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Бетис - Витория Гимарайнш 06 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 06-03-2025 19:45
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
06 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Никола Дабанович (Черногория);
Бетис
Витория Гимарайнш

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Витория Гимарайнш, которое состоится 06 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья, Испания
Витория Гимарайнш
Гимарайнш, Португалия
13 Испания вр Адриан
3 Испания зщ Диего Льоренте
5 Испания зщ Марк Бартра
23 Сенегал зщ Юссуф Сабали
15 Франция зщ Ромен Перро
4 США пз Джонни Кардозо
22 Испания пз Иско
16 Испания пз Серхи Альтмира
7 Бразилия пз Антони
36 Испания нп Хесус Родригес
19 Колумбия нп Кучо Эрнандес
14 Португалия вр Бруну Варела
24 Хорватия зщ Тони Боревкович
3 Венесуэла зщ Микель Вильянуэва
13 Португалия зщ Жоау Мендеш
77 Португалия пз Нуну Сантуш
11 Португалия пз Умаро Эмбало
2 Португалия пз Мага
10 Португалия пз Тьягу Силва
8 Португалия пз Томас Гендель
17 Португалия пз Жоао Мендеш
7 Португалия нп Нелсон Оливейра
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
Португалия Руй Боржеш
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
08.11.2013 Лига Европы Группа I. 4-й тур Витория Гимарайнш0 : 1Бетис
24.10.2013 Лига Европы Группа I. 3-й тур Бетис1 : 0Витория Гимарайнш
01.03.2025 Испания — Примера 26-й тур Бетис2 : 1
23.02.2025 Испания — Примера 25-й тур 1 : 2Бетис
20.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 2-й матч Бетис0 : 1
16.02.2025 Испания — Примера 24-й тур Бетис3 : 0
13.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч 0 : 3Бетис
01.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Витория Гимарайнш1 : 0
24.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур 1 : 1Витория Гимарайнш
16.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Витория Гимарайнш0 : 0
08.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур 0 : 0Витория Гимарайнш
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Витория Гимарайнш2 : 0
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
ТСЦ
Ягеллония
1 : 3 3 : 1
Викингур Р
Панатинаикос
2 : 1 2 : 0
Мольде
Шэмрок Роверс
0 : 1 0 : 1 4 : 5
Целе
АПОЭЛ
2 : 2 0 : 2
Команда12
Борац Б-Л
Олимпия Л
1 : 0 0 : 0
Омония
Пафос
1 : 1 2 : 1
Гент
Бетис
0 : 3 0 : 1
Копенгаген
Хайденхайм
1 : 2 1 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Панатинаикос
Фиорентина
06.0313.03
Бетис
Витория Гимарайнш
06.0313.03
Мольде
Легия
06.0313.03
Копенгаген
Челси
06.0313.03
Команда12
Ягеллония
Серкль Брюгге
06.0313.03
Целе
Лугано
06.0313.03
Пафос
Юргорден
06.0313.03
Борац Б-Л
Рапид В
06.0313.03
1/4 финала
Команда12
B06
B07
10.0417.04
B02
B03
10.0417.04
Команда12
B08
B05
10.0417.04
B04
B01
10.0417.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
01.0508.05
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
28.05

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