Бенфика - Барселона 05 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 05-03-2025 22:00
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
05 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Барселона, которое состоится 05 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Барселона
Барселона, Испания
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|4
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|3
|зщ
|Альваро Фернандес
|18
|пз
|Леандро Баррейро
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|17
|пз
|Керем Актюркоглу
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|27
|нп
|Брума
|25
|вр
|Войцех Щенсны
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|21
|пз
|Френки де Йонг
|8
|пз
|Педри
|19
|пз
|Ламин Ямаль
|20
|пз
|Дани Ольмо
|11
|пз
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
Главные тренеры
|Бруну Лаже
|Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|4 : 5
|23.11.2021
|Лига чемпионов
|Группа E. 5-й тур
|0 : 0
|29.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа E. 2-й тур
|3 : 0
|05.12.2012
|Лига чемпионов
|Группа G. 6-й тур
|0 : 0
|02.10.2012
|Лига чемпионов
|Группа G. 2-й тур
|0 : 2
|26.02.2025
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|1 : 0
|22.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|3 : 0
|18.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 3
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 1
|12.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 1
|02.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|4 : 0
|25.02.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|4 : 4
|22.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 2
|17.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 0
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 4
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Бенфика» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| Брест
ПСЖ
|0 : 3
|7 : 0
| Спортинг
Боруссия Д
|0 : 3
|0 : 0
| Манчестер Сити
Реал Мадрид
|2 : 3
|3 : 1
| Ювентус
ПСВ Эйндховен
|2 : 1
|3 : 1 ДВ
|Команда
|1
|2
| Брюгге
Аталанта
|2 : 1
|1 : 3
| Селтик
Бавария
|1 : 2
|1 : 1
| Фейеноорд
Милан
|1 : 0
|1 : 1
| Монако
Бенфика
|0 : 1
|3 : 3
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Брюгге
Астон Вилла
|1 : 3
|12.03
| Реал Мадрид
Атлетико М
|2 : 1
|12.03
| ПСВ Эйндховен
Арсенал
|1 : 7
|12.03
| Боруссия Д
Лилль
|1 : 1
|12.03
|Команда
|1
|2
| Фейеноорд
Интер М
|05.03
|11.03
| ПСЖ
Ливерпуль
|05.03
|11.03
| Бавария
Байер
|05.03
|11.03
| Бенфика
Барселона
|05.03
|11.03
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| B03
B02
|08.04
|15.04
| B04
B01
|08.04
|15.04
|Команда
|1
|2
| B08
B05
|08.04
|15.04
| B06
B07
|08.04
|15.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| QF1
QF2
|29.04
|06.05
|Команда
|1
|2
| QF3
QF4
|29.04
|06.05
Финал
| SF1
SF2
|31.05