноморец
|22
|39
| 4
Стыковая зона
|Урал
|21
|37
|5
|Сочи
|21
|37
|6
|Енисей
|22
|30
|7
|Арсенал Т
|22
|30
|8
|Ротор
|21
|30
|9
|СКА-Хабаровск
|21
|29
|10
|Чайка
|21
|28
|11
|Нефтехимик
|21
|26
|12
|КАМАЗ
|22
|25
|13
|Родина
|21
|24
|14
|Шинник
|21
|21
|15
|Уфа
|21
|20
| 16
Зона вылета
|Сокол
|21
|19
| 17
Зона вылета
|Алания
|22
|18
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|21
|12