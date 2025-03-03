Ротор - Урал 03 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 03-03-2025 18:30
03 Марта 2025 года в 19:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 22-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Урал, которое состоится 03 Марта 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ротор
Волгоград
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Денис Константинович Бояринцев
|Олег Александрович Шатов (и.о.)
История личных встреч
|07.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1
|13.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|1 : 0
|22.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|15-й тур
|0 : 0
|25.03.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|1 : 1
|16.02.2013
|Кубок ФНЛ
|Группа B. 3-й тур
|1 : 1
|27.08.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|9-й тур
|0 : 4
|13.08.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|24-й тур
|4 : 0
|10.04.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|4-й тур
|1 : 2
|03.11.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|34-й тур
|2 : 1
|17.07.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|17-й тур
|2 : 4
|19.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
|01.12.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|1 : 0
|16.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|1 : 3
|08.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|1 : 1
|22.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 4
|21.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|18.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|18.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|5 : 0
|14.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура Первой лиги: «Ротор» — «Урал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|22
|46
| 2
Повышение
|Торпедо М
|22
|43
| 3
Стыковая зона
|Черноморец
|22
|39
| 4
Стыковая зона
|Урал
|21
|37
|5
|Сочи
|21
|37
|6
|СКА-Хабаровск
|22
|32
|7
|Енисей
|22
|30
|8
|Арсенал Т
|22
|30
|9
|Ротор
|21
|30
|10
|Чайка
|22
|29
|11
|Нефтехимик
|22
|26
|12
|КАМАЗ
|22
|25
|13
|Родина
|22
|24
|14
|Шинник
|22
|22
|15
|Уфа
|22
|21
| 16
Зона вылета
|Сокол
|21
|19
| 17
Зона вылета
|Алания
|22
|18
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|22
|15