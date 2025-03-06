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Фенербахче - Рейнджерс 06 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 06-03-2025 19:45
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
06 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Фенербахче
Рейнджерс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Рейнджерс, которое состоится 06 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
1 Турция вр Ирфан Эгрибаят
37 Словакия зщ Милан Шкриньяр
4 Турция зщ Чаглар Сёюнджю
95 Турция зщ Юсуф Акчичек
16 Турция зщ Мерт Мюльдюр
18 Сербия зщ Филип Костич
34 Марокко пз Софьян Амрабат
53 Польша пз Себастьян Шиманьски
10 Сербия нп Душан Тадич
19 Марокко нп Юссеф Эн-Несири
9 Босния и Герцеговина нп Эдин Джеко
1 Англия вр Джек Батлэнд
2 Англия зщ Джеймс Тавернье
5 Шотландия зщ Джон Сауттар
4 Нидерланды зщ Робин Проппер
22 Бразилия зщ Жефте
10 Гана пз Мохаммед Диоманде
43 Бельгия пз Николас Раскин
30 Румыния пз Янис Хаджи
18 Чехия нп Вацлав Черны
29 Марокко нп Хамза Игамане
9 Нигерия нп Сирил Дессерс
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
Бельгия Филипп Клеман
История личных встреч
02.03.2025 Турция — Суперлига 26-й тур Фенербахче3 : 0
24.02.2025 Турция — Суперлига 25-й тур 0 : 0Фенербахче
20.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч 2 : 2Фенербахче
16.02.2025 Турция — Суперлига 24-й тур Фенербахче3 : 1
13.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч Фенербахче3 : 0
01.03.2025 Шотландия — Премьер-лига 29-й тур 1 : 2
26.02.2025 Шотландия — Премьер-лига 28-й тур 2 : 4
22.02.2025 Шотландия — Премьер-лига 27-й тур 0 : 2
16.02.2025 Шотландия — Премьер-лига 26-й тур 1 : 3
09.02.2025 Кубок Шотландии 1/8 финала Рейнджерс0 : 1
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Ференцварош
Виктория Пльзень
1 : 0 3 : 0
Мидтьюлланн
Реал Сосьедад
1 : 2 5 : 2
Юнион
Аякс
0 : 2 1 : 2 ДВ
Фенербахче
Андерлехт
3 : 0 2 : 2
Команда12
Порту
Рома
1 : 1 3 : 2
АЗ Алкмар
Галатасарай
4 : 1 2 : 2
ПАОК
Стяуа
1 : 2 2 : 0
Твенте
Будё-Глимт
2 : 1 5 : 2 ДВ
1/8 финала
Команда12
АЗ Алкмар
Тоттенхэм Хотспур
06.0313.03
Фенербахче
Рейнджерс
06.0313.03
Стяуа
Лион
06.0313.03
Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
06.0313.03
Команда12
Будё-Глимт
Олимпиакос
06.0313.03
Аякс
Айнтрахт Ф
06.0313.03
Виктория Пльзень
Лацио
06.0313.03
Рома
Атлетик Б
06.0313.03
1/4 финала
Команда12
B06
B07
10.0417.04
B05
B08
10.0417.04
Команда12
B01
B04
10.0417.04
B03
B02
10.0417.04
1/2 финала
Команда12
QF1
QF2
01.0508.05
Команда12
QF3
QF4
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
21.05

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