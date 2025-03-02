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Хераклес - ПЕК Зволле 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2025 15:30
Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
02 Марта 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур
Главный судья: Мартейн Вос (Нидерланды);
Хераклес
ПЕК Зволле

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - ПЕК Зволле, которое состоится 02 Марта 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хераклес
Алмело
ПЕК Зволле
Зволле
1 Нидерланды вр Fabian de Keijzer
4 Нидерланды зщ Дамон Мирани
24 Словакия зщ Иван Месик
39 Нидерланды зщ Матс Ротс
32 Нидерланды зщ Сем Схеперман
23 Финляндия зщ Юхо Талвитие
3 Германия пз Jannes Wieckhoff
14 Бельгия пз Брайан Де Кеерсмакер
17 Нидерланды пз Томас Брунс
29 Израиль нп Суф Подгоряну
19 Босния и Герцеговина нп Лука Куленович
1 Нидерланды вр Яспер Схенделар
3 Нидерланды зщ Оливье Артссен
28 Дания зщ Simon Graves
4 Ирландия зщ Ансельмо Макнулти
5 Бельгия зщ Тьерри Лутонда
6 Нидерланды пз Anouar El Azzouzi
10 Нидерланды пз Дэйв ван ден Берг
18 Нидерланды пз Одиссёс Веленас
35 Кабо-Верде пз Жамиру Монтейру
11 Бельгия нп Дилан Мбайо
9 Нидерланды нп Дилан Венте
Главные тренеры
Нидерланды Эрвин ван де Лои
Нидерланды Йонни Янсен
История личных встреч
01.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур ПЕК Зволле3 : 0Хераклес
28.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур ПЕК Зволле3 : 1Хераклес
01.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Хераклес2 : 1ПЕК Зволле
26.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Хераклес2 : 0ПЕК Зволле
23.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур ПЕК Зволле1 : 0Хераклес
07.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Хераклес2 : 1ПЕК Зволле
26.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур ПЕК Зволле2 : 2Хераклес
26.10.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Хераклес4 : 0ПЕК Зволле
26.01.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Хераклес0 : 2ПЕК Зволле
27.10.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур ПЕК Зволле1 : 1Хераклес
27.02.2025 Кубок Нидерландов 1/2 финала Хераклес2 : 2 3 : 4
16.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 4 : 0Хераклес
08.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Хераклес4 : 2
04.02.2025 Кубок Нидерландов 1/4 финала Хераклес2 : 0
31.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 1 : 1Хераклес
16.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур ПЕК Зволле1 : 1
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 2 : 0ПЕК Зволле
01.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур ПЕК Зволле3 : 3
26.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 1 : 4ПЕК Зволле
18.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур ПЕК Зволле3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2357
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2452
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2446
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд2343
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2343
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2342
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2438
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2429
9 Гронинген2327
10 Херенвен2327
11 НАК Бреда2427
12 НЕК Неймеген2325
13 ПЕК Зволле2325
14 Виллем II2324
15 Хераклес2324
16
Стыковая зона
Спарта2320
17
Зона вылета
Валвейк2417
18
Зона вылета
Алмере Сити2314

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