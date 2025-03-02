Морейренсе - Эштрела 02 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 02-03-2025 17:30
Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
02 Марта 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 24-й тур
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Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Эштрела, которое состоится 02 Марта 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Эштрела
Амадора
|40
|вр
|Кевин
|76
|зщ
|Диниш Пинту
|44
|зщ
|Marcelo
|26
|зщ
|Маракас
|15
|зщ
|Леонарду Бута
|8
|пз
|Иву Родригеш
|80
|пз
|Лоуренс Офори
|11
|пз
|Алан де Соуза
|20
|пз
|Бернарду Соуза Перейра Бритеш Мартинш
|21
|нп
|Педру Сантуш
|95
|нп
|Гильерме Шеттине
|24
|вр
|Andorinha
|4
|зщ
|Франсишку Феррейра
|13
|зщ
|Miguel Lopes
|19
|пз
|Паулу Морейра
|10
|пз
|Алан Руис
|28
|нп
|Рубен Лима
|2
|нп
|Travassos
|25
|нп
|Нилтон Варела
|9
|нп
|Родриго Перейра
|98
|нп
|Кикаш
|7
|нп
|Фабиу Роналду
Главные тренеры
|Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
|28.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|2 : 1
|07.04.2024
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|2 : 2
|11.11.2023
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|27.11.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 2-й тур
|4 : 2
|23.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|2 : 0
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|3 : 2
|08.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|3 : 2
|03.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|24.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|23.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|0 : 0
|14.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 1
|09.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 0
|02.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 3
|25.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|23
|53
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|23
|53
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|24
|50
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|23
|47
|5
|Санта-Клара
|23
|39
|6
|Каза Пия
|23
|36
|7
|Эшторил
|23
|34
|8
|Витория Гимарайнш
|23
|32
|9
|Фамаликан
|24
|31
|10
|Риу Аве
|23
|26
|11
|Насьонал
|24
|26
|12
|Морейренсе
|23
|26
|13
|Арока
|24
|25
|14
|Жил Висенте
|23
|22
|15
|Эштрела
|23
|21
| 16
Стыковая зона
|АВС
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|23
|16
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|23
|12