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Ингулец - Кривбасс 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2025 13:00
Стадион: Горняк (Кривой Рог, Украина), вместимость: 2700
02 Марта 2025 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 19-й тур
Ингулец
Кривбасс

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ингулец - Кривбасс, которое состоится 02 Марта 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Горняк (Кривой Рог, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ингулец
Петрово
Кривбасс
Кривой Рог
12 Украина вр Алексей Паламарчук
2 Украина зщ Станислав-Нури Малыш
4 Украина зщ Виталий Дубилей
17 Украина зщ Vitaliy Katrych
21 Украина зщ Artem Benedyuk
3 Украина зщ Oleksandr Dykhtiaruk
6 Украина пз Иван Лосенко
42 Украина пз Ilya Gadzhuk
20 Украина пз Роман Волохатый
9 Украина нп Олег Пушкарёв
99 Украина нп Сергей Кисленко
30 Украина вр Владимир Маханьков
45 Украина зщ Владимир Виливальд
3 Украина зщ Александр Романчук
55 Камерун зщ Иван Дибанго
23 Хорватия пз Хрвое Илич
27 Бразилия пз Маттео Аморозо
7 Украина нп Андрей Понедельник
21 Украина нп Денис Кузык
10 Украина нп Дмитрий Хомченовский
20 Украина нп Артур Микитишин
9 Нигер нп Даниэль Созах
Запасные
36 Украина вр Антон Жылкин
44 Украина зщ Oleksandr Zhovtenko
11 Украина пз Владислав Чабан
8 Украина пз Александр Пятов
18 Украина пз Валерий Сад
14 Украина пз Максим Мельничук
59 Украина нп Богдан Могильный
88 Украина нп Кристиан Свистун
87 Украина Maksym Skorokhod
7 Украина Vitaliy Faraseyenko
33 Украина вр Андрей Клищук
66 Мали зщ Bakary Konate
14 Украина пз Максим Лунёв
64 Украина пз Ярослав Шевченко
94 Украина пз Максим Задерака
28 Венесуэла пз Gleiker Mendoza
61 Украина пз Александр Каменский
19 Франция нп Ноа Ндомбаси
78 Украина нп Олег Кожушко
85 Украина Oleksii Plichko
43 Igor Omelchenko
Главные тренеры
Украина Юрий Николаевич Вернидуб
История личных встреч
25.08.2024 Украина — Премьер-лига 4-й тур Кривбасс1 : 1Ингулец
04.05.2023 Украина - Премьер-лига 24-й тур Ингулец0 : 0Кривбасс
24.10.2022 Украина - Премьер-лига 9-й тур Кривбасс2 : 1Ингулец
22.02.2025 Украина — Премьер-лига 18-й тур Ингулец0 : 1
15.12.2024 Украина — Премьер-лига 17-й тур Ингулец0 : 2
29.11.2024 Украина — Премьер-лига 15-й тур 0 : 3Ингулец
23.11.2024 Украина — Премьер-лига 14-й тур 6 : 0Ингулец
03.11.2024 Украина — Премьер-лига 12-й тур 5 : 2Ингулец
22.02.2025 Украина — Премьер-лига 18-й тур Кривбасс0 : 3
14.12.2024 Украина — Премьер-лига 17-й тур Кривбасс2 : 0
07.12.2024 Украина — Премьер-лига 16-й тур 1 : 3Кривбасс
30.11.2024 Украина — Премьер-лига 15-й тур Кривбасс3 : 1
24.11.2024 Украина — Премьер-лига 14-й тур 0 : 1Кривбасс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо К1844
2
Квалификация Лиги конференций
Александрия1838
3
Квалификация Лиги конференций
Шахтёр1633
4 Полесье1830
5 Кривбасс1628
6 Карпаты1824
7 Верес1722
8 Рух В1720
9 ЛНЗ Черкассы1719
10 Заря1619
11 Колос1717
12 Оболонь-Бровар1817
13
Стыковая зона
Черноморец1715
14
Стыковая зона
Ворскла1714
15
Зона вылета
Ингулец168
16
Зона вылета
Днепр-100

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