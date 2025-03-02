Астана - Кайрат 02 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 02-03-2025 15:00
02 Марта 2025 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 1-й тур
1-й тайм, 36'
0 : 0
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астана - Кайрат, которое состоится 02 Марта 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астана
Астана
Кайрат
Алма-Ата
История личных встреч
|01.09.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|29.06.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 3
|27.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|16.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 3
|15.10.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 4
|14.05.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|6 : 0
|24.10.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|23.05.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|30.10.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 1
|04.10.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 0
|17.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|02.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 1
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 1
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 3
|28.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|14.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|11.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|05.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 2
|10.11.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|02.11.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Тобол
|1
|3
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Туран
|1
|3
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Атырау
|1
|3
|4
|Кайсар
|1
|1
|5
|Ордабасы
|1
|1
|6
|Актобе
|1
|1
|7
|Женис
|1
|1
|8
|Жетысу
|0
|0
|9
|Кызыл-Жар
|0
|0
|10
|Кайрат
|0
|0
|11
|Астана
|0
|0
| 12
Зона вылета
|Елимай
|1
|0
| 13
Зона вылета
|Окжетпес
|1
|0
| 14
Зона вылета
|Улытау
|1
|0