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Ротор - Урал 03 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 03-03-2025 18:30
03 Марта 2025 года в 19:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 22-й тур
Ротор
Урал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Урал, которое состоится 03 Марта 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ротор
Волгоград
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Россия Денис Константинович Бояринцев
Россия Олег Александрович Шатов (и.о.)
История личных встреч
07.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур Урал1 : 1Ротор
13.03.2021 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Урал1 : 0Ротор
22.11.2020 Россия - Премьер-Лига 15-й тур Ротор0 : 0Урал
25.03.2013 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Урал1 : 1Ротор
16.02.2013 Кубок ФНЛ Группа B. 3-й тур Урал1 : 1Ротор
27.08.2012 ФНЛ - Первый дивизион 9-й тур Ротор0 : 4Урал
13.08.2010 Россия - Первый дивизион - 2010 24-й тур Урал4 : 0Ротор
10.04.2010 Россия - Первый дивизион - 2010 4-й тур Ротор1 : 2Урал
03.11.1996 Чемпионат России Высшая лига - 1996 34-й тур Ротор2 : 1Урал
17.07.1996 Чемпионат России Высшая лига - 1996 17-й тур Урал2 : 4Ротор
19.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 1Ротор
01.12.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур Ротор1 : 1
24.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур Ротор1 : 0
16.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур 1 : 3Ротор
08.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур Ротор1 : 1
22.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 4Урал
21.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 2Урал
18.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 2Урал
18.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 5 : 0Урал
14.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 1Урал
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура Первой лиги: «Ротор» — «Урал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2246
2
Повышение
Торпедо М2243
3
Стыковая зона
Черноморец2239
4
Стыковая зона
Урал2137
5 Сочи2137
6 СКА-Хабаровск2232
7 Енисей2230
8 Арсенал Т2230
9 Ротор2130
10 Чайка2229
11 Нефтехимик2226
12 КАМАЗ2225
13 Родина2224
14 Шинник2222
15 Уфа2221
16
Зона вылета
Сокол2119
17
Зона вылета
Алания2218
18
Зона вылета
Тюмень2215

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