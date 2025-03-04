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Боруссия Д - Лилль 04 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 04-03-2025 22:00
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
04 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Боруссия Д
Лилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Лилль, которое состоится 04 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Лилль
Лилль, Франция
1ШвейцарияврГрегор Кобель
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
4ГерманиязщНико Шлоттербек
5АлжирзщРами Бенсебаини
23ГерманияпзЭмре Джан
20АвстрияпзМарсель Забитцер
13ГерманияпзПаскаль Грос
27ГерманияпзКарим Адейеми
10ГерманияпзЮлиан Брандт
43АнглиянпДжейми Байно-Гиттенс
9ГвинеянпСеру Гирасси
30ФранцияврЛюка Шевалье
12БельгиязщТома Мёнье
18ФранциязщБафоде Диаките
4Бразилиязщ Алешандро
20НидерландызщМитчел Баккер
5ШвецияпзГабриэль Гудмундссон
21ФранцияпзБенжамен Андре
32ФранцияпзАйюб Буадди
17БельгияпзНгалайель Мукау
7ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
9КанаданпДжонатан Дэвид
Главные тренеры
ХорватияНико Ковач
ФранцияБруно Женезио
История личных встреч
01.03.2025Германия — Бундеслига24-й тур0 : 2Боруссия Д
22.02.2025Германия — Бундеслига23-й турБоруссия Д6 : 0
19.02.2025Лига чемпионовСтыковые матчи. 2-й матчБоруссия Д0 : 0
15.02.2025Германия — Бундеслига22-й тур2 : 0Боруссия Д
11.02.2025Лига чемпионовСтыковые матчи. 1-й матч0 : 3Боруссия Д
01.03.2025Франция — Лига 124-й тур4 : 1Лилль
22.02.2025Франция — Лига 123-й турЛилль2 : 1
16.02.2025Франция — Лига 122-й тур0 : 2Лилль
08.02.2025Франция — Лига 121-й турЛилль1 : 2
04.02.2025Кубок Франции1/8 финалаЛилль1 : 1 4 : 5
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Боруссия» (Дортмунд) — «Лилль». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Брест
ПСЖ
0 : 3 7 : 0
Спортинг
Боруссия Д
0 : 3 0 : 0
Манчестер Сити
Реал Мадрид
2 : 3 3 : 1
Ювентус
ПСВ Эйндховен
2 : 1 3 : 1 ДВ
Команда12
Брюгге
Аталанта
2 : 1 1 : 3
Селтик
Бавария
1 : 2 1 : 1
Фейеноорд
Милан
1 : 0 1 : 1
Монако
Бенфика
0 : 1 3 : 3
1/8 финала
Команда12
Брюгге
Астон Вилла
04.0312.03
Реал Мадрид
Атлетико М
04.0312.03
ПСВ Эйндховен
Арсенал
04.0312.03
Боруссия Д
Лилль
04.0312.03
Команда12
Фейеноорд
Интер М
05.0311.03
ПСЖ
Ливерпуль
05.0311.03
Бавария
Байер
05.0311.03
Бенфика
Барселона
05.0311.03
1/4 финала
Команда12
B03
B02
08.0415.04
B04
B01
08.0415.04
Команда12
B08
B05
08.0415.04
B06
B07
08.0415.04
1/2 финала
Команда12
QF1
QF2
29.0406.05
Команда12
QF3
QF4
29.0406.05
Финал
SF1
SF2
31.05

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