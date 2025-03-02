Фаренсе - АВС 02 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 02-03-2025 20:00
Стадион: Сан Луиш (Фару, Португалия), вместимость: 12000
02 Марта 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 24-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - АВС, которое состоится 02 Марта 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Луиш (Фару, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фаренсе
Фару
АВС
Вила-даз-Авиш
|33
|вр
|Рикарду Велью
|3
|зщ
|Марко Морено
|4
|зщ
|Artur Jorge
|28
|зщ
|Pastor
|31
|зщ
|Дерик Теодоро Сантос Полони
|29
|пз
|Клаудио Фалькан
|21
|пз
|Филипе Суареш
|93
|пз
|Miguel Menino
|20
|пз
|Рони Лопеш
|9
|нп
|Тумане
|10
|нп
|Юсуфа Нжи
|13
|вр
|Гильермо Очоа
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|3
|зщ
|Рафаэл Родригеш
|25
|пз
|Томаш Тавареш
|15
|пз
|Хауме
|14
|пз
|Лукас Пиазон
|10
|нп
|Васко Рафаэль Фортеш Лопеш
|17
|нп
|John Mercado
|29
|нп
|Зе Луиш
|9
|нп
|Жерсон Родригеш
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|30.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 0
|23.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|2 : 2
|16.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 1
|09.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|0 : 2
|02.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|3 : 1
|25.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 2
|23.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|2 : 2
|16.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|1 : 1
|08.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 2
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 0
|27.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|23
|53
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|23
|53
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|24
|50
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|23
|47
|5
|Санта-Клара
|23
|39
|6
|Каза Пия
|23
|36
|7
|Эшторил
|23
|34
|8
|Витория Гимарайнш
|23
|32
|9
|Фамаликан
|24
|31
|10
|Риу Аве
|23
|26
|11
|Насьонал
|24
|26
|12
|Морейренсе
|23
|26
|13
|Арока
|24
|25
|14
|Жил Висенте
|23
|22
|15
|Эштрела
|23
|21
| 16
Стыковая зона
|АВС
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|23
|16
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|23
|12