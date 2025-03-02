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Фаренсе - АВС 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2025 20:00
Стадион: Сан Луиш (Фару, Португалия), вместимость: 12000
02 Марта 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 24-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Фаренсе
АВС

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - АВС, которое состоится 02 Марта 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Луиш (Фару, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фаренсе
Фару
АВС
Вила-даз-Авиш
33 Португалия вр Рикарду Велью
3 Испания зщ Марко Морено
4 Португалия зщ Artur Jorge
28 Бразилия зщ Pastor
31 Бразилия зщ Дерик Теодоро Сантос Полони
29 Бразилия пз Клаудио Фалькан
21 Португалия пз Филипе Суареш
93 Португалия пз Miguel Menino
20 Португалия пз Рони Лопеш
9 Португалия нп Тумане
10 Гамбия нп Юсуфа Нжи
13 Мексика вр Гильермо Очоа
42 Колумбия зщ Cristian Devenish
33 Бразилия зщ Адерлан Сантос
3 Португалия зщ Рафаэл Родригеш
25 Португалия пз Томаш Тавареш
15 Испания пз Хауме
14 Бразилия пз Лукас Пиазон
10 Кабо-Верде нп Васко Рафаэль Фортеш Лопеш
17 Эквадор нп John Mercado
29 Кабо-Верде нп Зе Луиш
9 Люксембург нп Жерсон Родригеш
Главные тренеры
Португалия Витор Кампелуш
История личных встреч
30.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур АВС0 : 0Фаренсе
23.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур 2 : 2Фаренсе
16.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Фаренсе0 : 1
09.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Фаренсе0 : 2
02.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 3 : 1Фаренсе
25.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур Фаренсе1 : 2
23.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур АВС2 : 2
16.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур 1 : 1АВС
08.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур АВС1 : 2
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 2 : 0АВС
27.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур АВС1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2353
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2353
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2450
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2347
5 Санта-Клара2339
6 Каза Пия2336
7 Эшторил2334
8 Витория Гимарайнш2332
9 Фамаликан2431
10 Риу Аве2326
11 Насьонал2426
12 Морейренсе2326
13 Арока2425
14 Жил Висенте2322
15 Эштрела2321
16
Стыковая зона
АВС2320
17
Зона вылета
Фаренсе2316
18
Зона вылета
Боавишта2312

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