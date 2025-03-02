Хераклес - ПЕК Зволле 02 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 02-03-2025 15:30
Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
02 Марта 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур
Главный судья: Мартейн Вос (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - ПЕК Зволле, которое состоится 02 Марта 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хераклес
Алмело
ПЕК Зволле
Зволле
|1
|вр
|Fabian de Keijzer
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|24
|зщ
|Иван Месик
|39
|зщ
|Матс Ротс
|32
|зщ
|Сем Схеперман
|23
|зщ
|Юхо Талвитие
|3
|пз
|Jannes Wieckhoff
|14
|пз
|Брайан Де Кеерсмакер
|17
|пз
|Томас Брунс
|29
|нп
|Суф Подгоряну
|19
|нп
|Лука Куленович
|1
|вр
|Яспер Схенделар
|3
|зщ
|Оливье Артссен
|28
|зщ
|Simon Graves
|4
|зщ
|Ансельмо Макнулти
|5
|зщ
|Тьерри Лутонда
|6
|пз
|Anouar El Azzouzi
|10
|пз
|Дэйв ван ден Берг
|18
|пз
|Одиссёс Веленас
|35
|пз
|Жамиру Монтейру
|11
|нп
|Дилан Мбайо
|9
|нп
|Дилан Венте
Главные тренеры
|Эрвин ван де Лои
|Йонни Янсен
История личных встреч
|01.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|3 : 0
|28.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|3 : 1
|01.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|2 : 1
|26.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 0
|23.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 0
|07.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 1
|26.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|2 : 2
|26.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|4 : 0
|26.01.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|0 : 2
|27.10.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 1
|27.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|2 : 2 3 : 4
|16.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|4 : 0
|08.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|4 : 2
|04.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 0
|31.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 1
|16.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 1
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|2 : 0
|01.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|3 : 3
|26.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 4
|18.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|23
|57
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|24
|52
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|24
|46
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|23
|43
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|23
|43
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|23
|42
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|24
|38
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|24
|29
|9
|Гронинген
|23
|27
|10
|Херенвен
|23
|27
|11
|НАК Бреда
|24
|27
|12
|НЕК Неймеген
|23
|25
|13
|ПЕК Зволле
|23
|25
|14
|Виллем II
|23
|24
|15
|Хераклес
|23
|24
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|24
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|23
|14