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Бавария - Байер 05 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 05-03-2025 22:00
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
05 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Бавария
Байер

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Байер, которое состоится 05 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Байер
Леверкузен, Германия
1 Германия вр Мануэль Нойер
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
3 Южная Корея зщ Ким Мин Джэ
19 Канада зщ Альфонсо Дэвис
6 Германия зщ Йозуа Киммих
27 Австрия пз Конрад Лаймер
8 Германия пз Леон Горецка
17 Франция пз Майкл Олисе
42 Германия пз Джамал Мусиала
10 Германия нп Лерой Зане
9 Англия нп Гарри Кейн
17 Чехия вр Матей Коварж
23 Франция зщ Норди Мукиэле
4 Германия зщ Жонатан Та
12 Буркина-Фасо зщ Эдмон Тапсоба
3 Эквадор зщ Пьеро Инкапье
30 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
20 Испания зщ Алехандро Гримальдо
19 Нигерия зщ Нейтан Телла
34 Швейцария пз Гранит Джака
25 Аргентина пз Эксекиэль Паласиос
10 Германия пз Флориан Вирц
Главные тренеры
Бельгия Венсан Компани
Испания Хаби Алонсо
История личных встреч
15.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур Байер0 : 0Бавария
03.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала Бавария0 : 1Байер
28.09.2024 Германия — Бундеслига 5-й тур Бавария1 : 1Байер
10.02.2024 Германия - Бундеслига 21-й тур Байер3 : 0Бавария
15.09.2023 Германия - Бундеслига 4-й тур Бавария2 : 2Байер
19.03.2023 Германия - Бундеслига 25-й тур Байер2 : 1Бавария
30.09.2022 Германия - Бундеслига 8-й тур Бавария4 : 0Байер
05.03.2022 Германия - Бундеслига 25-й тур Бавария1 : 1Байер
17.10.2021 Германия - Бундеслига 8-й тур Байер1 : 5Бавария
20.04.2021 Германия - Бундеслига 30-й тур Бавария2 : 0Байер
28.02.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур 1 : 3Бавария
23.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур Бавария4 : 0
18.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч Бавария1 : 1
15.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур Байер0 : 0Бавария
12.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 2Бавария
01.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур 1 : 4Байер
22.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур 0 : 2Байер
15.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур Байер0 : 0Бавария
08.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур 0 : 0Байер
05.02.2025 Кубок Германии 1/4 финала Байер3 : 2 ДВ
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Бавария» — «Байер». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Брест
ПСЖ
0 : 3 7 : 0
Спортинг
Боруссия Д
0 : 3 0 : 0
Манчестер Сити
Реал Мадрид
2 : 3 3 : 1
Ювентус
ПСВ Эйндховен
2 : 1 3 : 1 ДВ
Команда12
Брюгге
Аталанта
2 : 1 1 : 3
Селтик
Бавария
1 : 2 1 : 1
Фейеноорд
Милан
1 : 0 1 : 1
Монако
Бенфика
0 : 1 3 : 3
1/8 финала
Команда12
Брюгге
Астон Вилла
1 : 3 12.03
Реал Мадрид
Атлетико М
2 : 1 12.03
ПСВ Эйндховен
Арсенал
1 : 7 12.03
Боруссия Д
Лилль
1 : 1 12.03
Команда12
Фейеноорд
Интер М
05.0311.03
ПСЖ
Ливерпуль
05.0311.03
Бавария
Байер
05.0311.03
Бенфика
Барселона
05.0311.03
1/4 финала
Команда12
B03
B02
08.0415.04
B04
B01
08.0415.04
Команда12
B08
B05
08.0415.04
B06
B07
08.0415.04
1/2 финала
Команда12
QF1
QF2
29.0406.05
Команда12
QF3
QF4
29.0406.05
Финал
SF1
SF2
31.05

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