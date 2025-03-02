Боавишта - Санта-Клара 02 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 02-03-2025 17:30
Стадион: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия), вместимость: 28263
02 Марта 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 24-й тур
Главный судья: Бруну Виейра (Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Санта-Клара, которое состоится 02 Марта 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боавишта
Порту
Санта-Клара
Понта-Делгада
История личных встреч
|29.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|1 : 0
|04.02.2023
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|2 : 2
|14.08.2022
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 1
|01.02.2022
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|2 : 1
|23.08.2021
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 0
|01.05.2021
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|3 : 3
|09.01.2021
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|28.06.2020
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|1 : 0
|29.11.2019
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|1 : 2
|10.02.2019
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 0
|22.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|3 : 0
|14.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 1
|09.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|2 : 1
|31.01.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 2
|26.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 0
|23.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|0 : 0
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 1
|08.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 2
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 1
|26.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|23
|53
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|23
|53
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|24
|50
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|23
|47
|5
|Санта-Клара
|23
|39
|6
|Каза Пия
|23
|36
|7
|Эшторил
|23
|34
|8
|Витория Гимарайнш
|23
|32
|9
|Фамаликан
|24
|31
|10
|Риу Аве
|23
|26
|11
|Насьонал
|24
|26
|12
|Морейренсе
|23
|26
|13
|Арока
|24
|25
|14
|Жил Висенте
|23
|22
|15
|Эштрела
|23
|21
| 16
Стыковая зона
|АВС
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|23
|16
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|23
|12