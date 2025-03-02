Родина - Тюмень 02 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 02-03-2025 18:30
02 Марта 2025 года в 19:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 22-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Тюмень, которое состоится 02 Марта 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Родина
Москва
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
|Игорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
|21.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 2
|30.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|30-й тур
|1 : 1
|18.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|2 : 2
|23.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|19.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|01.12.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|0 : 3
|23.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|2 : 1
|17.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|0 : 1
|02.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|01.12.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|1 : 0
|26.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|3 : 3 2 : 4
|23.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|1 : 2
|17.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|21
|45
| 2
Повышение
|Торпедо М
|22
|43
| 3
Стыковая зона
|Черноморец
|22
|39
| 4
Стыковая зона
|Урал
|21
|37
|5
|Сочи
|21
|37
|6
|Енисей
|22
|30
|7
|Арсенал Т
|22
|30
|8
|Ротор
|21
|30
|9
|СКА-Хабаровск
|21
|29
|10
|Чайка
|21
|28
|11
|Нефтехимик
|21
|26
|12
|КАМАЗ
|22
|25
|13
|Родина
|21
|24
|14
|Шинник
|21
|21
|15
|Уфа
|21
|20
| 16
Зона вылета
|Сокол
|21
|19
| 17
Зона вылета
|Алания
|22
|18
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|21
|12