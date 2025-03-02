Ингулец - Кривбасс 02 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 02-03-2025 13:00
Стадион: Горняк (Кривой Рог, Украина), вместимость: 2700
02 Марта 2025 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 19-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ингулец - Кривбасс, которое состоится 02 Марта 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Горняк (Кривой Рог, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ингулец
Петрово
Кривбасс
Кривой Рог
|12
|вр
|Алексей Паламарчук
|2
|зщ
|Станислав-Нури Малыш
|4
|зщ
|Виталий Дубилей
|17
|зщ
|Vitaliy Katrych
|21
|зщ
|Artem Benedyuk
|3
|зщ
|Oleksandr Dykhtiaruk
|6
|пз
|Иван Лосенко
|42
|пз
|Ilya Gadzhuk
|20
|пз
|Роман Волохатый
|9
|нп
|Олег Пушкарёв
|99
|нп
|Сергей Кисленко
|30
|вр
|Владимир Маханьков
|45
|зщ
|Владимир Виливальд
|3
|зщ
|Александр Романчук
|55
|зщ
|Иван Дибанго
|23
|пз
|Хрвое Илич
|27
|пз
|Маттео Аморозо
|7
|нп
|Андрей Понедельник
|21
|нп
|Денис Кузык
|10
|нп
|Дмитрий Хомченовский
|20
|нп
|Артур Микитишин
|9
|нп
|Даниэль Созах
Запасные
|36
|вр
|Антон Жылкин
|44
|зщ
|Oleksandr Zhovtenko
|11
|пз
|Владислав Чабан
|8
|пз
|Александр Пятов
|18
|пз
|Валерий Сад
|14
|пз
|Максим Мельничук
|59
|нп
|Богдан Могильный
|88
|нп
|Кристиан Свистун
|87
|Maksym Skorokhod
|7
|Vitaliy Faraseyenko
|33
|вр
|Андрей Клищук
|66
|зщ
|Bakary Konate
|14
|пз
|Максим Лунёв
|64
|пз
|Ярослав Шевченко
|94
|пз
|Максим Задерака
|28
|пз
|Gleiker Mendoza
|61
|пз
|Александр Каменский
|19
|нп
|Ноа Ндомбаси
|78
|нп
|Олег Кожушко
|85
|Oleksii Plichko
|43
|Igor Omelchenko
Главные тренеры
|Юрий Николаевич Вернидуб
История личных встреч
|25.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|04.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 0
|24.10.2022
|Украина - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|22.02.2025
|Украина — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|15.12.2024
|Украина — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|29.11.2024
|Украина — Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 3
|23.11.2024
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|6 : 0
|03.11.2024
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|5 : 2
|22.02.2025
|Украина — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 3
|14.12.2024
|Украина — Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|07.12.2024
|Украина — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 3
|30.11.2024
|Украина — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 1
|24.11.2024
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо К
|18
|44
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Александрия
|18
|38
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Шахтёр
|16
|33
|4
|Полесье
|18
|30
|5
|Кривбасс
|16
|28
|6
|Карпаты
|18
|24
|7
|Верес
|17
|22
|8
|Рух В
|17
|20
|9
|ЛНЗ Черкассы
|17
|19
|10
|Заря
|16
|19
|11
|Колос
|17
|17
|12
|Оболонь-Бровар
|18
|17
| 13
Стыковая зона
|Черноморец
|17
|15
| 14
Стыковая зона
|Ворскла
|17
|14
| 15
Зона вылета
|Ингулец
|16
|8
| 16
Зона вылета
|Днепр-1
|0
|0