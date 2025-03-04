Боруссия Д - Лилль 04 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 04-03-2025 22:00
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
04 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Лилль, которое состоится 04 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Лилль
Лилль, Франция
|1
|вр
|Грегор Кобель
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|23
|пз
|Эмре Джан
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|13
|пз
|Паскаль Грос
|27
|пз
|Карим Адейеми
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|43
|нп
|Джейми Байно-Гиттенс
|9
|нп
|Серу Гирасси
|30
|вр
|Люка Шевалье
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|4
|зщ
|Алешандро
|20
|зщ
|Митчел Баккер
|5
|пз
|Габриэль Гудмундссон
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|32
|пз
|Айюб Буадди
|17
|пз
|Нгалайель Мукау
|7
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Бруно Женезио
История личных встреч
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|6 : 0
|19.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|0 : 0
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|2 : 0
|11.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|01.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|4 : 1
|22.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 1
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
|08.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|1 : 2
|04.02.2025
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 1 4 : 5
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Боруссия» (Дортмунд) — «Лилль». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| Брест
ПСЖ
|0 : 3
|7 : 0
| Спортинг
Боруссия Д
|0 : 3
|0 : 0
| Манчестер Сити
Реал Мадрид
|2 : 3
|3 : 1
| Ювентус
ПСВ Эйндховен
|2 : 1
|3 : 1 ДВ
|Команда
|1
|2
| Брюгге
Аталанта
|2 : 1
|1 : 3
| Селтик
Бавария
|1 : 2
|1 : 1
| Фейеноорд
Милан
|1 : 0
|1 : 1
| Монако
Бенфика
|0 : 1
|3 : 3
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Брюгге
Астон Вилла
|04.03
|12.03
| Реал Мадрид
Атлетико М
|04.03
|12.03
| ПСВ Эйндховен
Арсенал
|04.03
|12.03
| Боруссия Д
Лилль
|04.03
|12.03
|Команда
|1
|2
| Фейеноорд
Интер М
|05.03
|11.03
| ПСЖ
Ливерпуль
|05.03
|11.03
| Бавария
Байер
|05.03
|11.03
| Бенфика
Барселона
|05.03
|11.03
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| B03
B02
|08.04
|15.04
| B04
B01
|08.04
|15.04
|Команда
|1
|2
| B08
B05
|08.04
|15.04
| B06
B07
|08.04
|15.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| QF1
QF2
|29.04
|06.05
|Команда
|1
|2
| QF3
QF4
|29.04
|06.05
Финал
| SF1
SF2
|31.05