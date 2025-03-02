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Астана - Кайрат 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2025 15:00
02 Марта 2025 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 1-й тур
Астана
1-й тайм, 36'
0 : 0
Кайрат

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астана - Кайрат, которое состоится 02 Марта 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Астана
      Астана
      Кайрат
      Алма-Ата
      История личных встреч
      01.09.2024 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур Кайрат0 : 1Астана
      29.06.2024 Казахстан — Премьер-лига 13-й тур Астана1 : 3Кайрат
      27.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур Кайрат1 : 0Астана
      16.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур Астана0 : 3Кайрат
      15.10.2022 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур Кайрат0 : 4Астана
      14.05.2022 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур Астана6 : 0Кайрат
      24.10.2021 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур Кайрат1 : 0Астана
      23.05.2021 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур Астана1 : 1Кайрат
      30.10.2020 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур Астана0 : 1Кайрат
      04.10.2020 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур Кайрат3 : 0Астана
      17.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 0Астана
      02.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 4 : 1Астана
      19.12.2024 Лига конференций Общий этап. 6-й тур 1 : 1Астана
      12.12.2024 Лига конференций Общий этап. 5-й тур Астана1 : 3
      28.11.2024 Лига конференций Общий этап. 4-й тур Астана1 : 1
      14.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 0Кайрат
      11.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 0Кайрат
      05.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 4 : 2Кайрат
      10.11.2024 Казахстан — Премьер-лига 26-й тур 0 : 1Кайрат
      02.11.2024 Казахстан — Премьер-лига 25-й тур Кайрат2 : 1
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Тобол13
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Туран13
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Атырау13
      4 Кайсар11
      5 Ордабасы11
      6 Актобе11
      7 Женис11
      8 Жетысу00
      9 Кызыл-Жар00
      10 Кайрат00
      11 Астана00
      12
      Зона вылета
      		Елимай10
      13
      Зона вылета
      		Окжетпес10
      14
      Зона вылета
      		Улытау10

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