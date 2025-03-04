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ПСВ Эйндховен - Арсенал 04 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 04-03-2025 22:00
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
04 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
ПСВ Эйндховен
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Арсенал, которое состоится 04 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Арсенал
Лондон, Англия
1АргентинаврВальтер Бенитес
37СШАзщРичард Ледесма
6НидерландызщРайан Фламинго
18ФранциязщОливье Боскальи
17БразилиязщМауро Жуниор
23НидерландыпзЙоей Верман
34МароккопзИсмаэль Сайбари
22НидерландыпзЙерди Схаутен
5ХорватиянпИван Перишич
9НидерландынпЛюк де Йонг
10НидерландынпНоа Ланг
22ИспанияврДавид Райя
12НидерландызщЮрриен Тимбер
2ФранциязщВильям Салиба
6БразилиязщГабриэл Магальяйнс
33ИталиязщРиккардо Калафьори
8НорвегияпзМартин Эдегор
20Италияпз Жоржиньо
41АнглияпзДеклан Райс
23ИспанияпзМикель Мерино
19БельгияпзЛеандро Троссард
53АнглиянпИтан Нванери
Главные тренеры
НидерландыПетер Бош
ИспанияМикель Артета
История личных встреч
12.12.2023Лига чемпионовГруппа B. 6-й турПСВ Эйндховен1 : 1Арсенал
20.09.2023Лига чемпионовГруппа B. 1-й турАрсенал4 : 0ПСВ Эйндховен
27.10.2022Лига ЕвропыГруппа A. 5-й турПСВ Эйндховен2 : 0Арсенал
20.10.2022Лига ЕвропыГруппа A. 2-й турАрсенал1 : 0ПСВ Эйндховен
07.03.2007Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчАрсенал1 : 1ПСВ Эйндховен
20.02.2007Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчПСВ Эйндховен1 : 0Арсенал
01.03.2025Нидерланды — Эредивизия24-й тур3 : 2ПСВ Эйндховен
26.02.2025Кубок Нидерландов1/2 финалаПСВ Эйндховен1 : 2
19.02.2025Лига чемпионовСтыковые матчи. 2-й матчПСВ Эйндховен3 : 1 ДВ
15.02.2025Нидерланды — Эредивизия23-й турПСВ Эйндховен2 : 2
11.02.2025Лига чемпионовСтыковые матчи. 1-й матч2 : 1ПСВ Эйндховен
26.02.2025Англия — Премьер-лига27-й тур0 : 0Арсенал
22.02.2025Англия — Премьер-лига26-й турАрсенал0 : 1
15.02.2025Англия — Премьер-лига25-й тур0 : 2Арсенал
05.02.2025Англия — Кубок лиги1/2 финала. 2-й матч2 : 0Арсенал
02.02.2025Англия — Премьер-лига24-й турАрсенал5 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «ПСВ Эйндховен» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Брест
ПСЖ
0 : 3 7 : 0
Спортинг
Боруссия Д
0 : 3 0 : 0
Манчестер Сити
Реал Мадрид
2 : 3 3 : 1
Ювентус
ПСВ Эйндховен
2 : 1 3 : 1 ДВ
Команда12
Брюгге
Аталанта
2 : 1 1 : 3
Селтик
Бавария
1 : 2 1 : 1
Фейеноорд
Милан
1 : 0 1 : 1
Монако
Бенфика
0 : 1 3 : 3
1/8 финала
Команда12
Брюгге
Астон Вилла
04.0312.03
Реал Мадрид
Атлетико М
04.0312.03
ПСВ Эйндховен
Арсенал
04.0312.03
Боруссия Д
Лилль
04.0312.03
Команда12
Фейеноорд
Интер М
05.0311.03
ПСЖ
Ливерпуль
05.0311.03
Бавария
Байер
05.0311.03
Бенфика
Барселона
05.0311.03
1/4 финала
Команда12
B03
B02
08.0415.04
B04
B01
08.0415.04
Команда12
B08
B05
08.0415.04
B06
B07
08.0415.04
1/2 финала
Команда12
QF1
QF2
29.0406.05
Команда12
QF3
QF4
29.0406.05
Финал
SF1
SF2
31.05

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