03:14 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 02 марта
Свернуть список

Боавишта - Санта-Клара 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2025 17:30
Стадион: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия), вместимость: 28263
02 Марта 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 24-й тур
Главный судья: Бруну Виейра (Португалия)
Боавишта
Санта-Клара

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Санта-Клара, которое состоится 02 Марта 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боавишта
Порту
Санта-Клара
Понта-Делгада
История личных встреч
29.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Санта-Клара1 : 0Боавишта
04.02.2023 Португалия - Примейра 19-й тур Санта-Клара2 : 2Боавишта
14.08.2022 Португалия - Примейра 2-й тур Боавишта2 : 1Санта-Клара
01.02.2022 Португалия - Примейра 20-й тур Санта-Клара2 : 1Боавишта
23.08.2021 Португалия - Примейра 3-й тур Боавишта2 : 0Санта-Клара
01.05.2021 Португалия - Примейра 30-й тур Санта-Клара3 : 3Боавишта
09.01.2021 Португалия - Примейра 13-й тур Боавишта1 : 1Санта-Клара
28.06.2020 Португалия - Примейра 29-й тур Боавишта1 : 0Санта-Клара
29.11.2019 Португалия - Примейра 12-й тур Санта-Клара1 : 2Боавишта
10.02.2019 Португалия - Примейра 21-й тур Боавишта1 : 0Санта-Клара
22.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур 3 : 0Боавишта
14.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Боавишта0 : 1
09.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур 2 : 1Боавишта
31.01.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Боавишта0 : 2
26.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур 3 : 0Боавишта
23.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур 0 : 0Санта-Клара
15.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Санта-Клара0 : 1
08.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур 1 : 2Санта-Клара
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Санта-Клара2 : 1
26.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур 1 : 1Санта-Клара
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2353
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2353
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2450
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2347
5 Санта-Клара2339
6 Каза Пия2336
7 Эшторил2334
8 Витория Гимарайнш2332
9 Фамаликан2431
10 Риу Аве2326
11 Насьонал2426
12 Морейренсе2326
13 Арока2425
14 Жил Висенте2322
15 Эштрела2321
16
Стыковая зона
АВС2320
17
Зона вылета
Фаренсе2316
18
Зона вылета
Боавишта2312

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close