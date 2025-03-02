Фенербахче - Антальяспор 02 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 02-03-2025 19:30
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
02 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Турция — Суперлига, 26-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Антальяспор, которое состоится 02 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Антальяспор
Анталия
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|29.09.2024
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|0 : 2
|03.02.2024
|Турция - Суперлига
|24-й тур
|0 : 2
|17.09.2023
|Турция - Суперлига
|5-й тур
|3 : 2
|30.05.2023
|Турция - Суперлига
|36-й тур
|2 : 0
|03.01.2023
|Турция - Суперлига
|17-й тур
|1 : 2
|15.01.2022
|Турция - Суперлига
|21-й тур
|1 : 1
|22.08.2021
|Турция - Суперлига
|2-й тур
|2 : 0
|04.03.2021
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|1 : 1
|02.11.2020
|Турция - Суперлига
|7-й тур
|1 : 2
|31.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|24.02.2025
|Турция — Суперлига
|25-й тур
|0 : 0
|20.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|2 : 2
|16.02.2025
|Турция — Суперлига
|24-й тур
|3 : 1
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|3 : 0
|09.02.2025
|Турция — Суперлига
|23-й тур
|0 : 2
|22.02.2025
|Турция — Суперлига
|25-й тур
|2 : 1
|14.02.2025
|Турция — Суперлига
|24-й тур
|1 : 1
|09.02.2025
|Турция — Суперлига
|23-й тур
|0 : 0
|01.02.2025
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|2 : 3
|26.01.2025
|Турция — Суперлига
|21-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|24
|64
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|24
|58
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Самсунспор
|24
|46
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Бешикташ
|24
|44
|5
|Эюпспор
|24
|40
|6
|Гёзтепе
|23
|35
|7
|Истанбул Башакшехир
|23
|33
|8
|Трабзонспор
|23
|32
|9
|Касымпаша
|24
|31
|10
|Аланьяспор
|24
|31
|11
|Ризеспор
|24
|30
|12
|Антальяспор
|24
|30
|13
|Газиантеп
|23
|29
|14
|Коньяспор
|24
|25
|15
|Сивасспор
|24
|24
| 16
Зона вылета
|Бодрум
|25
|24
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|24
|24
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|24
|13
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|25
|4