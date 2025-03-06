Фенербахче - Рейнджерс 06 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 06-03-2025 19:45
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
06 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Рейнджерс, которое состоится 06 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
|1
|вр
|Ирфан Эгрибаят
|37
|зщ
|Милан Шкриньяр
|4
|зщ
|Чаглар Сёюнджю
|95
|зщ
|Юсуф Акчичек
|16
|зщ
|Мерт Мюльдюр
|18
|зщ
|Филип Костич
|34
|пз
|Софьян Амрабат
|53
|пз
|Себастьян Шиманьски
|10
|нп
|Душан Тадич
|19
|нп
|Юссеф Эн-Несири
|9
|нп
|Эдин Джеко
|1
|вр
|Джек Батлэнд
|2
|зщ
|Джеймс Тавернье
|5
|зщ
|Джон Сауттар
|4
|зщ
|Робин Проппер
|22
|зщ
|Жефте
|10
|пз
|Мохаммед Диоманде
|43
|пз
|Николас Раскин
|30
|пз
|Янис Хаджи
|18
|нп
|Вацлав Черны
|29
|нп
|Хамза Игамане
|9
|нп
|Сирил Дессерс
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Филипп Клеман
История личных встреч
|02.03.2025
|Турция — Суперлига
|26-й тур
|3 : 0
|24.02.2025
|Турция — Суперлига
|25-й тур
|0 : 0
|20.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|2 : 2
|16.02.2025
|Турция — Суперлига
|24-й тур
|3 : 1
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|3 : 0
|01.03.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 2
|26.02.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 4
|22.02.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|16.02.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 3
|09.02.2025
|Кубок Шотландии
|1/8 финала
|0 : 1
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| Ференцварош
Виктория Пльзень
|1 : 0
|3 : 0
| Мидтьюлланн
Реал Сосьедад
|1 : 2
|5 : 2
| Юнион
Аякс
|0 : 2
|1 : 2 ДВ
| Фенербахче
Андерлехт
|3 : 0
|2 : 2
|Команда
|1
|2
| Порту
Рома
|1 : 1
|3 : 2
| АЗ Алкмар
Галатасарай
|4 : 1
|2 : 2
| ПАОК
Стяуа
|1 : 2
|2 : 0
| Твенте
Будё-Глимт
|2 : 1
|5 : 2 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| АЗ Алкмар
Тоттенхэм Хотспур
|06.03
|13.03
| Фенербахче
Рейнджерс
|06.03
|13.03
| Стяуа
Лион
|06.03
|13.03
| Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
|06.03
|13.03
|Команда
|1
|2
| Будё-Глимт
Олимпиакос
|06.03
|13.03
| Аякс
Айнтрахт Ф
|06.03
|13.03
| Виктория Пльзень
Лацио
|06.03
|13.03
| Рома
Атлетик Б
|06.03
|13.03
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| B06
B07
|10.04
|17.04
| B05
B08
|10.04
|17.04
|Команда
|1
|2
| B01
B04
|10.04
|17.04
| B03
B02
|10.04
|17.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| QF1
QF2
|01.05
|08.05
|Команда
|1
|2
| QF3
QF4
|01.05
|08.05
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|21.05