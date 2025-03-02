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Морейренсе - Эштрела 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2025 17:30
Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
02 Марта 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 24-й тур
Морейренсе
Эштрела

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Эштрела, которое состоится 02 Марта 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Эштрела
Амадора
40 Бразилия вр Кевин
76 Португалия зщ Диниш Пинту
44 Бразилия зщ Marcelo
26 Бразилия зщ Маракас
15 Португалия зщ Леонарду Бута
8 Португалия пз Иву Родригеш
80 Гана пз Лоуренс Офори
11 Бразилия пз Алан де Соуза
20 Португалия пз Бернарду Соуза Перейра Бритеш Мартинш
21 Португалия нп Педру Сантуш
95 Бразилия нп Гильерме Шеттине
24 Португалия вр Andorinha
4 Португалия зщ Франсишку Феррейра
13 Португалия зщ Miguel Lopes
19 Португалия пз Паулу Морейра
10 Аргентина пз Алан Руис
28 Португалия нп Рубен Лима
2 Португалия нп Travassos
25 Португалия нп Нилтон Варела
9 Бразилия нп Родриго Перейра
98 Португалия нп Кикаш
7 Португалия нп Фабиу Роналду
Главные тренеры
Португалия Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
28.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Эштрела2 : 1Морейренсе
07.04.2024 Португалия — Примейра 28-й тур Морейренсе2 : 2Эштрела
11.11.2023 Португалия — Примейра 11-й тур Эштрела0 : 1Морейренсе
27.11.2022 Португалия - Кубок лиги Группа C. 2-й тур Морейренсе4 : 2Эштрела
23.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур 2 : 0Морейренсе
15.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Морейренсе3 : 2
08.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур 3 : 2Морейренсе
03.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Морейренсе1 : 2
24.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур 1 : 0Морейренсе
23.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур Эштрела0 : 0
14.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур 0 : 1Эштрела
09.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур 1 : 0Эштрела
02.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Эштрела2 : 3
25.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур 0 : 0Эштрела
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2353
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2353
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2450
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2347
5 Санта-Клара2339
6 Каза Пия2336
7 Эшторил2334
8 Витория Гимарайнш2332
9 Фамаликан2431
10 Риу Аве2326
11 Насьонал2426
12 Морейренсе2326
13 Арока2425
14 Жил Висенте2322
15 Эштрела2321
16
Стыковая зона
АВС2320
17
Зона вылета
Фаренсе2316
18
Зона вылета
Боавишта2312

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