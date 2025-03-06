Бетис - Витория Гимарайнш 06 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 06-03-2025 19:45
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
06 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Никола Дабанович (Черногория);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Витория Гимарайнш, которое состоится 06 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья, Испания
Витория Гимарайнш
Гимарайнш, Португалия
|13
|вр
|Адриан
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|5
|зщ
|Марк Бартра
|23
|зщ
|Юссуф Сабали
|15
|зщ
|Ромен Перро
|4
|пз
|Джонни Кардозо
|22
|пз
|Иско
|16
|пз
|Серхи Альтмира
|7
|пз
|Антони
|36
|нп
|Хесус Родригес
|19
|нп
|Кучо Эрнандес
|14
|вр
|Бруну Варела
|24
|зщ
|Тони Боревкович
|3
|зщ
|Микель Вильянуэва
|13
|зщ
|Жоау Мендеш
|77
|пз
|Нуну Сантуш
|11
|пз
|Умаро Эмбало
|2
|пз
|Мага
|10
|пз
|Тьягу Силва
|8
|пз
|Томас Гендель
|17
|пз
|Жоао Мендеш
|7
|нп
|Нелсон Оливейра
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Руй Боржеш
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|08.11.2013
|Лига Европы
|Группа I. 4-й тур
|0 : 1
|24.10.2013
|Лига Европы
|Группа I. 3-й тур
|1 : 0
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|2 : 1
|23.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|1 : 2
|20.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|0 : 1
|16.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|3 : 0
|13.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|01.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|1 : 0
|24.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 1
|16.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 0
|08.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|0 : 0
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| ТСЦ
Ягеллония
|1 : 3
|3 : 1
| Викингур Р
Панатинаикос
|2 : 1
|2 : 0
| Мольде
Шэмрок Роверс
|0 : 1
|0 : 1 4 : 5
| Целе
АПОЭЛ
|2 : 2
|0 : 2
|Команда
|1
|2
| Борац Б-Л
Олимпия Л
|1 : 0
|0 : 0
| Омония
Пафос
|1 : 1
|2 : 1
| Гент
Бетис
|0 : 3
|0 : 1
| Копенгаген
Хайденхайм
|1 : 2
|1 : 3 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Панатинаикос
Фиорентина
|06.03
|13.03
| Бетис
Витория Гимарайнш
|06.03
|13.03
| Мольде
Легия
|06.03
|13.03
| Копенгаген
Челси
|06.03
|13.03
|Команда
|1
|2
| Ягеллония
Серкль Брюгге
|06.03
|13.03
| Целе
Лугано
|06.03
|13.03
| Пафос
Юргорден
|06.03
|13.03
| Борац Б-Л
Рапид В
|06.03
|13.03
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| B06
B07
|10.04
|17.04
| B02
B03
|10.04
|17.04
|Команда
|1
|2
| B08
B05
|10.04
|17.04
| B04
B01
|10.04
|17.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|01.05
|08.05
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|01.05
|08.05
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|28.05