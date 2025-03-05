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Бенфика - Барселона 05 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 05-03-2025 22:00
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
05 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Бенфика
Барселона

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Барселона, которое состоится 05 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Барселона
Барселона, Испания
1 Украина вр Анатолий Трубин
44 Португалия зщ Томаш Араужу
4 Португалия зщ Антониу Силва
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
3 Испания зщ Альваро Фернандес
18 Люксембург пз Леандро Баррейро
8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
10 Турция пз Оркун Кёкчю
17 Турция пз Керем Актюркоглу
14 Греция нп Вангелис Павлидис
27 Португалия нп Брума
25 Польша вр Войцех Щенсны
23 Франция зщ Жюль Кунде
4 Уругвай зщ Рональд Араухо
5 Испания зщ Иньиго Мартинес
3 Испания зщ Алекс Бальде
21 Нидерланды пз Френки де Йонг
8 Испания пз Педри
19 Испания пз Ламин Ямаль
20 Испания пз Дани Ольмо
11 Бразилия пз Рафинья
9 Польша нп Роберт Левандовски
Главные тренеры
Португалия Бруну Лаже
Германия Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
21.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Бенфика4 : 5Барселона
23.11.2021 Лига чемпионов Группа E. 5-й тур Барселона0 : 0Бенфика
29.09.2021 Лига чемпионов Группа E. 2-й тур Бенфика3 : 0Барселона
05.12.2012 Лига чемпионов Группа G. 6-й тур Барселона0 : 0Бенфика
02.10.2012 Лига чемпионов Группа G. 2-й тур Бенфика0 : 2Барселона
26.02.2025 Кубок Португалии 1/4 финала Бенфика1 : 0
22.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур Бенфика3 : 0
18.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч Бенфика3 : 3
15.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур 0 : 1Бенфика
12.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч 0 : 1Бенфика
02.03.2025 Испания — Примера 26-й тур Барселона4 : 0
25.02.2025 Кубок Испании 1/2 финала. 1-й матч Барселона4 : 4
22.02.2025 Испания — Примера 25-й тур 0 : 2Барселона
17.02.2025 Испания — Примера 24-й тур Барселона1 : 0
09.02.2025 Испания — Примера 23-й тур 1 : 4Барселона
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Бенфика» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Брест
ПСЖ
0 : 3 7 : 0
Спортинг
Боруссия Д
0 : 3 0 : 0
Манчестер Сити
Реал Мадрид
2 : 3 3 : 1
Ювентус
ПСВ Эйндховен
2 : 1 3 : 1 ДВ
Команда12
Брюгге
Аталанта
2 : 1 1 : 3
Селтик
Бавария
1 : 2 1 : 1
Фейеноорд
Милан
1 : 0 1 : 1
Монако
Бенфика
0 : 1 3 : 3
1/8 финала
Команда12
Брюгге
Астон Вилла
1 : 3 12.03
Реал Мадрид
Атлетико М
2 : 1 12.03
ПСВ Эйндховен
Арсенал
1 : 7 12.03
Боруссия Д
Лилль
1 : 1 12.03
Команда12
Фейеноорд
Интер М
05.0311.03
ПСЖ
Ливерпуль
05.0311.03
Бавария
Байер
05.0311.03
Бенфика
Барселона
05.0311.03
1/4 финала
Команда12
B03
B02
08.0415.04
B04
B01
08.0415.04
Команда12
B08
B05
08.0415.04
B06
B07
08.0415.04
1/2 финала
Команда12
QF1
QF2
29.0406.05
Команда12
QF3
QF4
29.0406.05
Финал
SF1
SF2
31.05

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