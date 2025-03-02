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Родина - Тюмень 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2025 18:30
02 Марта 2025 года в 19:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 22-й тур
РодинаТюмень

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Тюмень, которое состоится 02 Марта 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
Россия Игорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
21.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур Тюмень1 : 2Родина
30.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 30-й тур Родина1 : 1Тюмень
18.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур Тюмень2 : 2Родина
23.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 2Родина
19.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 2Родина
01.12.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур Родина0 : 3
23.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур 2 : 1Родина
17.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур Родина0 : 1
02.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 0Тюмень
01.12.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур 1 : 0Тюмень
26.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) Тюмень3 : 3 2 : 4
23.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур 1 : 2Тюмень
17.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур Тюмень0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2145
2
Повышение
Торпедо М2243
3
Стыковая зона
Черноморец2239
4
Стыковая зона
Урал2137
5 Сочи2137
6 Енисей2230
7 Арсенал Т2230
8 Ротор2130
9 СКА-Хабаровск2129
10 Чайка2128
11 Нефтехимик2126
12 КАМАЗ2225
13 Родина2124
14 Шинник2121
15 Уфа2120
16
Зона вылета
Сокол2119
17
Зона вылета
Алания2218
18
Зона вылета
Тюмень2112

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