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Фенербахче - Антальяспор 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2025 19:30
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
02 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Турция — Суперлига, 26-й тур
Фенербахче
Антальяспор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Антальяспор, которое состоится 02 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Антальяспор
Анталия
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
29.09.2024 Турция — Суперлига 7-й тур Антальяспор0 : 2Фенербахче
03.02.2024 Турция - Суперлига 24-й тур Антальяспор0 : 2Фенербахче
17.09.2023 Турция - Суперлига 5-й тур Фенербахче3 : 2Антальяспор
30.05.2023 Турция - Суперлига 36-й тур Фенербахче2 : 0Антальяспор
03.01.2023 Турция - Суперлига 17-й тур Антальяспор1 : 2Фенербахче
15.01.2022 Турция - Суперлига 21-й тур Антальяспор1 : 1Фенербахче
22.08.2021 Турция - Суперлига 2-й тур Фенербахче2 : 0Антальяспор
04.03.2021 Турция - Суперлига 28-й тур Фенербахче1 : 1Антальяспор
02.11.2020 Турция - Суперлига 7-й тур Антальяспор1 : 2Фенербахче
31.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Фенербахче4 : 0Антальяспор
24.02.2025 Турция — Суперлига 25-й тур 0 : 0Фенербахче
20.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч 2 : 2Фенербахче
16.02.2025 Турция — Суперлига 24-й тур Фенербахче3 : 1
13.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч Фенербахче3 : 0
09.02.2025 Турция — Суперлига 23-й тур 0 : 2Фенербахче
22.02.2025 Турция — Суперлига 25-й тур Антальяспор2 : 1
14.02.2025 Турция — Суперлига 24-й тур 1 : 1Антальяспор
09.02.2025 Турция — Суперлига 23-й тур Антальяспор0 : 0
01.02.2025 Турция — Суперлига 22-й тур 2 : 3Антальяспор
26.01.2025 Турция — Суперлига 21-й тур Антальяспор1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2464
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче2458
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор2446
4
Квалификация Лиги конференций
Бешикташ2444
5 Эюпспор2440
6 Гёзтепе2335
7 Истанбул Башакшехир2333
8 Трабзонспор2332
9 Касымпаша2431
10 Аланьяспор2431
11 Ризеспор2430
12 Антальяспор2430
13 Газиантеп2329
14 Коньяспор2425
15 Сивасспор2424
16
Зона вылета
Бодрум2524
17
Зона вылета
Кайсериспор2424
18
Зона вылета
Хатайспор2413
19
Зона вылета
Адана Демирспор254

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